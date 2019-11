Kje bo kariero nadaljeval Pau Gasol? Foto: EPA

Starejši izmed bratov Gasol, dvakratni prvak Lige NBA, uradno ni več del Trail Blazersov. 216 centimetrov visoki košarkar je s to franšizo pred sezono podpisal enoletno pogodbo, a se mu je Portland zdaj odpovedal. Izkušeni košarkar še ni okreval po poškodbah, ki so ga pestile od lanske sezone. Maja je šel pod nož zaradi težav s frakturo v levem stopalu. Kot je svojim sledilcem sporočil prek Twitterja, bo lahko zdaj, ko ga ni več na seznamu Portlanda, vso svojo energijo usmeril v rehabilitacijo.

Po poročanju ESPN-a so si v Portlandu, kjer so s Kataloncem julija podpisali pogodbo, vredno 2,6 milijona dolarjev, želeli, da bi Gasol ostal pri njih, a ne kot igralec, temveč da bi okrepil njihov strokovni štab. A Pau o koncu kariere še ne razmišlja. Trenersko delo bi v tem trenutku videl kot korak nazaj v karieri. Še vedno želi namreč igrati, v Portlandu ali v katerem drugem klubu, ki bo prevzel pogodbo.

Gasol se je pri 16 letih pridružil Barceloni. Foto: EPA

Že nekaj časa se sicer govori, da je Barcina velika želja, da bi Gasol končal kariero, kjer jo je začel. Kot piše ESports, naj bi mu zdaj ponudili mesto v moštvu, ki je že tako izjemno. Namreč letos sta se iz NBA-ja v Španijo vrnila Alex Abrines in Nikola Mirotić, ki je bil Gasolov soigralec pri Chicagu in Milwaukeeju, zdaj pa blesti v dresu blaugrane.

"Še vedno imam enako željo in strast igrati košarko kot takrat, ko sem začel igrati. Pripravljen sem še naprej garati in vso svojo energijo posvetiti okrevanju z jasnim ciljem: biti znova zdrav, da bi lahko igral to igro, ki jo imam tako rad," je sporočil Gasol, ki je v lanski sezoni zaradi številnih poškodb za San Antonio in Milwaukee odigral le 30 tekem. Njegovo povprečje kariere je 17 točk, 9,2 skoka, 3,2 podaje in 1,6 blokade na tekmo.

Gasol, eden izmed evropskih košarkarjev, ki so v NBA-ju do zdaj pustili največji pečat, je leta 2009 in 2010 z Los Angeles Lakersi osvojil šampionski prstan. Najprej je igral za Memphis, pri katerem je leta 2002 postal prvi Evropejec z nazivom novinec sezone. Do danes je to uspelo le še Luki Dončiću. Gasol je nato oblekel še dres Chicaga. Španijo je popeljal do treh naslovov evropskega prvaka, bil dvakrat izbran za MVP-ja EuroBasketa, osvojil pa je tudi tri olimpijske medalje in leta 2006 naslov svetovnega prvaka, ko je bil tudi imenovan za najkoristnejšega posameznika turnirja. Pau še ni končal reprezentančne kariere, saj namerava nastopiti na olimpijskih igrah v Tokiu.