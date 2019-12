Luka Dončić je bil blizu devetega trojnega dvojčka v letošnji sezoni. Foto: Reuters

Najboljši novinec Lige NBA v pretekli sezoni je izpustil zadnje štiri tekme, tokrat pa je začel v prvi peterki. Poškodba gležnja ga ni preveč motila, ni pa imel strelskega večera (9/23 iz igre, 1/6 za tri). Vseeno se je znova približal trojnemu dvojčku.

Mavericksi so si štiri minute pred koncem priigrali najvišjo prednost na tekmi (102:85) po košu Dončića, nato pa niso dosegli niti točke več. Spursi so se nevarno približali v zadnji minuti, a je Derrick White zgrešil trojko pet sekund pred koncem.



14. decembra je Dončić že v 2. minuti tekme proti Miamiju stopil na nogo Kendricka Nunna in si zvil gleženj. Mavericksi so brez njega dosegli veliki zmagi v Milwaukeeju (končali so niz 18 zaporednih zmag Bucksov) in Philadelphii, izgubili pa so na domačem parketu proti Bostonu in v nedeljo še v Torontu.

10 točk Dončića v prvi četrtini

Gostitelji so že po dveh minutah povedli z 8:0. Dončić je v uvodni četrtini dosegel 10 točk. Z zabijanem je zaključil izjemno akcijo, ko mu je sijajno podal Seth Curry za 20:15. V zadnji minuti uvodne četrtine so Spursi nanizali kar devet točk zapored in po trojki Whita povedli za štiri točke (20:24).



Porzingis s trojko končal polčas

Dallas je precej bolje zaključil prvi polčas. Dončić je s trojko izenačil na 45:45, nato je dvakrat sijajno zaposlil Dwighta Powlla, ki je obakrat zabil žogo skozi obroč. V zadnji akciji pred odmorom je podal do Kristapsa Porzingisa, ki je prehitel sireno s trojko z desne strani za 52:47.



Gay obdržal goste v igri

V tretji četrtini so se Mavsi prvič uspeli malce odlepiti. Tim Hardaway in Maxi Kleber sta bila natančna izza črte, obakrat je podal Dončić, ki je nato povišal na 76:64. V zadnji minuti tretji četrtine je Rudy Gay z dvema trojkama znižal na 79:74.



Mavericksi s sedmimi trojkami do odločilne prednosti

Na začetku zadnjega dela igre je Dončić sedel na klopi, Porzingis pa je dvakrat zapored zadel za tri točke (88:79). Gostitelji so bili v uvodnih šestih minutah zadnje četrtine kar sedemkrat natančni izza črte. Delon Wright je povišal na 100:85 šest minut pred koncem. Spursi so bili v izgubljenem položaju, vseeno pa je Rick Carlisle poslal Dončića nazaj na parket štiri minute in pol pred koncem. Prodrl je pod koš in uspešno zaklučil za 102:85.



Spursi so se prebudili prepozno

Gostitelji so v končnici igrali na dolge napade, a so pretiravali in velikokrat niso prišli do izdelanega meta. Spursi so se približali na 102:95 po košu in dodatnemu prostemu metu Bryna Forbsa minuto pred zadnjim piskom sirene. Dončić je zgrešil dva prosta meta, Gay pa je zadel trojko in 38 sekund pred koncem je postalo napeto (102:98). Hardaway je zgrešil v zadnji sekundi napada, vendar gostje niso imeli več minute odmora, White je skušal s trojko iz težkega položaja ujeti priključek, vendar ni bil natančen in ura se je iztekal.



Vrhunci Dončića proti San Antoniu

Konec tedna dve gostovanji v Kaliforniji

Do konca leta imajo Mavericksi še naporen spored. V soboto potujejo v San Francisco, kjer jih čaka Golden State, nato pa v nedeljo sledi gostovanje v Staples Centru pri Lakersih, ki so v krizi. Izgubili so zadnje štiri tekme, potem ko so na uvodnih 27 tekmah izgubili le trikrat.

James obnovil poškodbo dimelj

LeBron James je igral na božični tekmi proti LA Clippersom (106:111). V prvi tretjini se je Patrick Beverley zaletel v zvezdnika Jezernikov, ki je obnovil poškodbo dimelj. Prav pred letom dni je na božični tekmi proti Golden Statu v Oracle Areni dobil poškodbo dimelj, ki je bila prva hujša v njegovi bogati karieri.

James, ki bo v ponedeljek praznoval 35. rojstni dan, je stisnil zobe in odigral tekmo proti Clippersom do konca. Videlo se je, da ga muči poškodba, zgrešil je kar deset trojk. Zdravniška služba mu je že svetovala, naj si vzame odmor. Prejšnjo nedeljo je izpustil tekmo proti Denverju zaradi poškodbe prsne mišice. Lakersi so delovali kot razbita vojska (104:128). Sezona bo še zelo dolga, Lakersi pa si ne morejo privoščiti, da bi James manjkal aprila, ko se začenja končnica.

Tekme 26. decembra:

DALLAS - SAN ANTONIO

102:98 (20:24, 32:23, 27:27, 23:24)

Dončić 24 (9/23 iz igre, 1/6 za tri, prosti meti 5/8), 10 skokov in 8 podaj v 33 minutah, Hardaway 17, Porzingis in Finney Smith po 13, Wright 12, Powell 11, Kleber in Brunson po 6; DeRozan 21 (8/15 iz igre), Gay 18 (4/7 za tri), Aldridge 17, White 10, Mills 8, Forbes 7, Pöltl 6, Lyles 5, Murray 4, Belinelli 2.



DETROIT - WASHINGTON 132:102

Wood 22 (7/9 iz igre), Frazier 17 (5/6 za tri), Rose 15, Griffin (11 skokov) in Drummond (10 skokov) po 14; Pasečniks 17, McRae in Beal po 15.



BROOKLYN - NEW YORK 82:94

Dinwiddie 25 in 8 skokov, Luwawu Cabarrot 10; Randle 33 (14/26 iz igre, 5/9 za tri), Morris 22, Payton 13, Robinson 10 in 10 skokov.



OKLAHOMA CITY - MEMPHIS 97:110

Paul 24 in 11 podaj, Gilgeous Alexander 21, Schröder 20; Valančiunas 21 (9/11 iz igre), Jackson Jr. 20, Jones 15 (3/4 za tri), Clarke 13 (2/2 za tri).



