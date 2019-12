Andrej Žakelj je na mestu glavnega trenerja nasledil Jurico Golemca. Foto: www.alesfevzer.com

"Postojnčan se je kot pomočnik Golemca obalnemu klubu pridružil sredi sezone 2017/18, tudi po zaslugi njegovega strokovnega dela s košarkarji in skrbnih analiz tekmecev pa se je začel strm vzpon koprske košarkarske zgodbe. Klub je z njim v vlogi pomočnika glavnega trenerja osvojil vseh šest lovorik," so v sporočilu za javnost zapisali pri Primorski. Pred prihodom na Obalo je Žakelj kot glavni trener deloval v Šentjurju, Podčetrtku, na Poljskem pri Lubinu, v sezoni 2015/16 pa Lastovko, ki se je kasneje preselila v Koper in združila s Košem, posledično pa je nastala KK Primorska, presenetljivo popeljal do finala slovenskega pokala. 41-letni Žakelj, ki je kot pomočnik deloval pri Olimpiji in Slovanu, je več kot desetletje igral v prvoligaški konkurenci.

Zaradi finančnih težav so slovenske prvake že zapustili trener Golemac, Marjan Čakarun, Lance Harris in Marko Jagodić Kuridža, zdaj pa je klub potrdil, da odhajata tudi Stephen Holt in Žan Mark Šiško, za katerega bodo tigri prejeli odškodnino. Kot smo poročali, bo izvrstni organizator igre postal član evroligaša Bayerna. V koprskem kadru je tako ostalo le sedem članskih košarkarjev.

"Vesel sem, da smo z vodstvom našli skupen jezik. Verjamem, da bomo sezono ob dogovorih in z vzpostavitvijo vizije, ki jih sprejeli, izpeljali uspešno. Izjemno sem vesel odziva, ki ga je naša ekipa doživela na tekmi proti Crveni zvezdi. Zbrani na tribunah so pokazali, da so pravi navijači kluba in koprske košarke. Navijanje in vzdušje v Areni Bonifika sta bila enkratna. Atmosfera je ponesla celotno moštvo, ki je s tem prejelo nekaj dodatnih atomov moči. Tega si želimo tudi na vseh prihajajočih tekmah, saj smo lahko še močnejši le s podporo navijačev," je povedal Žakelj, ki ga naslednji preizkus čaka v nedeljo, ko bodo tigri gostovali v Beogradu pri Partizanu.