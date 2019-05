Roko Badžim je nasul 25 točk, a prostega meta za podaljšek zaradi praske na roki ni smel izvajati. Foto: www.alesfevzer.com

Košarkarji Sixta Primorske so vendarle osvojili tudi Stožice (75:76) in so le še zmago oddaljeni od prvega naslova državnega prvaka. Priložnost za četrto lovoriko v sezoni bodo imeli v petek v Bonifiki (18.45), kjer bodo naskakovali že 22. zaporedno zmago. Zmaji so imeli pred domačimi gledalci lepo priložnost, da prekinejo zmagovito serijo tigrov, se vrnejo v boj za naslov, ki ga branijo, in se izognejo tudi svoji prvi "metli" v finalu državnih prvenstev. Do zdaj se je devet finalov končalo s 3:0 v zmagah, vse te je dobila Olimpija, zadnjega pred natanko desetimi leti proti Heliosu.

V petek skupščina Lige ABA V petek bo tretja tekma finala, hkrati pa bo v Banjaluki skupščina Lige ABA, na kateri bo tudi jasno, ali se bo jadranski druščini pridružil Olympiacos. S tem bi bila nujna širitev lige, Slovenija pa bi lahko potem dobila tretjega predstavnika, saj se kot možnega kandidata za prosto mesto omenja Olimpijo. "Če sem pošten, o tem nisem veliko razmišljal. Prvič, ker nimam časa, da bi, drugič pa, ker nima vpliva na te stvari. Kar bo, bo. Jaz sem zelo motiviran. Prišel sem, da skupaj naredimo neko zgodbo. Vsekakor od tega ne bom odstopal. Veliko ljudi me to sprašuje. Če bomo igrali Ligo ABA 2, jo pač bomo. Noben ne ve, kaj bo, ali pa vedo, pa nam ne povejo," je o tem dejal Zdovc.

Po prvi koprski zmagi v največji slovenski dvorani je bila glavna tema odločitev sodnika Saša Petka, ki je tik pred koncem prekinil Roka Badžima, ko je ta želel izvesti drugi prosti met, s katerim bi lahko Ljubljančanom zagotovil podaljšek. Hrvaški košarkar je imel na levici krvavo prasko, zaradi česar je moral na klop. Zdovc je ravno predtem zamenjal Erjona Kastratija, ki zato ni smel spet na parket, na klopi pa so sedeli še poškodovani Boban Tomić, Aleksandar Lazić s petimi osebnimi napakami, Jernej Andolšek Heine in Jan Rebec, ki nista igrala, mladi Marko Simonović, ki se mu je v Šenčurju na drugi tekmi četrtfinala dvakrat zatresla roka v končnici, in najizkušenejši med njimi Dražen Bubnić, ki je prevzel odgovornost, toda zgrešil. V skoku je bil najvišji Marvin Jones, a ga je bolj kot zapiral porival Marko Jagodić Kuridža, vendar so sodniške piščalke ostale neme in Američan do žoge ni prišel.

Sixt Primorska v Stožicah slavila za točko

Krvi v bistvu ni opazil Petek, ampak mu je to povedal košarkar Primorske Luka Vončina, ki je po tekmi dejal: "Opazil sem, da krvavi in omenil sodniku. Na koncu je bila to njegova odločitev. Zadnja sekunda ali kadar koli prej na tekmi, storil bi enako." Pravila velevajo, da mora igralec, ki krvavi, zapustiti parket. Badžima so sicer nemudoma povezali, a ni smel izvesti drugega prostega meta. "Po pravilih vemo, da, če komu teče kri, mora ven. Ni se mi pa še zgodilo, da bi nekomu sodniki dopustili, da vrže en prosti met, pred drugim pa bi ga zamenjali. Težko je o tem debatirati zdaj," je dodal domači kapetan Domen Lorbek.

Tudi trener Primorske Jurica Golemac je povedal, kakšna so pravila, ob tem pa poudaril, da so napako sodniki pred tem naredili v njihovo škodo: "Sojenja po navadi ne komentiram. Mislim, da je bilo to vse po pravilih, je pa bilo malce čudno. Lahko pa rečem, da pojdimo malce nazaj, ko niso dosodili čiste blokade, kot se je meni zdelo, in bi bilo konec tekme. Tisto ni bilo po pravilih, to s krvjo pa je. Sodniške napake so sestavni del športa. Sam energično vodim tekmo in sodnikom vedno po tekmi dam roko, saj jaz naredim številne napake in tudi oni imajo pravico do kakšne, kar pa, kot pravijo pravila, ta odločitev zagotovo ni bila, ."

