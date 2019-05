Jure Zdovc ne meče puške v koruzo, ampak je le še dodatno motiviran. Foto: www.alesfevzer.com

Ob vseh kadrovskih napakah, ki so jih naredili pred sezono, si verjetno v vodstvu ljubljanskega kluba najbolj očitajo, da niso naredili vsega in 52- letnega strokovnjaka na zeleno-belo klop pripeljali že prej. Prišel je 19. februarja, ko je bila sezona že praktično zavožena. V Evropi so zmaji vknjižili eno ubogo zmago, v pokalu bili nekonkurenčni Primorski, voza, ki je drvel po strmem klancu proti izpadu iz Lige ABA, pa ni uspel zaustaviti niti Zdovc. Vse napake, predvsem pri selekcioniranju ekipe, so se poznale skozi celo sezono, zdaj v zaključku pa je bila vse bolj vidna Juretova roka. Ljubljančani so pod njegovim vodstvom igrali najboljšo košarko letos.

Košarkarji Sixta Primorske s 3:0 do naslova prvaka

Pričakovano so igrali agresivno in trdo obrambo, tudi v napadu pa so kljub pomanjkanju individualne kakovosti in prave kreacije igro z novim sistemom dvignili na višjo raven. Zdi se, da je Zdovc iz ekipe potegnil maksimum, saj je v finalu nudila povsem dostojen odpor Primorski in bila na vseh treh tekmah konkurenčna. Proti moštvu, ki je v sezoni klonilo le na sedmih tekmah, pa še to na nobeni zares pomembni. Pred prihodom Zdovca so zmaji izgubljali dvoboj za dvobojem.

Februarja prišel v kaos

"Fantom sem v garderobi takoj rekel, da jim ničesar ne zamerim in da si nimajo česa očitati. V bistvu sem zelo vesel, da smo iz kaosa, kakršen je bil, ko sem prišel, – tu ne gredo očitki na trenerje, ki so bili pred mano tu, ampak na toliko igralcev, da so igrali tri lige in se ni vedelo, kdo pije in kdo plača – uspeli najti neko skupino igralcev. Hrkati smo imeli tudi veliko smole, konec koncev tudi na zadnji tekmi, ko smo dobili trojko od table, Čakarun je zadel z razdalje … Res nismo imeli srečne roke v tej finalni seriji. Primorska je seveda zasluženo zmagala in ji še enkrat iskreno čestitam. Igralcem sem se tudi zahvalil, da so sprejeli to mojo filozofijo," so bile prve beseda Zdovca po izgubljenem finalu.

Ob vsej kadrovski podhranjenosti, kar je posledica neprimerne sestave ekipe, so imeli zmaji zdaj v zaključku sezone še veliko težav s poškodbami. Nazadnje so ostali še brez edinega preostalega organizatorja igre Jana Špana, v finalu pa ni ekipi pomagal niti nosilec na položaju štiri Luka Šamanić, ki je bil pred tem v zelo dobri formi, a je ostal v ZDA, kjer prikazuje svoje znanje pred naborom Lige NBA, na pozive kluba, naj se vrne, pa se mladenič ni odzval. Kljub vsemu so namučili tigre, kar so letos zares dominantni novi državni prvaki tudi izpostavili po tekmi.

Dobri, a ne dovolj za presenečenje

"Vse tri tekme smo igrali dobro, a ne dovolj dobro, da bi jih presenetili. Najbližje smo bili v Stožicah, ampak pravim, da nam je zmanjkalo tudi nekaj sreče. Nikoli nisem jokal in se pritoževal do zdaj in nisem hotel poudarjati vseh problemov s poškodbami, ki jih imamo. Prepričan sem, da, če bi imeli že Bobana Tomića, bi bila čisto drugačna pesem. Na zadnji tekmi smo takoj na začetku ostali še brez Kastratija, Šamanića tako ali tako ni … Veliko tega se nam je zgodilo, a smo na koncu pač s to skupino zbrali ta pogum in energijo, da smo se vseeno pripravili in, če ne drugega, naredili to serijo kar zanimivo, čeprav je bilo 3:0," ob tem pravi Zdovc.

Primorska je upravičila vlogo favorita, a je Olimpija v finalu nudila dostojen odpor. Foto: www.alesfevzer.com

Velike ambicije in napovedi vodstva, ki jih je predstavljal predvsem direktor Roman Lisac, so se kmalu izkazale za utopične. Čeprav je klub s tem vodstvom stopil na novo pot, na kateri je finančna agonija zadnjih let pozabljena, pa je za najuspešnejšim slovenskim klubom ena najslabših sezon do zdaj. Če Primorska lahko sezono oceni z odlično, Krka na primer zaradi tiste zmage za obstanek v Ligi ABA z zadostno, pa je ljubljanska ocena seveda nezadostna.

Vseh kadrovskih napak, ki so jih naredili v Stožicah, je za konkretno poglavje. Pri sestavi je imela kvantiteta prednost pred kvaliteto, vloge v moštvu niso bile definirane, igralci, ki so v sezonah pred tem igrali le obrobne vloge, so tokrat postali celo eni izmed nosilcev, za slovensko prvenstvo so v moštvu lahko le štirje tujci, Olimpija pa je imela tri najstnike s tujimi potnimi listi, ki pri tej starosti težko nosijo ključno breme v moštvu, premalo je bilo kakovostnih posameznikov, nasploh raznovrstnosti v moštvu, ni bilo kreativnega in konkretnega organizatorja igre … Vse to je privedlo do letos prazne vitrine in celo izpada iz Lige ABA.

Zdovc bo vztrajal še naprej

Kljub zahtevnemu položaju, v katerem so se zmaji znašli, pa Zdovc trdno ostaja zavezan, da izziv, ki ga je sprejel, izpelje do konca. Na vprašanje, če so bili te tri trije meseci najtežji v njegovi trenerski karieri, je odgovoril: "Meni je vse izziv. Ko padeš notri, pozabiš na vse. Osredotočiš se na tisto, kar imaš. Imam dobre pomočnike, hitro smo našli skupen jezik in poskusili iz tega, kar imamo, izvleči čim več. Kar seveda ni lahko, saj noben igralec ni tvoj. Tudi ta ekipa je bila taktično zelo čudno sestavljena, sploh za ta rang tekmovanja, Ligo ABA in slovensko ligo. Ti vsi visoki centri težko igrajo, ampak smo na koncu nekako vseeno našli zadovoljstvo. Poraz me dodatno motivira in ne glede na vse, mi je 'fajn'."

Po prihodu je imel tudi kar se tiče novih igralcev zvezane roke, je pa zato postavil svoj štab. Zdovc je dokazan strokovnjak, je zadnji, ki je z Olimpijo igral konkretno vlogo v Evroligi in se tedaj celo boril za vrh Lige ABA. Za klub je ob vseh teh neuspehih dobra novica, da takšen trener vztraja in želi izpeljati to zgodbo. Tudi upravni odbor naj bi trdno vztrajal pri zavezi, da Olimpijo popelje na pravo pot. "Absolutno je tudi vse to skupaj dodatna motivacija. Vztrajam pri svojem. Upam, da bodo tudi pokrovitelji in vsi ostali," pravi Zdovc, glede prihodnosti pa še dodaja: "Počakajmo malce, da se stvari umirijo. Vsekakor pa me čim prej zanima s kakšnim proračunom bomo razpolagali in kje bomo konec koncev igrali."