Najboljši strelec Cedevite Olimpije je bil v Kazanu Marko Simonović s 13 točkami. Foto: www.alesfevzer.com

V 7. krogu Evropskega pokala torej v Ljubljano prihaja eden izmed favoritov tekmovanja. Do zdaj je v Eurocupu izgubil le eno tekmo, zmaji pa so le eno dobili. To jim je uspelo v zadnjem krogu, ko so slavili v Carigradu proti Darušafaki, nato pa so v nedeljo v Ligi ABA v Kopru z visoko in predvsem prepričljivo zmago prekinili zmagoviti niz Primorske. Na krilih teh dveh zmag pričakujejo favorizirano rusko zasedbo, ki je z dobrimi 14 milijoni glede na proračun korak tudi pred jadransko konkurenco Ljubljančanov, kjer je z nekaj več kot osmimi milijoni evrov "najbogatejša" Crvena zvezda.

Po prvi polovici skupinskega dela Eurocupa je marsikdo že odpisal Cedevito Olimpijo, ko je izgubila pet tekem, toda trener Slaven Rimac je ves čas poudarjal, da dokler ne izgubijo teoretičnih možnosti za preboj v drugi krog, ne meče puške v koruzo. Zmaga v Carigradu je podaljšala Rimčevo upanje, z morebitnim uspehom proti Unicsu pa bi dejansko bili Ljubljančani znova v igri, še posebej ker jih potem v zadnjih treh krogih čaka ugoden razpored, saj bodo še dvakrat igrali doma. Čeprav je Unics favorit, pa so zmaji na prvi tekmi (80:67) pokazali, da se lahko kosajo z bogatim tekmecem. V Kazanu so si namreč priigrali že 13 točk naskoka, kar pa so v zadnji četrtini ekspresno zapravili. Tedaj so imeli ogromne težave z oscilacijami v igri, na zadnjih dveh tekmah, ko so vpisali ti dve pomembni zmagi, pa tega ni bilo. Posebej proti Primorski so bili zares suvereni.

Ekipa Unicsa sestavljena, da osvoji Evropski pokal

Obračun z Unicsom je za nas zelo pomemben. V prvem delu sezone smo iz rok izpustili veliko priložnosti, da bi imeli na svojem računu kakšno zmago več. Zadnji dve zmagi, nad Darušafako v Turčiji in Koprom Primorsko, sta nam dali samozavest, sami sebi pa smo dokazali, da če želimo, zmoremo veliko. Želim si, da igri z obeh tekem pokažemo tudi proti tekmecem iz Kazana. Upam, da bodo navijači prišli v čim večjem številu, saj se lahko z zmago nad Unicsom marsikaj spremeni v naši skupini. Andrija Stipanović

"Za nas je, če imamo v mislih naš položaj na lestvici in vse tekme do tega trenutka, vsak dvoboj v Evropskem pokalu zadnji vlak, ki še vodi v drugi del tekmovanja. Zagotovo bomo v obračun z Unicsom krenili motivirani. Naša ekipa je na zadnjih dveh tekmah, ki sta bili za nas zelo pomembni, prikazala dobro predstavo. Unics je zelo kakovostna ekipa, zato nas zagotovo čaka zahtevna preizkušnja. Igralci, ki igrajo na zunanjih položajih, so fenomenalni, košarkarji, ki pa se borijo pod obema obročema, to počnejo zelo čvrsto. Naši tekmeci niso visoki, a to nadomestijo z izjemnimi atletskimi sposobnostmi. Ekipa iz Kazana je ustvarjena zato, da osvoji Eurocup. Toda če bomo odigrali v obrambi tako, kot to znamo, se lahko brez težav "stepemo" z našimi tekmeci," je povedal Rimac.

Kot je omenil hrvaški strokovnjak na ljubljanski klopi, je Unics, ki je v nizu petih zaporednih evropskih zmag, močan pod obročema, a glavna nevarnost preti z zunanjih položajev, kjer sta izvrstna Errick McCollum in Jamar Smith, ki je na prvi medsebojni tekmi s sijajno predstavo tako rekoč sam zrežiral preobrat. McCollum v povprečju v Evropskem pokalu daje več kot 18 točk na tekmo, dobrih 17 pa dodaja Smith. V Ligi VTB povprečje McColluma, ki je drugi strelec regionalnega tekmovanja, znaša celo več kot 20.

7. krog, torek ob 20.45:

NANTERRE – DARUŠAFAKA

Sreda ob 18.30:

CEDEVITA OLIMPIJA – UNICS KAZAN

Ob 20.45:

BRESCIA - JOVENTUT

Lestvica: UNICS KAZAN 6 5 1 11 JOVENTUT 6 4 2 10 BRESCIA 6 3 3 9 DARUŠAFAKA 6 3 3 9 -------------------------------- NANTERRE 6 2 4 8 CEDEVITA OLIMPIJA 6 1 5 7

