Dragan Šakota bo Zvezdo prvič vodil v ponedeljek, ko gosti Mornar. Foto: EPA

Konec oktobra se je aktualni prvak Lige ABA in Srbije razšel z Milanom Tomićem, dober mesec pa je ekipo vodil njegov pomočnik Andrija Gavrilović, ki je Zvezdo na sedmih tekmah popeljal do dveh zmag v Evroligi. Nazadnje so rdeče-beli v četrtek v Kaunasu premagali Žalgiris. Sicer imajo v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju tri zmage in sedem porazov. Tudi v Ligi ABA Beograjčanom ne gre vse po načrtih, saj imajo štiri zmage in tri poraze.

67-letni Šakota je nazadnje vodil AEK, pri katerem je deloval v kar treh različnih obdobjih. V dolgoletni karieri je Beograjčan torej že vodil Zvezdo in leta 2006 z njo osvojil srbski pokal. Med drugim je bil trener Olympiacosa, Fortituda, Arisa, Iraklisa, Paoka, Cibone in Zadra, vmes je sedel tudi na klop Srbije in Črne gore.