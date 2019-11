Ped Cedevito Olimpijo so zdaj tri zaporedne domače tekme, najprej v sredo v Evropskem pokalu v Ljubljano prihaja Unics. Foto: www.alesfevzer.com

Zadnja dva slovenska prvaka in lanska finalista državnega prvenstva sta se prvič pomerila v jadranskem tekmovanju, medsebojni dvoboj pa sta v 6. krogu pričakala oba s po enim porazom. Medtem ko zmaji še niso prepričali z igro, četudi je jasno, da ekipa premore veliko individualne kakovosti, pa je velika moč tigrov uigranost in konstantnost. Arena Bonifika je v zadnjem obdobju postala prava trdnjava, saj so Koprčani zadnji domači poraz doživeli 12. februarja. Po skoraj devetih mesecih in 22. zaporednih zmagah pa je po odlični predstavi Olimpije končana tudi ta serija.

"Čestitke Olimpiji za zasluženo zmago. Odlično so odigrali tako v napadu kot v obrambi, mi pa smo bili na začetku tekme premalo agresivni. Nisem presenečen nad igro Olimpije, saj ima kakovostne igralce, ki lahko zadevajo težke mete in v serijah. Nisem pa pričakoval, da bodo tako zadevali, preprosto jim je steklo, nam pa ne. Nismo ujeli pravega ritma ne v napadu ne v obrambi. Če ne branimo, ne moremo teči, in če ne tečemo, se nam igra ustavi Potem smo iskali neke individualne rešitve, kar pa ni značilnost naše ekipe, Padcev in vzponov bo med sezono še veliko. Tako kot ni evforije, ni tudi depresije," je povedal domači trener Jurica Golemac.

Tigri skoraj devet mesecev niso izgubili proti slovenski ekipi, medtem pa so na kolena spravili tudi tako močne klube, kot so Crvena zvezda (v superpokalu Lige ABA), Partizan in Budućnost. Tako kot so na primer imeli Koprčani pod kontrolo celoten obračun s črno-belimi iz Beograda, so ves čas na parketu Arene Bonifike tokrat gospodarili Ljubljančani. Začetek tekme je bil sicer za domačo vrsto zelo spodbuden. Takoj so odigrali značilno akcijo, ko sta atraktiven "alley-oop" izvedla Žan Mark Šiško in Lance Harris, Cedevita Olimpija pa je v prvih dveh napadih zapravila žogo. Toda kmalu se je situacija obrnila in zmaji so že v prvi četrtini poleteli.

"Primorska odlično pripravljena, vodena in selekcionirana"

Ob imenitnem metu iz igre – 6/6 za tri in 6/7 za dve – so uvodnih deset minut dobili s 30:13. Ko so povedli za več kot deset, dvomestne razlike niso izpustili več iz rok. Tudi ko so se gostitelji nekoliko približali, so Ljubljančani takoj našli odgovori. Ves čas so imeli kontrolo nad potekom obračuna in odigrali so najbolj kompletno tekmo sezone. Če so praktično na vsaki do zdaj imeli velike padce v igri, ki so se večkrat izkazali tudi za usodne, črnih minut tokrat sploh ni bilo.

Dvoboj dveh odličnih organizatorjev igre je pripadel Codiju Millerju-McIntyreju. Foto: www.alesfevzer.com

"Vedeli smo, da nas čaka težka tekma proti ekipi, ki zna zmagovati. Prejšnjo sezono je osvojila vse lovorike in je odlično pripravljena, vodena in selekcionirana. Res moramo biti zadovoljni z zmago. Ključna je bila prva četrtini, v kateri smo jih ustavili pri 13 točkah. Priznati moram, da smo zadeli kar nekaj metov, ki jih kdaj zadeneš, drugič ne. Preprečili smo jim izvedbo načrta za tekmo in iz izkušenj vemo, kako težko je potem obrniti potek srečanja. Imamo nekaj igralcev, ki so zelo izkušeni in so igrali na zelo visoki ravni. Kar ves čas govorim, imamo kakovost, vprašanje je le uigravanja, spoznavanja in ustvarjanja nekega ekipnega duha. Zmagi proti Darušafaki in Primorski sta pomika v pravo smer," je povedal ljubljanski trener Slaven Rimac.

