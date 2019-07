Russell Westbrook in Goran Dragić bi lahko zamenjala kluba. Foto: AP

27-letni Wright je v Memphisu pristal po menjavi s Torontom, v kateri je v Kanado odšel Marc Gasol. 198 centimetrov visoki košarkar je imel v Memphisu povprečje 12,2 točke, 5,4 skoka in 5,3 podaje v 31 minutah igre. Iz igre je metal 43-odstotno, za tri 25,6-odstotno. V petih sezonah v Ligi NBA je bil njegov met za tri 33,2-odstoten. Wrighta krasi dobra igra v obrambi.

Trenutno glavno vprašanje prestopnega roka v Ligi NBA je, kje bo pristala " mašina s trojnimi dvojčki" – Russell Westbrook. Eksplozivni organizator igre Oklahome je zahteval sestanek z vodstvom kluba, potem ko je Oklahomo zapustil Paul George in združil moči s Kawhijem Leonardom v LA Clippersih.

Vodstvo Oklahome se nagiba k "odprodaji" Westbrooka, čigar plača močno bremeni klubski proračun. Tako bi začeli ponovno graditev ekipe, ki bi temeljila na kupu izborov, na naboru pridobljenih od LA Clippersov.

Glavno vprašanje je, kdo lahko posrka mamutsko plačo Westbrooka, ki bo do leta 20023 zaslužil 38,5, 41,4, 44,2 in 47,1 milijona dolarjev na sezono. Krožijo govorice, da so za košarkarja, ki je zadnje tri sezone vselej zaključil s povprečjem trojnega dvojčka, izrazile zanimanje tri ekipe. To so Miami, Detroit in Houston.

Če bi v igro vstopil Miami, bi to skoraj zagotovo pomenilo odhod Gorana Dragića, ki ima 19,2 milijona dolarjev vredno pogodbo za zadnje leto. Ob Dragiću bi lahko v Oklahomo v paketu odšla še Meyers Leonard, prav tako z iztekajočo se pogodbo, in Justise Winslow. Tako bi Oklahoma v letu dodobra očistila plačni proračun in začela znova, vendar si Thunderji ob tem želijo še kakšno sladico v obliki izbora na naboru, a je Miami v tem pogledu siromašen.