Skok prepričljivo na strani Primorske

Kljub težkemu in tesnemu porazu je Lorbek po tekmi našel pozitivne stvari srečanja: "Z večino tekme smo lahko kar zadovoljni. Povedli smo celo za osem, pa se je potem zgodil ključen trenutek – tista nespametna poteza v napadu, ki ji je sledila nešportna osebna napaka. Mislim, da je to spremenilo potek tekme. Vrnili so se v igro, in kot pravimo, "zavohali" kri. Naredili so serijo, mi pa smo padli. Nato smo jih lovili, a nam je malce zmanjkalo. Sicer smo videli, da se z njimi da igrati in da smo blizu. Bili smo bližje kot zadnjič. Še vedno ni konec in še vedno morajo eno tekmo dobiti. V Koper ne gremo z belo zastavo, ampak se gremo borit do zadnjega. Mislim, da imamo moči še dovolj in upamo na najboljše."

Marko Jagodić Kuridža je bil s 17 točkami prvi strelec Primorske. Ujel je tudi deset odbitih žog in zadel eno ključnih trojk. Foto: www.alesfevzer.com

Primorska je kljub tesnemu izidu znova pokazala, da ima kakovostnejšo zasedbo in več orožij. Čeprav ima Olimpija pod obročem dovolj centimetrov, ima pa precej premalo "mišic" in predvsem znanja ter kakovosti. Jagodić Kuridža, Ivan Marinković in Marjan Čakarun, ki tvorijo odlično centrsko linijo tigrov, so tokrat dosegli natanko polovico točk svojega moštva, skupaj pa so zbrali 28 skokov, toliko kot vsi zmaji. Koprčani so ujeli 41 odbitih žog, od tega 14 v napadu. "Za nami je težka tekma. V napadu nismo bili tako razpoloženi, kot smo po navadi, smo pa zaprli njihov skok v napadu in zbrali 14 ofenzivnih skokov. Samo z željo smo dobili to tekmo. Letos imamo že nekaj izkušenj s serijami in nihče ne razmišlja, da je že konec. Smo že igrali končnico in nas je čakala težka zadnja tekma. Fantom sem v garderobi takoj dejal, da je še ena zmaga velika kot Triglav," previden ostaja Golemac.

Nešportna osebna napaka zmotila Zdovca

Zdovc je letos že večkrat z izbranimi besedami govoril o Primorski. Pred finalom je dejal, da je res težko igrati proti njej, saj ima zelo kakovostno ekipo, ki preprosto enkrat prelomi potek dvoboja. Tako je naredila odločilno serijo na prvi tekmi, tokrat pa se je zmajem uspelo vračati v igro. Gostje so silovito začeli in na krilih 13 točk – tudi vseh njegovih na tekmi – primorskega kapetana Alena Hodžića ekspresno vodili s 17:7. Ob koncu tretje in na začetku zadnje četrtine je Koprčanom celo uspela serija 20:2 s katero so povedli za deset. Celotno akcijo za 55:65, ki so jo po izgubljeni žogi Ljubljančanov izpeljali varovanci Golemca – končal jo je Tadej Ferme s trojko iz kota –, se je Zdovc kar držal za glavo, a so se njegovi varovanci še enkrat vrnili, toda na koncu bili za las prekratki.

V državnem prvenstvu je Primorska dobila že 16 tekem zapored, skupaj pa kar 21. V petek bo imela na domačem parketu prvo zaključno žogico za naslov državnega prvaka. Foto: www.alesfevzer.com

"Želeli smo igrati z enako energijo, kot smo v Kopru, kjer je bila prava. Vem, da je to na neki način skoraj nemogoče ponoviti v seriji tekem. Poznalo se je, da nismo bili popolnoma pravi. Vedno sta eden ali celo dva malce spala in bila počasna. Govorim predvsem v obrambi. V napadu bi bili lahko v prvem polčasu malce bolj potrpežljivi. Vseeno smo imeli nekaj odprtih metov. Primorska preprosto kaznuje vsako napako – vsak nerezonski met, slabo postavitev v napadu … Prihaja do hitrih protinapadov. Moraš biti pameten, potrpežljivi in sprejemati dobre odločitve. V drugem delu smo to malce dvignili. Tak je bil tudi naš dogovor, a se je znova vsaka menjava poznala. Smo celo povedli, bili v naletu, ki pa je bil ustavljen. Moti me, da se ne pogleda posnetka. Ne vem, ali so pravila v slovenski ligi drugačna, saj je bila nešportna osebna dosojena šele po posredovanju trenerja, ne prej. Take stvari so me malce zmotile," je povedal Zdovc.

