Gostitelji so dobro pazili na Kristapsa Porzingisa. Foto: Reuters

Košarkarji Bostona, ki so vodilna ekipa Lige NBA, so premagali Dallas s 116:106. Mavericksi so doživeli prvi poraz na gostovanju. Luka Dončić je prispeval 34 točk, 9 podaj in 6 skokov.