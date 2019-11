Prav vsi košarkarji Cedevite Olimpije si za prikazano zaslužijo negativno oceno. Foto: Zadar/Zvonko Kucelin

Ljubljančani so brez dvoma prikazali najslabšo predstavo v tej sezoni. V Evropskem pokalu jim je lekcijo že odčital Joventut, proti Nanterrju pa je bila velika težava njihov pristop, a tako razglašeni, kot so bili v dvorani Krešimirja Ćosića, letos še niso bili. Videti je bilo, kot da so povsem brezvoljno vstopili v tekmo. Katastrofalna je bila obramba, prav tako pa pod vsako kritiko napad, kjer ni bilo nobene ideje. Prav vsi, ki so stopili na parket, so razočarali in tako rekoč niso pokazali ničesar.

Anemično so spremljali Zadrčane, ki so se sprehajali pod obroč, z razdalje metali nepokriti in kot za šalo pobirali odbite žoge v napadu (skok 47:35). Občasno so gostujoče visoke igralce, ki so grešili 'zicerje', prav osmešili, podobno slaba pa je bila tudi ljubljanska zunanja linija. Codi Miller-MCcIntyre, ki je statistično najboljši igralec Jadranske lige in prvo ime zmajev v tej sezoni, je recimo dvakrat v prvem delu izgubil žogo pri prenosu. Enkrat je napravil napako sredine, drugič pa mu je ni uspelo prenesti na drugo polovico v osmih sekundah. Zmaji so zbrali le osem podaj, tekmeci pa 21.

V napadu ni bilo razpoloženega igralca. Ogromno je bilo individualnih akcij in posiljenih metov. Ko ni bilo rešitve, so brezglavo poskušali izza črte (3/29). V prvem polčasu so zgrešili vseh 15 poskusov za tri, zadeli pa šele 17., ko je bil v 24. minuti natančen Ryan Boatright. Že v prvi četrtini so Zadrčani povedli z dvomestno razliko, ko je bil pod košem uspešen Ive Ivanov. Ko je isti košarkar v 18. minuti zadel trojko, so gostitelji, ki so ves čas višali razliko, povedli s 40:20. Ko Olimpija po nešportni osebni napaki Stefana Fundića ni dosegla niti točke, je v naslednjem napadu Ivanov dobil skok in potem s prostih metov 13 minut pred koncem povišal na 31. Najvišja prednost je bila prav končna (38).

Ivanov je bil odličen z 22 točkami, 20 jih je dodal Dominic Gilbert, 18 pa Bryon Allen. Pri Olimpiji so Boatright, Miller-McIntyre in Marko Simonović dali po 11 točk, a so vsi slabo metali iz igre. Zmaji so z drugim porazom drugi. Imajo enak izkupiček kot tretja Primorska, so pa zaostali za Budućnostjo, ki ostaja pri le enem porazu. Katastrofalen poraz v Zadru je slaba napoved za nedeljski dvoboj v Stožicah, ko prihaja Crvena zvezda.

8. krog:

ZADAR - CEDEVITA OLIMPIJA

101:63 (21:11, 24:15, 27:15, 29:22)

Ivanov 22, Gilbert 20, Allen 18; Boatright, Miller-McIntyre in Simonović po 11, Hopkins 9, Murić in Blažič po 6, Stipanović 4, Krušlin 3, Zirbes 2.

BUDUĆNOST - PARTIZAN

65:60 (12:19, 17:18, 22:15, 14:8)

Ponedeljek ob 18.00:

CRVENA ZVEZDA - MORNAR

Že odigrano:

KOPER PRIMORSKA - FMP

86:81 (24:19, 23:18, 16:20, 23:24)

KRKA - IGOKEA

76:75 (15:25, 24:21, 23:17, 14:12)

MEGA BEMAX - CIBONA

72:76 (20:20, 22:13, 15:27, 15:16)