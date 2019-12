Luka Dončić je moral s parketa že v drugi minuti. Foto: Reuters

"Pri Dončićevi poškodbi, ko je stopil na nogo Kendricka Nunna, je prišlo do zvina gležnja navznoter oz. strokovno rečeno inverzije, pri čemer se je poškodoval zunanji del gležnja. Pri takšni vrsti poškodbe so ključne poškodbe treh vezi oz. ligamentov, ki potekajo po zunanji strani gležnja in se pri tem tipu zvina "nategnejo" oz. poškodujejo," je v videu na Youtubu povedal ameriški strokovnjak.

Te vezi se imenujejo po kosteh, ki jih povezujejo: med petnico in mečnico (kalkaneofibularni ligament) in sprednja ter zadnja vez med mečnico in skočnico (anteriorni in posteriorni talofibularni ligament) - sprednja vez je pri takšnem tipu poškodbe najpogosteje poškodovana in glede na položaj Dončićeve noge (gleženj obrnjen navznoter, stopalo pa v skrčenem položaju) je bila tudi pri njemu najbolj verjetno poškodovana.

Z rentgenskim slikanjem so izključili poškodbo kostnine, kako visoke stopnje pa je poškodba mehkih tkiv oz. vezi? "Stopenjsko poškodba prve stopnje pomeni mikroraztrganine v poteku vezi, ki so komajda zaznavne. Poškodba druge stopnje pomeni delno raztrganino vezi, poškodba tretje stopnje pa pomeni popolno raztrganino vezi," je povedal Sutterer. Seveda se z višjo stopnjo poškodbe podaljša čas okrevanja. Poznejša magnetna resonanca je pokazala, da gre za poškodbo druge stopnje. Zelo pozitivno je, da je pozneje lahko stopil na poškodovano nogo. Pod nadzorom fizioterapevtov je po tekmi tudi tekel po podvodni tekaški stezi.

Sutterer je ob koncu opozoril še na en pomemben vidik, in to so superge. Dončić, ki je trenutno brez pokrovitelja, menja superge za vsako tekmo. Sutterer sicer neposredno ne zvrača krivde na superge, je pa mnenja, da stalna obutev precej pripomorek k "udobju noge".

Sutterer ne govori o časovnih okvirih prisilnega počitka za Dončića. Slovenski superzvezdnik bo zagotovo izpustil obračun z Milwaukeejem v noči na torek, tako ne bo tudi težko pričakovanega dvoboja z Giannisom Antetokounmpom. Skorajda zagotovo ne bo nared niti za trojček Boston, Philadelphia, Toronto, najverjetneje pa tudi za tekme do konca leta proti San Antoniu, Golden Statu, LA Lakersom in Oklahomi. Najbolj črnoglede napovedi govorijo tudi o vsaj mesecu počitka.