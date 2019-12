Nejc Barič je izvrstno izkoristil minute proti Crveni zvezdi in bil eden najboljših na parketu. Foto: Koper Primorska/Žiga Mikeli

Za tigri je buren teden. Po gostujoči zmagi nad Igokeo, s katero so z osmimi zmagami in le tremi porazi končali prvo polovico rednega dela Lige ABA tik pod vrhom, so odšli trije nosilci igre. Po Lanceu Harrisu, ki je podpisal za Mornarja, Marjanu Čakarunu, ki bo kariero nadaljeval pri Szolnokiju, in Jagodiću Kuridži, ki mu je z odhodom k aktualnemu prvaku regije in evroligašu uspel prestop kariere, se je poslovil tudi glavni tvorec velikih uspehov v kratki zgodovini koprskega kluba, Jurica Golemac, ki je bil tako trener kot športni direktor.

Brez treh tako pomembnih igralcev in glavnega trenerja – funkcijo je prevzel njegov dozdajšnji pomočnik Andrej Žakelj – so pričakali beograjskega velikana, za nameček pa so ostali še brez Stephena Holta in z naskokom najboljšega podajalca Lige ABA Žana Marka Šiška, okoli katerega se je vrtela igra Primorske. Onadva sta naslednja, ki zapuščata Areno Bonifiko. Razumljivo je bilo za 22-letnega Ljubljančana, ki je odkritje slovenskih košarkarskih parketov v letu 2019, ogromno zanimanja. Obalni klub ni navduševal le z rezultati, ampak tudi z izjemnim sistemom, ki ga je igral pod taktirko Golemca, čigar podaljšana roka na terenu je bil sijajni Šiško. Tako so na njegov naslov priromale tudi ponudbe iz Evrolige in zdaj bo kmalu postal novi igralec münchenskega Bayerna.

Licenco prinesla Lastovka iz Domžal

V letih, odkar klub funkcionira, smo imeli astronomski vzpon. Zdaj je prišlo do te situacije, in vsem nam je žal. Verjetno bi s tisto ekipo krojili vrh Lige ABA. Mislim, da bomo z nekimi okrepitvami lahko tudi s to ekipo zdaj konkurenčni. Cilji so, da stabiliziramo ekipo in poskrbimo za fante, ki so tu, in da vrnemo, kar se je nabralo dolgov. Želimo narediti zdrav klub in v naslednji sezoni – seveda odvisno od finančnih zmogljivosti – z dobro ekipo premešati načrte še komu. Goran Jagodnik, vodja članske ekipe

Nova košarkarska zgodba se je v Kopru začela pisati pred tremi leti, ko sta se povezala domžalska Lastovka – največji uspeh tega kluba je bila uvrstitev v finalu pokala, ko je na klopi sedel prav Žakelj –, katere licenco je prevzel novi klub, in Koš Koper, ki je že vrsto let znan po dobrem delu z mladimi, a je bil v članski košarki prisoten le v nižjih ligah. Že ob nastanku Primorske je idejni vodja Gregor Vuga s krogom sodelavcev razmišljal o jadranski ligi in v tretji sezoni je tigrom preboj tudi uspel.

Lani je Golemčeva vrsta preprosto blestela. V celi sezoni je klonila samo sedemkrat, ob tem pa osvojila vse štiri lovorike, prvič košarkarsko krono prinesla v Koper in poskrbela, da je jadranska elita zaigrala na Obali. Uspešna zgodba se je nadaljevala tudi v novi sezoni in v tem obdobju je Arena Bonifika postala prava trdnjava, ki je bila od februarja do novembra, ko je tu slavila Cedevita Olimpija, neosvojljiva. Plače so bile sicer neredne že v lanski šampionski sezoni, a so bile na koncu vse izplačane. Tudi v letošnji sezoni se finančne težave na parketu niso poznale.

Hodžić: Borili se bomo, dokler bomo tu

"Že dalj časa se pogovarjamo, kako naprej. Ti, ki smo ostali, se borimo drug za drugega in si krijemo hrbet. Dokler smo tu, moramo biti profesionalni. Smo ekipa. Lahko le povem, da sem zelo ponosen na te fante. Borili se bomo, dokler bomo tu. Funkcioniralo je, dokler smo bili skupaj. Šli smo skozi težke čase in bili prava ekipa. Meni kot domačinu ni lahko, kar se dogaja, a tako je. Razumem, da je vsem v pisarnah tudi težko. Verjamem, da se vsak dan borijo za klub in za nas. Upamo na svetlejšo prihodnost," je s cmokom v grlu in nekoliko orošenimi očmi razlagal kapetan Alen Hodžić, kot vedno eden najbolj požrtvovalnih na terenu.

Toda vendarle je enkrat "počilo". Po petih odhodih so imeli težavo že s sestavo moštva. Tako so v postavi deseterico dopolnili mladinci Saša Ciani, Rok Nemanič in Urban Hrovat. Odlično so se Koprčani upirali Zvezdi v prvi četrtini, ki so jo celo dobili s 26:20, v drugi četrtini pa so Beograjčani že dokazali svojo kakovost in si priigrali občutno prednost, toda gostitelji niso popuščali, zmanjšali zaostanek in z izjemno borbeno predstavo dolgo pretili favoriziranim rdeče-belim. Ob koncu so kljub porazu z 90:78 lahko dvignjenih glav zapustili parket.

"Glede na dano situacijo lahko samo čestitam igralcem, saj so oni zaslužni za tako predstavo. Zadnjih nekaj dni je bilo težko. Ni nas dovolj. Mislim, da smo se pripravili, kolikor se je dalo, igralci pa so to upoštevali. Zvezda je bolj kakovostna, tu nimamo kaj. Predvsem sem zadovoljen s pristopom," je po tekmi povedal Žakelj in dodal: "Če povem iskreno, je bil dogovor, da vodim to tekmo in se potem odločim. To je bil moj pogoj glede na situacijo in vse skupaj. Sledi sestanek in kmalu bo več jasnega."

Želja postati stabilen ABA - ligaš

Žan Mark Šiško bo v kratkem okrepil Bayern, ki igra v Evroligi. Foto: www.alesfevzer.com

Vuga je s pismom za javnost, v katerem je me drugim zapisal, da preprosto ni bilo prave pomoči drugih pokroviteljev in so v tem projektu ostali sami, v petek zatrdil, da se zgodba na Obali ne končuje, in želi, da Primorska vseeno ostane oziroma postane stabilen ABA-ligaš. Kot smo slišali, bi že v kratkem lahko v upravo kluba prišlo novo ime, verjetno kmalu tudi kakšna igralska okrepitev. Velika škoda bi bila namreč, da bi se tako pozitivna zgodba, kot so jo v Kopru spisali v teh dveh letih in pol, tako hitro in klavrno končala.

Za klubsko košarko v Sloveniji, ki ima za sabo kar nekaj kriznih let, bi bil to velik udarec. V slovenskem športu – tudi v košarki – je že bilo nekaj zgodb, ko se je pojavil ambiciozen projekt, ki pa je kmalu – sicer ne tako hitro, kar med sezono, a vseeno – ugasnil. Kako veliko stvar so ustvarili Vuga, Golemac in druščina, je dokaz, s kako izbranimi besedami je o Šišku in soigralcih govorila vsa regija. Ne nazadnje je Primorska za dva pomenila odskočno desko za Evroligo.

