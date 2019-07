Anthonyja Davisa in Bena Simmonsa ne bo na Kitajskem. Foto: Reuters

22-letni Simmons, predhodnik Luke Dončića pri nazivu novinec leta Lige NBA, je pred kratkim s Philadelphio podpisal zelo donosno petletno pogodbo v vrednosti 170 milijonov dolarjev. Želi se čim bolje pripraviti na nove klubske izzive, zato se je odločil, da izpusti nastop na Kitajskem. Dodal je, da je bila odločitev zelo težka.

Leta 2016 je bil prvi izbor drafta, a je moral 208 centimetrov visoki košarkar, ki kljub tej višini igra na položaju organizatorja igre, zaradi težke poškodbe kolena prvo sezono izpustiti. Izkazal se je pred dvema letoma, ko je bil izbran za novinca sezone, v zadnji pa je v povprečju dosegal 16,9 točke, 8,8 skoka in 7,7 podaje ter prvič zaigral na tekmi All Star. Avstralija ima sicer reprezentanco s številnimi zvenečimi imeni, a odsotnost tako kakovostnega košarkarja pomeni seveda velik udarec. V skupini Avstralce čakajo Kanada, Senegal in Litva.

Američani brez številnih zvezdnikov

Dvakratni zaporedni svetovni prvaki in prvi favoriti turnirja na Kitajskem, Američani, pa bodo igrali brez Davisa, ki bi bil ob Jamesu Hardnu prvi zvezdnik moštva. Eden najboljših visokih košarkarjev na svetu je letos iz New Orleansa prestopil k Los Angeles Lakersom in tudi on se želi primerno pripraviti za klubsko sezono.

26-letni Davis, ki je bil prvi izbor drafta 2012, je z ameriško reprezentanco pred petimi leti v Španiji postal svetovni prvak, dve leti prej pa je v Londonu osvojil olimpijsko zlato. Reprezentančni dres želi novi zvezdnik Lakersov obleči znova na olimpijskih igrah, ki bodo naslednje leto v Tokiu. Varovanci Gregga Popovicha se bodo na svetovnem prvenstvu na Kitajskem v skupini srečali z Japonci, Turki in Čehi. Še vedno imajo ZDA zelo močno zasedbo, a številni zvezdniki bodo svetovno prvenstvo izpustili.