Slovenke so vzpenjajoča se sila evropske košarke, kar jim priznavajo tudi strokovnjaki, ki jih vidijo v enakovrednem boju za dodatne boje za uvrstitev v Tokio 2020. Foto: www.alesfevzer.com

Spletna stran evropskega prvenstva 2019 je objavila projekcijo treh strokovnjakov za žensko košarko. Kanadska igralka Shona Thorburn ter novinarja Pierre Ploszajski in Paul Nilsen so dokaj enotni v napovedih za prva tri mesta.

O medaljah naj bi odločale branilka Španija, Belgija, ki ima po njihovem mnenju najbolj homogeno in nadarjeno generacijo igralk, in Francija, ki je venomer v krogu favoritov, vendar ima letos težave s poškodbami glavnih igralk, ter Srbija, ki bo pod taktirko Marine Maljković igrala pred domačim občinstvom.

Slovenke ob boku Švedinj, Rusinj in Ukrajink

Omenjeni trije strokovnjaki v nadaljevanju razmišljajo o prijetnih presenečenjih evropskega prvenstva. Thorburnova in Ploszajski sta v ta krog ekip uvrstila Švedsko, Rusijo in Slovenijo, Nilsen pa se je strinjal z njunim izborom in dodal Ukrajino.

Dokaj podobno razmišljajo in napovedujejo strokovnjaki na spletni strani Fiba. V junijski napovedi (Power Rankings) so Slovenijo uvrstili na sedmo mesto, torej eno mesto višje kot maja. Na prvo so postavili predlanske finalistke Francozinje, na drugo Španke in na tretje Rusinje.

Svetovna Fibina lestvica glede tega ni pravi kazalnik, saj se oblikuje na podlagi večletnih rezultatov na velikih tekmovanjih, za Slovenijo pa bo letošnje evropsko prvenstvo šele drugo tako tekmovanje. Naše košarkarice zasedajo 63. mesto; najvišje uvrščena evropska reprezentanca je Španija na drugem mestu, sledijo pa ji Francija (4.), Turčija (6.), Srbija (8.), Rusija (11.), Češka (12.), Belorusija (13.), Belgija (16.) ...

Slovenke so svoje sposobnosti dokazale z odmevno zmago na pripravljalni tekmi s Kitajkami. Foto: Twitter/KZS

Zdaj razmišljamo o napredovanju

Ob prvem nastopu na evropskih prvenstvih v Pragi pred dvema letoma so varovanke selektorja Damirja Grgića končale na 14. mestu med šestnajstimi reprezentancami, v predtekmovanju pa so premagale Grčijo ter tesno izgubile s Francijo in visoko proti Srbiji.

Selektor Damir Grgić in kapetanka Nika Barič poudarjajo, da je treba razmišljati le o eni tekmi naprej, s končnim rezultatom pa se ne želijo obremenjevati.

"Glede na to, da smo v Pragi dobili eno tekmo, a se kljub temu nismo prebili iz skupine, tokrat ne razmišljamo samo o eni zmagi ali enem tekmecu, ki je premagljiv. Imamo dovolj izkušeno in kakovostno reprezentanco, da lahko enakovredno igramo proti vsem trem ekipam v skupini," dodaja Grgić.

Glede na projekcijo Fiba bi Slovenija v predtekmovalni skupini C zasedla drugo mesto. Njena prva tekmica, Madžarska, v četrtek ob 16. uri, je uvrščena na 14. mesto, Turčija, s katero se bodo Slovenke pomerile v petek prav tako ob 16.00, je deveta, Italija (nedelja ob 18.30) pa je šesta.

V Nišu se obeta tudi bučna podpora s tribun, napoveduje se okoli 500 slovenskih navijačev. Foto: www.alesfevzer.com

Prvi korak je preboj v četrtfinale

Drugo mesto v predtekmovanju pomeni repasaž s tretjeuvrščeno ekipo iz skupine D, v kateri so Belorusija, Rusija, Belgija in Srbija. V četrtfinale neposredno napredujejo le zmagovalke skupin, preostali štirje udeleženci pa bodo znani po dodatnem razigravanju.

Uvrstitev v četrtfinale pomeni tudi prvi korak k olimpijskim igram 2020 v Tokiu. Prvih šest reprezentanc z evropskega prvenstva se bo uvrstilo v kvalifikacije za OI, ki bodo februarja 2020. Tam se jim bodo pridružile po štiri ekipe iz Azije ter Amerik ter dve iz Afrike. Skupno bo v kvalifikacijah za OI nastopilo 16 ekip, med njimi tudi ZDA kot svetovne prvakinje ter gostiteljice Japonke.

Z nekaj sreče pri žrebu ...

V kvalifikacijah bodo ekipe razdeljene v štiri skupine, žreb oziroma sreča pa bo zelo pomemben dejavnik na poti v Tokio. Iz skupin, v katerih bo ZDA ali Japonske, ki imata edini že zagotovljeno mesto na OI, bosta napredovali dve reprezentanci, iz preostalih dveh skupin pa po tri.

V Niš naj bi se podalo tudi lepo število slovenskih navijačev. Točno število je sicer težko napovedati, saj se bo večina na deveturno pot z avtomobilom podala v lastni režiji. V Pragi jih je bilo na primer 250, glede na poceni destinacijo in tekmovalne ambicije ter dejstvo, da bodo na tribunah tudi Slovenci, ki živijo v Nišu in okolici, bi lahko presegli številko 500.