Ker jo vodi Zdovc, Olimpija Golemca ne preseneča

Pod njegovim vodstvom je Olimpija odigrala štiri tekme proti Primorski in vsakič je nekako bližje. "Me ne preseneča, da je tako, ker je trener Jure Zdovc. To sem pričakoval. Oni igrajo celo tekmo 'na nož' in na meji osebne napake. Igrajo drug za drugega, se mečejo, skačejo … Tokrat so zadeli nekateri igralci, ki po navadi ne. Takšen je šport. Finale mora biti težak in me ne preseneča, da je tako," je ob tem dejal Golemac, Zdovc pa je poudaril, da so vendarle še kar oddaljeni od Primorske: "Ko sem prišel, je bil naš cilj ujeti korak s Krko in Primorsko. S Krko mislim, da smo ga, Primorska pa je še vedno pred nami. Kot pravim, kaznujejo vsako napako in so res uigrana ekipa. Nas preprosto zmanjka, vedno nas, kakor koli obrnemo. Smo se jim približali, a nimamo nekega orožja, sploh zdaj, ko nimamo organizatorja igre, Špana, Šamanića … Nimamo orožja, da bi se lahko kosali po agresivnosti, veliko je odvisno od našega meta za tri, kjer nas seveda zelo dobro pokrivajo, nimamo igralcev, ki bi postavili dober blok, kar večkrat poudarjam … A nič, gremo se borit naprej."

Ob koncu tekme se je na črti prostih metov roka zatresla Draženu Bubniću. Foto: www.alesfevzer.com

Tudi v tej seriji so vidne kadrovske težave Olimpije in koliko napak je bilo narejenih pri selekcioniranju moštva. "Generalno vidimo, da smo igrali malce na silo. Nimamo pravega 'playa'. Roko je igral 38 minut in odigral fantastično tekmo, a smo imeli precej slabih odločitev. Nimamo nekoga, ki bi postavil igro. Nekaj čaramo in se borimo. Na koncu smo poskusili s štirimi nizkimi in se vrnili v igro, a nam je zmanjkalo tudi nekaj sreče, kot nam že ves čas. Fantje se borijo in se bomo še naprej," je povedal Zdovc, ki preprosto nima na voljo pravega organizatorja igre. Že vso sezono imajo Ljubljančani težave na poziciji ena, najpomembnejšem položaju v košarki. Po četrtfinalu so ostali še brez Jana Špana in zdaj glavno breme prevzema Badžim, ki se seveda bolje znajde na položaju dve. Tokrat je zelo dobro opravil svoje delo in dal 25 točk, a zmajem manjka prava kreacija, kar Primorska z Žanom Markom Šiškom, čeprav v finalu dela napake, pa igra z njim lepo teče, ima.

Badžim je bil lani že odpisan, a je nato odločil finale. Tudi letos so ga na čelu z direktorjem Romanom Liscem že odpisali, po prihodu Zdovca pa si je izboril pomembno vlogo. "Roko mi je bil všeč že lani, ko sem bil pri Cedeviti in smo igrali proti Olimpiji. Če sem pošten, sem povprašal kolege na Hrvaškem o njem, pa so bili kar skeptični. Ko sem prišel k Olimpiji, je bilo tu 20 igralcev. Takrat smo imeli še druge 'playe', na njegovi poziciji pa Lapornika in Lorbka, pa tudi ne moreš igrati z 20. Definitivno mi je všeč njegova obramba, ki je dobra. Vedno je na pravem mestu, tudi v rotaciji so roke na pravem mestu in se dobro postavlja. V napadu ima ta met. Normalno, da manjka kreacije, saj ni 'play'. Ni tudi zelo eksploziven, da bi ustvarjal višek, je pa zdaj od njega odvisno skoraj vse. Če se pogovarjamo, ali bo igral Kastrati na 'playu' ali ne, potem veste, kje smo, in s čim se ukvarjamo. Zato sem tudi vesel, da se s to ekipo sploh na pošten način borimo s Primorsko, z nekaj sreče pa bi lahko celo zmagali," je sklenil Zdovc.