Golemac je v četrtek med treningom igralce obvestil, da odhaja. Nov trenerski izziv naj bi našel v Črni gori pri Mornarju. Neuradno naj bi ga zamenjal njegov dozdajšnji pomočnik Andrej Žakelj.

Jurica Golemac je klub prevzel leta 2017 in ga v lanski sezoni popeljal do štirih lovorik. Foto: www.alesfevzer.com

Glede na slabo finančno stanje in celo govorice o propadu kluba se je s pismom za javnost odzval tudi predsednik koprskih košarkarjev Gregor Vuga.

Vuga: Nerazumevanje lokalnega okolja

Vuga, ki je klub prevzel pred tremi leti in pol ter v tem času postal slovenska zgodba o uspehu, je kot enega glavnih razlogov za finančni zlom omenil nerazumevanje lokalnega okolja oziroma gospodarstva. Vuga je potrdil, da je poleg treh glavnih igralcev Jagodića Kuridže, Harrisa in Čakaruna klub zapustil tudi trener Golemac. Ob tem je naglasil, da ne izključuje še nadaljnjih odhodov nosilcev igre. Želja predsednika Vuge je, da Koper Primorska z nižjim proračunom postane stabilen klub v ligi Aba ter da se v domačih tekmovanjih bori za čim odmevnejši rezultat.

V kratki zgodovini postali blagovna znamka

V daljšem pismu pa je Vuga med drugim zapisal: "Koper Primorska je v kratki zgodovini delovanja postala blagovna znamka. Prebila se je v elitno ligo Aba, v Sloveniji pa je osvojila vse možne naslove. Postala je državni, pokalni in superpokalni prvak. V ligi Aba je trenutno najprijetnejše presenečenje, mladinska ekipo do 19 let pa se je v tem tekmovanju prebila na zaključni turnir. Trenutno v Kopru Primorski košarko trenira skoraj 500 otrok."

Potrebna je sprememba, sicer bi lahko ogrozili dolgoročno zgodbo

"Velikokrat smo pri ambicioznosti v lokalnem okolju ostali sami. Celo osamljeni. Sprva so nas podcenjevali. Potem so se čudili, a vseeno velikokrat prezrli. Nas opazovali s stalno skepso. Nato so kritike potihnile, a nam to ni prineslo preobrazbe. Povsem realno lahko zapišem, da smo bili ob razumevanju Mestne občine Koper in Luke Koper v 90 odstotkih odvisni od lastnega kapitala. In tako je tudi zdaj. Zato je potrebna sprememba, saj bi sicer lahko ogrozili dolgoročno zgodbo, za katero smo se ves čas borili," je zapisal Vuga.

Zgodba Kopra Primorske na najvišji ravni se zaključuje. Foto: www.alesfevzer.com

Klub ne bo ugasnil. Gremo naprej.

Predsednik kluba, ki je v lanski sezoni osvojil kar štiri naslove - poleg vseh treh možnih v Slovenije še ligo Aba 2, se je nato zahvalil vsem, ki zapuščajo Koper. Še posebej pa Golemcu, ki bo v primorsko okolje še vedno vpet kot svetovalec kluba. "Vzorci delovanja kluba bodo ostali, smernice v določeni meri tudi. Pač v odvisnosti od financ, s katerimi bomo primarno regulirali vse še preostale dolgove, sekundarno pa zagotovili najvišjo mogočo raven sprotnega delovanja KK Koper Primorska. Klub ne bo ugasnil. Gremo naprej," dodaja Vuga v pismu za javnost.

Morda smo bili naivni v košarkarski norosti

"Stremimo k temu, da med naše sponzorje privabimo še kakšno podjetje. Iskreno si želimo, da bi primorski košarkarski projekt kot nekaj sila zanimivega, drugačnega, novega spoznal še kdo. Morda smo res (bili) naivni v naši košarkarski norosti. Iskreni. In prav zato zašli v finančne težave, ki pa jih vztrajno rešujemo. In jih tudi bomo rešili ter, kot sem že omenil v prejšnjem odstavku, poravnali vse dolgove. To je bil in bo naš moto. Torej, da na dolgi rok vsakomur, ki z nami sodeluje, lahko pogledamo v oči."

Vuga: Ekipo bomo pomladili in pocenili

"Ekipo bomo zagotovo pomladili in pocenili. Morda bomo pripeljali kakšno okrepitev, a le, če in ko si jo bomo lahko privoščili. Morda bomo morali v boljše sredine pustiti še katerega od igralcev. Odvisno pač od ponudb in tudi od njihovih želja ter priložnosti. A če bo še tako težko, ne bežimo od tega, da dolgoročno želimo postati stabilen klub v ligi Aba ter se v domačih tekmovanjih po najboljših močeh boriti za čim bolj odmeven rezultat. Primarno pa moramo stabilizirati finančno stanje," je zaključil Vuga.