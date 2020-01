Luka Dončić je dobro povezal niti Dallasa. Foto: Reuters

Luka Dončić tokrat ni imel strelsko najboljšega večera, iz igre je metal 4/15, a vseeno dosegel 19 točk. Spet je imel velik vpliv na igro svoje ekipe, saj je bil z 12 podajami in 8 skoki blizu trojnega dvojčka. V ključnih trenutkih drugega polčasa je kirurško natančno znal poiskati svoje soigralce, ki so tudi brez Kristapsa Porzingisa našli pot do zmage.

Luka Doncic y su magia aparecen para iluminar tu TL. #MFFL pic.twitter.com/i0pAKTjBNT — NBA MÉXICO (@NBAMEX) 12. januar 2020

Dobro je igral Dwight Powell, ki je izkoristil odsotnost prve nevarnosti Sixersov Joela Embiida in sploh prvič v sezoni dosegel dvojnega dvojčka (19 točk in 12 skokov). Izstopal je tudi Boban Marjanović, ki je v vsega osmih minutah dosegel 12 točk, v zadnji minuti je zadel celo trojko.

Dončić za uvod izgubil tri žoge

Dončić je imel dokaj slabo uvodno četrtino, v kateri je dosegel 6 točk in 1 skok. Slovenski reprezentantant je v prvih petih minutah zadel s polaganjem, a je hkrati izgubil kar tri žoge, zato se je netipično že v šesti minuti preselil na klop. Ob koncu četrtine je štiri točke dosegel s prostimi meti. V zelo raztrgani igri je Dallas naredil ogromno napak (izgubil je kar osem žog), Philadelphia pa je prevladovala pri skoku v napadu (9:0).

Dončić je za začetek izgubil kar tri žoge. Foto: Reuters

Slab met za tri točke

V drugi četrtini se je nadaljevala raztrgana igra gostiteljev, ki so še naprej izgubljali žoge, blestela ni niti Philadelphia, a je s skokom držala lepo prednost. Odraz raztrgane igre najbolj simbolizira met za tri točke (Dallas 3/13, Philadelphia le 2/19). Ob polčasu je bilo tako 50:41 za goste. Dallas v tej sezoni do polčasa še ni dosegel tako malo točk. Dončić je svojo statistiko popravil na 11 točk, 3 skoke in 4 podaje.

Luka podajal, Dwight zadeval

Dončić je tretjo četrtino odprl s tremi čudovitimi podajami, s katerimi so gostitelji zaostanek znižali na tri (53:50), Dončić je nato s tremi prostimi meti izenačil na 53. V napadu je blestel Powell, ki je v tem obdobju dosegel 10 točk, Dallas pa je prevzel kontrolo pod obročema in do konca četrtine ušel v vodstvo s 73:66.

Boban Marjanović je zadel trojko. Foto: Reuters

Marjanović za konec zadel trojko

Zadnja četrtina se je začela po taktih Bobana Marjanovića, ki je s šestimi zaporednimi točkami poskrbel za vodstvo Dallasa z 81:71. Velikan je po poškodbi odšepal iz igrišča, a se nanj vrnil ob koncu, ko je gledalce na noge dvignil celo s trojko. Ko je bilo vse jasno, kdo bo zmagal, je Dončić zapustil igro.

Cuban: Pri Porzingisu smo previdni

Med tekmo je kratek komentar podal lastnik Mavsov Mark Cuban, ki je bil presenečen nad hitrim razvojem Dončića in priznal, da ekipo zdaj gradi prav okoli 20-letnika. Glede Kristapsa Porzingisa pa je dejal, da je ekipa previdna in noče tvegati resnejše poškodbe. Velikan naj bi se kmalu vrnil na parket.

Tekme 11. januarja:

DALLAS – PHILADELPHIA

109:91 (20:22, 21:28, 32:16, 36:25)

Dončić 19, 8 skokov in 12 podaj, Powell 19 in 12 skokov, Finney Smith 16, Hardaway in Marjanović po 12; Harris 20 in 10 skokov, Horford in Richardson po 16, Simmons 11 in 11 podaj.

HOUSTON – MINNESOTA 139:109

Harden 32, 12 skokov, 8 podaj in 11 izgubljenih žog, Westbrook 30 in 10 skokov, Hartenstein in Gordon po 17; Okogie 16, Culver 15.

BOSTON – NEW ORLEANS 140:105

Tatum 41 (met iz igre: 16/22), Kanter 22 in 19 skokov, Walker 17; Jackson 22, Hayes 20.

DETROIT – CHICAGO 99:108

Rose 20, Wood 17 in 14 skokov; LaVine 25, Kornet 15.

OKLAHOMA CITY – LA LAKERS 110:125

Gallinar in Gilgeous Alexander po 24, Paul 16; Kuzma 36, Rondo 21, 12 skokov in 8 podaj, Davis in James nista igrala.

DENVER – CLEVELAND 103:111

Murray 24, Jokić 19 in 12 skokov; Sexton 25, Love 19 in 15 skokov, Thomson (13 skokov) in Garland po 18.

PORTLAND – MILWAUKEE

Tekme 12. januarja:

WASHINGTON – UTAH

NEW YORK – MIAMI

TORONTO – SAN ANTONIO

MEMPHIS – GOLDEN STATE

BROOKLYN – ATLANTA

DENVER – LA CLIPPERS

PHOENIX – CHARLOTTE