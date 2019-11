Kdo bo februarja na parketu vodil igro slovenske reprezentance? Foto: www.alesfevzer.com

V sredo bodo Slovenci dobili tekmece na kvalifikacijskem turnirju za pot v Tokiu. Kot smo slišali, je Dončić, ki iz tekme v tekmo v NBA-ju navdušuje in je trenutno celo resen kandidat za MVP-ja rednega dela, izjemno motiviran in željan nastopa na olimpijskih igrah. Toda do tedaj je še daleč in predtem bo Slovenija februarja začela obrambo evropskega naslova v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2021, ko se bodo tudi postavili temelji ekipi, ki bo imela zgodovinsko priložnost za premierni nastop na tekmovanju pod petimi krogi.

Februarja bo moral Rado Trifunović dati dirigentsko palico v druge roke, vendar pa je položaj enke kar dobro zapolnjen. Trenutno izstopajo oziroma so v ospredju trije organizatorji igre, ki so tudi edini, ki prikazujejo konstantne predstave. Ob tem se vsi lahko med sabo uspešno dopolnjujejo. Dva od teh v kvalifikacijah nista veliko igrala, med drugim tudi vmes zaradi določenih razlogov nista dobila vpoklica. Aleksej Nikolić je lani najprej izpustil septembrsko akcijo, ko se je pridružil novemu klubu Partizanu, zatem pa ga ni bilo več v slovenskem dresu.

Aleksej Nikolić je bil drugi organizator igre na EuroBasketu 2017. Foto: www.alesfevzer.com

Na evropskem prvenstvu pred dvema letoma je zelo dobro opravil z vlogo drugega "playa" za fantastičnim Goranom Dragićem. Pred letošnjo sezono ga je Partizan posodil v Treviso in v italijanski ligi se je 24-letni Postojnčan, ki je v reprezentančni majici odigral eno evropsko in eno svetovno prvenstvo, zelo dobro znašel. Zdaj je prvi podajalec svojega moštva s štirimi podajami na tekmo, obenem pa tretji strelec s povprečjem 11,5 točke. Treviso je po desetih krogih s polovičnim izkupičkom deveti.

Glavna konkurenca za mesto prvega organizatorja igre Nikolića je Žan Mark Šiško, ki blesti v dresu Kopra Primorske. 22-letni Ljubljančan je sicer v reprezentanci zbral le dva nastopa. Podobno kot Nikolić je tudi Šiško izpustil omenjeno septembrsko akcijo, ko je iz Ilirije takrat prestopil na Obalo, od takrat pa ga Trifunović prav tako ni več klical. Medtem se je mladenič razvil v zares odličnega organizatorja igre, ki je trenutno s povprečjem 8,8 prvi podajalec Lige ABA. Primorska navdušuje z izvrstno igro in sistemom, ki jim je v lanski sezoni prinesel kar štiri lovorike, tudi letos pa so dobro začeli in so v jadranski ligi tik pod vrhom. Šiško ima vse vajeti napada tigrov v svojih rokah.

Resno konkurenco obema predstavlja Luka Rupnik, ki je v neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo igral največ od te trojice, a si tudi on ni izboril mesta prvega organizatorja igre Trifunovićeve vrste. 26-letni Idrijčan je zadnja leta dobro igral v močni španski ligi, letos pa je prestopil k belgijskemu prvaku Antwerpnu. Za sabo ima izvrstno tekmo v Ligi prvakov, ko je k zmagi nad Pau Orthezom dosegel 24 točk. Ob obeh zmagah Giantsov v tem tekmovanju je slovenski košarkar blestel, saj je pred mesecem dni ob zmagi nad Bandirmo dal 22 točk. Rupnik, ki je Slovenijo že zastopal na dveh evropskih prvenstvih, je s povprečjem 6,4 hkrati prvi podajalec belgijskega prvenstva, kjer je Antwerpen trenutno tretji.

