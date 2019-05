Kawhi Leonard je v polfinalu Vzhoda proti Philadelphii odločil sedmo tekmo ob pisku sirene. Proti najboljši ekipi rednega dela je bil prav tako z naskokom najboljši igralec celotne serije in zasluženo je dvignil pokal za najboljšo ekipo vzhodne konference. Foto: Reuters

Bucksi so vodili že z 2:0 v zmagah in bili prejšnjo nedeljo zelo blizu zmagi na tretji tekmi, ki so jo Raptorsi dobili po dveh podaljških. Ta uspeh jim je dal silovit zalet in nanizali so štiri zmage zapored in postali prva kanadska ekipa, ki se je prebila v finale Lige NBA.

V petek ob 3.00 bodo gostili prvo tekmo finala proti Golden Statu, ki bo lovil tretji zaporedni naslov in četrtega v zadnjih petih sezonah. Bojevniki so že v ponedeljek odpravili Portland s 4:0 v zmagah. Kevin Durant ni igral na nobeni tekmi konferenčnega finala in tudi na prvi finalni tekmi še ne bo pripravljen.

Leonard je zasenčil Giannisa Antetokounmpa. Toronto je z njim popolnoma druga ekipa. Poleti je z Dannyjem Greenom prišel iz San Antonia, v Teksas pa se je preselil DeMar DeRozan. Foto: Reuters

Giannis bleda senca MVP-ja rednega dela

Leonard je popolnoma zasenčil Giannisa Antetokounmpa, ki je znova odpovedal. Grk je bil najboljši strelec Milwaukeeja z 21 točkami in 11 skoki, vendar je iz igre metal le 7/18, zgrešil je tudi pet prostih metov. Milwaukee tako ostaja brez finala, ki ga je zadnjič igral leta 1974.

Ključen delni izid 26:3

Dve minuti pred koncem tretje četrtine je vse kazalo na zmago Bucksov, ki so si priigrali že 15 točk naskoka (61:76). Ključen je bil delni izid 26:3, ko so Raptorsi z izjemnim zabijanjem Leonarda povedli s 87:79 sredi zadnje četrtine.

Milwaukee boljši v prvem polčasu

Po veliki zmagi v Milwaukeeju v četrtek so Raptorsi začeli zelo nervozno. Skoraj pet minut niso dosegli niti točke in Bucksi so z delnim izidom 11:0 prevzeli pobudo (6:14). Malcolm Brogdon je zadel tri trojke v uvodni četrtini in bil najzaslužnejši za vodstvo gostov po 12 minutah (18:31). V drugi četrtini so se gostitelji zbrali in do odmora znižali zaostanek (43:50).

Antetokounmpo bo 24. junija zelo verjetno prejel nagrado za najboljšega igralca rednega dela sezone, a to bo bolj slaba tolažba. Velike zgodbe se pišejo v finalu Lige NBA ... Foto: Reuters

Velika vrnitev Raptorsov

Tudi na začetku drugega polčasa so bili Bucksi boljši. Khris Middleton je zadel izza črte, Ersan Ilasova pa je dodal štiri proste mete in dve minuti pred iztekom tretje četrtine je Milwaukee povedel za 15 točk (61:76). V največji krizi Toronta je Leonard nanizal osem točk za delni izid 10:0 ob koncu tretje četrtine. Po 36 minutah so Raptorsi znova ujeli priključek (71:76).

Trener Nick Nurse je na začetku zadnje četrtine spočil Leonarda. Norman Powell in Fred VanVleet sta zadela trojki in Toronto je povedel s 83:78. Za potezo tekme je poskrbel Leonard, ki je ukradel žogo Middletonu in jo podal do Lowryja. Sijajni organizator igre mu jo je vrnil in Leonard je z levico silovito zabil mimo Antetokounmpa. Sredi zadnje četrtine so gledalci v Scotiabank Areni ponoreli od navdušenja (87:79).

Odločila granitna obramba

Mike Budenholzer je z minuto odmora uspel umiriti svoje izbrance, ki so nato nanizali sedem zaporednih točk. V napeti končnici sta Marc Gasol in Leonard zadela izza črte za vodstvo Toronta s 95:90. Obramba gostiteljev je bila granitna, Antetokounmpo ni prišel do meta, njegovi soigralci pa v zadnjih dveh minutah in pol niso niti enkrat zadeli iz igre. Siakam in Leonard sta s prostimi keti potrdila veliko zmago Raptorsov.

Bojevniki bodo še večji izziv

"Vseskozi smo zaostajali 10 točk in več. Prav nič nam ni šlo po načrtih. Obrnilo se je na začetku zadnje četrtine, ko sem sedel na klopi in moji soigralci so se zares izkazali. Zdaj nas čaka zares velik izziv, saj Golden State ni zastonj osvojil treh naslovov v zadnjih letih," je bil zadovoljen Leonard, ki je bil MVP finala junija 2014, ko je San Antonio ugnal Miami s 4:1 v zmagah.

"Od prvega dne priprav sem verjel, da se lahko uvrstimo v finale. Leonard ima neverjetno željo na obeh straneh parketa. Zelo malo je takih košarkarjev, res je tekmovalen," je ddoal trener Nurse.

Ujiri: Kawhi najboljši igralec lige

"Kawhi je najboljši igralec Lige NBA in zelo sem srečen, da ga imamo v Torontu," je bil evforičen predsednik Masai Ujiri. V zadnjih treh sezonah so bili Raptorsi nemočni proti Clevelandu, ki je bil na krilih LeBrona Jamesa nerešljiva uganka (2:4, 0:4 in 0:4 v zmagah). Po njegovi selitvi v Los Angeles se je ponudila velika priložnost, ki so jo unovčili. Finale Lige NBA se bo tako prvič začel zunaj ZDA, Toronto je član lige od leta 1995.

Budenholzer: Antetokounmpo bo zagotovo še veliko boljši

"To je bila prav posebna za nas. Zelo sem ponosen na ekipo. Mislim, da je to šele začetek naše zgodne o uspehu. Sestavili smo zelo močno ekipo, ki ima svetlo prihodnost. Antetokounmpo ne more igrati 45 minut na tekmo. Star je šele 24 let in zagotovo bo še veliko boljši. Težko sem mu namenil več kot minuto odmora na četrtino. Res ne bi smeli dopustiti delnega izida 26:3 na tako pomembni tekmi," je pojasnil trener Milwaukeeja Budenholzer.

Vzhod, finale, šesta tekma:

TORONTO (2) - Milwaukee (1) 4:2

100:94 (18:31, 25:19, 28:26, 29:18)

Leonard 27 (9/22 iz igre), 17 skokov in 7 podaj, Siakam 18, Lowry 17, VanVleet 14, Powell in Ibaka po 9, M. Gasol 6; Antetokounmpo 21 (7/18 iz igre, 2/5 za tri, prosti meti 5/10) in 11 skokov, Lopez 18 in 9 skokov, Middleton 14 (4/8 za tri), Ilyasova 13, Hill in Brogdon po 10, Bledsoe 8.

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrali so na štiri zmage.

Finale, prva tekma, petek ob 3.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Druga tekma, ponedeljek, 3. junija, ob 2.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Tretja tekma, četrtek, 6. junija, ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Četrta tekma, sobota, 8. junija, ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Peta tekma, torek, 11. junija, ob 3.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Šesta tekma, petek, 14. junija, ob 3.00:

GOLDEN STATE - TORONTO

Sedma tekma, ponedeljek, 17. junija, ob 2.00:

TORONTO - GOLDEN STATE

Igrali bodo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.