"Mislim, da smo nekatere tekme, ki smo jih izgubili, odigrali morda celo bolj kakovostno kot to. Na koncu je rezultat tisti, ki daje neko zadovoljstvo. Ne verjamem v čarobno palico. Za prave stvari je potrebna kontinuiteta, veliko dela in odrekanja. Mislim, da so fantje po tisti krizi rezultata zaradi izidov v Evropskem pokalu dobro odreagirali. V zadnjem obdobju smo dobro delali, sploh glede na razpored. Saj imajo vsi težkega, a mi smo od 12 tekem odigrali le štiri doma. Iz tega vidika je izkupiček, z izjemo Evropskega pokala, kjer bi vsaj Nanterre morali nujno dobiti, zelo dober, kar se bo potrdilo čez nekaj krogov, ko se izravna," je dodal Rimac, ki je zadovoljen z obrambo na zadnjih dveh tekmah, pravi pa, da igralci vse bolj dojemajo, kako igrati in funkcionirati kot prava ekipa tudi v napadu.

Zmage Primorske niso naključje

Njegovi varovanci so potrdili, kar torej ves čas poudarja, da imajo kakovostne posameznike. Ti so zmage do zdaj dosegali, ko so v napadu igrali timsko in si podelili recimo več kot 20 podaj, ko so bili vsaj enakovredni v skoku in ko so dobro funkcionirali v obrambi. Tokrat so izpolnili vse pogoje. Ob res dobrem metu iz igre ( 63% za dve, 59% za tri), ki potrjuje napadalno razigranost, so zmaji bili pravi tudi v obrambi. Četudi so skok na koncu izgubili, so bili tu povsem enakovredni, v obrambi pa so uspešno zaustavili glavne primorske nevarnosti, v prvi vrsti trojico, ki je v zadnjem času v zelo dobri formi – Šiško, Harris in Marko Jagodić Kuridža. Predvsem to velja za Šiška, ki ga je odlično s hrbtom "napadal" Codi Miller-McIntyre, ki je bil znova odličen. 15 točkam je Američan dodal še devet podaj, ko je bil na parketu pa je bila Olimpija skupaj boljša kar za 29.

Nadarjeni slovenski organizator igre, ki je prvi podajalec Lige ABA, je imel torej veliko dela v obrambi, v napadu pa mu ni steklo, saj so nanj ves čas zmaji vršili velik pritisk. Rimac mladega Ljubljančana dobro pozna, saj sta sodelovala v Zagrebu pri Ciboni. "Pred kratkim sem razmišljal kakšen tandem ima ob še nekaterih mlajših igralcih Slovenija z Dončićem in Šiškom. Žan Mark se res lepo razvija. Vemo, da je to njegov matični klub in mladi igralci kdaj tudi zaradi prevelike želje malce izgorijo," je dejal Rimac, ki je z izbranimi besedami govoril tudi o svojem nekdanjem sodelavcu in dobrem prijatelju Golemcu: "Ljudje morda ne razumejo, kakšno delo je opravil Jurica, saj je to mlad klub. V treh letih so postavili take temelje. Nobenemu ni tu lahko igrati. Premagali so Zvezdo, Partizan, v gosteh Budućnost. To ni naključje. So kakovostna ekipa, dobro vodena in selekcionirana. Jurici gredo tudi zasluge kot gm-u te ekipe. Sam je izbral moštvo. Kapo dol, saj nosi vso breme. Ni veliko klubov, kjer bi bil en človek vključen v vse stvari."

Koper Primorska je po štirih zaporednih zmagah drugič klonila. V uvodnem krogu Lige ABA jo je nadigrala Crvena zvezda in tedaj je Golemac dejal, da je imel poraz pozitiven učinek. Nadeja se, da bo tudi tokrat tako: "Prepričan sem, da bomo že v ponedeljek dobro analizirali tekmo in trdo delali naprej. Ni časa za kakršno koli obžalovanje. Pride taka tekma. Moramo vedeti, da je Olimpija imela res nor strelski dan. Ko smo prišli nekoliko bližje, je takoj odgovorila s trojko." Manjših finančnih težav, o katerih se govori, in nerednih izplačilih pa Golemac ni želel komentirati: "Ne vem, mislim, da ni imelo vpliva. Sem trener in o tem ne govorim."