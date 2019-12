Giannis Antetokounmpo (ob njem Ivica Zubac, ki se je izkazal z dvojnim dvojčkom) je dosegel 27 točk in 11 skokov. Foto: Reuters

Milwaukee v Ligi NBA nadaljuje zmagoviti pohod. Števec zaporednih zmag se je ustavil pri 14. Marsikdo je pričakoval, da bodo Clippersi trd oreh, toda že po prvi četrtini je bilo 30:15. Giannis Antetokounmpo je 25. rojstni dan proslavil z 21. dvojnim dvojčkom sezone. Dosegel je 27 točk (iz igre 11/20) in 11 skokov.

"Obupni smo bili!"

"V mestu smo iskali darilo zanj, a nismo našli ničesar in smo mu podarili tole ... Samo to lahko rečem. Bili smo obupni, že na začetku se je to videlo. Tudi jaz moram bolje pripraviti ekipo. Imeli smo več izgubljenih žog (21) kot podaj (18)," je bil kritičen trener Clippersov Doc Rivers.

Z zglednim metom iz igre (7/9) in 17 točkami (ter 6 skoki in 5 podajami) je grškemu zvezdniku pomagal Khris Middleton. Pri gostih je bil najučinkovitejši Kawhi Leonard, ki pa je za 17 točk potreboval kar 14 poskusov iz igre (5/14).

Dragić zaradi poškodbe spet ni igral

Miami je bil s 112:103 boljši od Washingtona, potem ko je zadnjo četrtino dobil s 26:18. Prvi strelec je bil Jimmy Butler, ki je ob 28 točkah zbral tudi 11 podaj. Do dvojnega dvojčka je prišel tudi Ban Adebayo (24 točk in 14 skokov). Goran Dragić je izpustil tretjo zaporedno tekmo zaradi poškodbe desne prepone. Miami je ujel 50 odbitih žog, tekmeci 39.

70 točk naveze James-Davis

Lakersi so na gostovanju zmagali že enajstič zapored. Portland so izjemno napadalno učinkovitostjo (77 točk že v prvem polčasu) ugnali s 113:136. Udarna naveza lige James-Davis je pustošila po Moda Centru, skupaj sta prispevala kar 70 točk. Anthony Davis je 39 točkam dodal 9 skokov, LeBron James pa je ob 31 točkah zbral še 8 podaj in 7 skokov.

Jimmy Butler je k zmagi Miamija nad Washingtonom prispeval 28 točk. Foto: Reuters

Liga NBA, tekme 6. decembra

MIAMI - WASHINGTON 112:103

Butler 28 (9/16 iz igre), 11 skokov in 11 podaj, Adebayo 24 in 14 skokov, Herro 22 (10/18 iz igre); Beal 23, Wagner in Bertans (10 skokov) po 19.

CLEVELAND - ORLANDO 87:93

Sexton 19, Osman 14; Ross 21, Fournier 18, Gordon 14.

DETROIT - INDIANA 108:101

Drummond (22 skokov) in Griffin po 25, Kennard 15, Rose 14; Warren 26 (11/18 iz igre), Brogdon 21, Sabonis 18 in 13 skokov, Lamb 12.

MILWAUKEE - LA CLIPPERS 119:91

Antetokounmpo 27 (11/20 iz igre) in 11 skokov, Middleton 17, Connaughton (5/5

iz igre) in Ilyasova po 13; Leonard 17, Zubac 14 in 12 skokov, George 13.

CHARLOTTE - BROOKLYN 104:111

Graham 29 (6/11 za tri), Rozier 24 (5/7 za tri), Zeller 17; Harris 22 (6/8 za tri), Prince 16, Allen 14 in 10 skokov.

OKLAHOMA CITY - MINNESOTA 139:127 (po podaljšku)

Paul 30 (11/20 iz igre), Gilgeous Alexander 29, Schröder 25, Adams 22 (9/13 iz igre) in 11 skokov, Gallinari 21; Teague 32 (4/5 za tri), Towns 30 (5/9 za tri), Covington 15, Napier 13.

Dennis Schröder je izsilil podaljšek s košem ob pisku sirene.

BOSTON - DENVER 108:95

Tatum 26 (10/19 iz igre), Brown 21, Walker 19; Jokić 30 (13/21 iz igre) in 10 skokov, Murray 10.

CHICAGO - GOLDEN STATE 98:100

LaVine 22, Markkanen 20; Robinson 20, Burks 14, Paschall 13.

Bojevniki so dve izmed petih zmag v tej sezoni dosegli proti Bikom.

SAN ANTONIO - SACRAMENTO 105:104 (po podaljšku)

Aldridge 19 in 13 skokov, DeRozan 15,

10 skokov in 7 podaj, Murray 13; Hield 23, Barnes 21 in 10 skokov, Ferrell 17.

PORTLAND - LA LAKERS 113:136

Lillard 29 (9/18 iz igre), Whiteside 17 in 10 skokov, Anthony 84/13 iz igre), Simons in McCollum po 15; Davis 39 (12/21 iz igre, proti meti 13/15) in 9 skokov, James 31 (121/23 iz igre, 4/9 za tri), 8 podaj in 7 skokov, Kuzma 15, McGee 13 (6/7 iz igre).



