Kratka je bila epizoda Bobana Tomića pri Olimpiji. Foto: BoBo/Borut Živulović

Ljubljančan se je zmajem pridružil februarja. Z njim so skušali v Stožicah zapolniti vrzel na položaju organizatorja igre, kjer so imeli v minuli sezoni ogromno težav, toda Tomić se je hitro poškodoval in moral na operacijo rame ter tako predčasno končal sezono. Pogodbo je imel v Ljubljani sklenjeno le do konca sezono, zdaj pa bo kariero nadaljeval pri Rieker Komarnu, kjer je že igral dve sezoni.

Na Slovaškem je izkušeni organizator igre igral tudi pred prihodom k Olimpiji, saj je minulo sezono začel pri ekipi Levicki Patrioti. Kariero je začel pri Olimpiji, kjer je bil član druge ekipe. V Sloveniji je igral še za Postojno, Hrastnik. LTH Cast Mercator, Rogaško, Grosuplje in Krko. Preizkusil se je tudi na Madžarskem in Avstriji.