Slovenske košarkarice bodo šele drugič zaigrale v družbi najboljših evropskih ekip. Ob krstnem nastopu pred dvema letoma v Pragi so tekmovanje končale na 14. mestu med šestnajstimi reprezentancami, v predtekmovanju pa so premagale Grčijo ter izgubile proti Franciji in Srbiji. Tokrat jih do nedelje čakajo obračuni z Madžarsko, ki zadnja leta ogromno vlaga v žensko košarko, ter Turčijo in Italijo, ki imata bogato košarkarsko tradicijo.

Slovenske košarkarice bodo drugič nastopile na evropskem prvenstvu. Foto: www.alesfevzer.com

Po mnenju strokovnjakov naj bi o medaljah na prvenstvu odločale branilka naslova Španija, Belgija, Francija ter Srbija, zanimivo pa bo spremljati tudi razplet do šestega mesta, ki še vodi v kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu leta 2020. Slovenijo uvrščajo na rob osmerice, ki bi z nekaj sreče ob Švedski in Rusiji lahko postala presenečenje prvenstva. Prvouvrščene reprezentance vsake skupine se bodo po odigranem skupinskem delu neposredno uvrstile v četrtino finala, drugo- in tretjeuvrščene reprezentance skupin čaka repasaž za preostala štiri prosta mesta v izločilnih bojih (A2:B3, A3:B2 – v ponedeljek, 1. julija, in C2:D3, C3:D2 – v torek, 2. julija), zadnjeuvrščene ekipe po odigranem skupinskem delu bodo nastope na prvenstvu končale.

Slovenke neobremenjene iz tekme v tekmo, zanima jih le lastna igra

Selektor Damir Grgić in njegove izbranke si z napovedmi strokovnjakov ne belijo glave. Zanima jih le lastna igra, saj jih le-ta lahko vodi do dobrega rezultata. Ljubiteljem košarke se želijo predstaviti z agresivno, bojevito in hitro igro, ki jih je krasila v zadnjem reprezentančnem obdobju, obrise le-te pa so kazale v pripravljalnih tekmah.

Začetek prvenstva Slovenke pričakujejo povsem neobremenjene. Na turnirju se bodo podale iz tekme v tekmo, njihove misli pa so zadnje dni osredotočene zgolj na uvodni obračun z Madžarsko. V Nišu računajo na številno podporo glasnih slovenskih navijačev. Točno število je težko napovedati, saj se bo večina na deveturno pot z avtomobilom podala v lastni režiji. Glede na privlačno destinacijo ter dejstvo, da bodo na tribunah tudi Slovenci, ki živijo v Nišu in okolici, bi se jih lahko zbralo tudi blizu 500. Za dodatno energijo so člani slovenske skupnosti iz Niša poskrbeli že dan pred začetkom prvenstva, ko so reprezentanco po dopoldanskem treningu pričakali pred dvorano Čair in dekletom pripravili prijetno presenečenje.

Igrati pogumno, a predvsem pametno

Visoke Madžarke – v ekipi so kar tri izjemno visoke košarkarice, med katerimi z 208 cm izstopa daleč najvišja igralka na prvenstvu Bernadett Hatar – naj bi na papirju veljale za najlažje tekmice v skupini C, a je treba poudariti, da Madžari ogromno vlagajo v žensko košarko. Imajo tudi bogato tradicijo, saj se na evropskih prvenstvih že lahko pohvalijo z dvema srebrnima in petimi bronastimi kolajnami. Pred dvema letoma so jih na Češkem v repasažu za četrtfinale izločile Italijanke, ki so tedaj slavile zmago za le točko (49:48). V pripravah na ženski EuroBasket naše vzhodne sosede niso blestele. Dosegle so le eno zmago (nad Bosno in Hercegovino), izgubile pa so z Belorusijo, Latvijo (dvakrat), Češko in Turčijo. V primerjavi s pripravami so Madžarke čez noč postale močnejše, saj se jim je iz ekipe Phoenix Mercury iz lige WNBA pridružila naturalizirana Yvonne Turner.

Madžarkam je treba priznati vlogo favoritinj

"Ne glede na prikazane igre v pripravljalnem obdobju je Madžarkam treba priznati vlogo favoritinj, saj imajo bogato in uspešno reprezentančno zgodovino. Mi se bomo osredotočili zgolj na svojo igro. Pripravili smo nekaj taktičnih zamisli. Zavedamo se zahtevnosti tekme in tekmeca. Gre za zelo izkušeno reprezentanco, ki ima veliko dobrih lastnosti. Treba bo kontrolirati skok, saj so Madžarke v tej prvini igre zelo močne. Najpomembnejše, treba bo zadržati zbranost od prve do zadnje minute ter se držati dogovorov iz slačilnice," je dejal selektor Slovenije Damir Grgić.

KOŠARKA (Ž)

EVROPSKO PRVENSTVO

SKUPINA C, Niš

Četrtek ob 16.00:

MADŽARSKA - SLOVENIJA

Petek ob 16.00:

SLOVENIJA - TURČIJA

Nedelja ob 18.30:

ITALIJA - SLOVENIJA

V četrtfinale neposredno napreduje najboljša reprezentanca, druga in tretja pa gresta v repasaž.