V slovenskem taboru so zadovoljni s pripravljalnim odbodbjem. Foto: www.alesfevzer.com

Najprej jih v Nišu v četrtek čaka tekma z Madžarsko, sledi dvoboj s Turčijo, po dnevu premora pa v nedeljo še z Italijo. Cilj je preboj vsaj v izločilne boje oziroma repasaž. V četrtfinale se bodo namreč uvrstile le zmagovalke štirih predtekmovalnih skupin – prvenstvo bo potekalo v Srbiji in Latviji – drugo in tretjeuvrščene pa se bodo pomerile za preostala štiri mesta. Medtem ko je bila Slovenija pred dvema letoma na Češkem novinka med evropsko elito, so tokrat njene ambicije že precej višje. Projekcije različnih košarkarsko usmerjenih spletnih strani in strokovnjakov jo uvrščajo celo do šestega mesta, ki vodi v kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu 2020.

Selektor Damir Grgić in kapetanka Nika Barič poudarjata, da je treba razmišljati le o eni tekmi naprej, s končnim rezultatom pa se ne želijo obremenjevati. "Priprave smo opravili brez kakršnih koli pretresov ali poškodb. Na osmih tekmah smo dosegli šest zmag, kar je zagotovo zelo spodbudno in dokaz, da je ekipa v dobri formi. Do prve tekme z Madžarsko imamo še nekaj dni, v katerih bomo skušali izpiliti pripravljenost, tako da bomo tekmice v predtekmovanju pričakali v najboljši možni formi," je dejal Grgić in dodal: "Glede na to, da smo v Pragi dobili eno tekmo, a se kljub temu nismo prebili iz skupine, tokrat ne razmišljamo samo o eni zmagi ali enem tekmecu, ki je premagljiv. Imamo dovolj izkušeno in kakovostno reprezentanco, da lahko enakovredno igramo proti vsem trem ekipam v skupini."

Navijači šesti igralec reprezentance

Kapetanka Nika Barič pravi, da bo zanjo vsaka zmaga kot medalja, vseeno pa potihoma pričakuje nadaljevanje v Beogradu. Eden od ključnih dejavnikov so lahko po njenem mnenju tudi slovenski navijači na tribunah. "Dekleta smo izjemno vesele nad pozornostjo, ki smo jo deležne. Slovenski mediji od začetka priprav spremljajo vsak naš korak in mislim, da večina ljudi v Sloveniji ve, kaj se bo v prihodnjih dneh dogajalo v Nišu. Podpora s tribun bo za nas izjemna spodbuda in upam, da tudi jeziček na tehtnici na izenačenih tekmah," je povedala.

Točno število slovenskih navijačev v Nišu je težko napovedati, saj se bo večina na deveturno pot z avtomobilom podala v lastni režiji. V Pragi jih je bilo na primer 250, glede na privlačno destinacijo in tekmovalne ambicije ter dejstvo, da bodo na tribunah tudi Slovenci, ki živijo v Nišu in okolici, bi lahko presegli številko 500. "Tako kot pravijo dekleta, bodo navijači naš šesti igralec na parketu. Mislim, da so Slovenci spoznali potencial te ekipe. Pred leti sem dejal, da so ta dekleta sposobna velikih dosežkov in nato smo se dvakrat zaporedoma uvrstili na EuroBasket. Še vedno stojim za tem in dodajam, da bo Slovenija v prihodnje igrala tudi na svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah," je zaključil Grgić.

SKUPINA C, Niš,Četrtek ob 16.00:

MADŽARSKA - SLOVENIJA



Petek ob 16.00:

SLOVENIJA - TURČIJA



Nedelja ob 18.30:

ITALIJA - SLOVENIJA