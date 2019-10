Devin Oliver in Mirko Mulalić sta bila soigralca pri Unionu Olimpija, zdaj pa si bosta stala nasproti. Foto: www.alesfevzer.com

V sredo ob 20.30 bo v Stožicah gostoval Nanterre. V francoskem moštvu igra tudi Devin Oliver, ameriški krilni košarkar, ki je v dveh sezonah v Ljubljani pustil velik pečat. Namreč dvakrat je bil izbran za MVP-ja finala slovenskega prvenstva, ko so zmaji lani in pred dvema letoma postali državni prvaki. Nato ga je lani pot vodila v Turčijo in kasneje v Nemčijo, zdaj pa nosi dres moštva iz Pariza. Oliver je pomemben člen zasedbe Nanterra. V francoskem prvenstvu je z dobrimi 13 točkami na tekmo tretji, v Evropskem pokalu, kjer daje po osem točk na srečanje, pa četrti strelec moštva.

Jaka Blažič je v soboto proti Igokei odigral izvrstno tekmo, ko je prispeval kar 30 točk. Foto: www.alesfevzer.com

V EuroCupu sta najučinkovitejša v napadu branilca Kenny Cherry, ki v povprečju dosega 17,7, in Dallas Moore s povprečjem 16,3 točke, v državnem prvenstvu pa sta to branilec Isaia Cordinier in center Yousa Ndoye. Nanterre sicer z uvodom v sezono ne more biti zadovoljen. Na petih tekmah francoske lige je klonil trikrat, po uvodni zmagi nad Joventutom pa je izgubil zadnja dva evropska obračuna. V še težjem položaju so v Evropskem pokalu zmaji, ki so še brez zmage. "To je tekma za "biti ali ne biti". Moramo jo dobiti, če se želimo vmešati v boj za napredovanje, kar je naš cilj. Tega se zavedamo in naredili bomo vse, da nam uspe," je povedal kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič, ki je bil odličen ob zadnji zmagi nad Igokeo, ko je bil tudi MVP kroga Lige ABA.

Nevarna branilska vrsta Nanterra

Obe ekipi potrebujeta zmago. Nanterre želi nadoknaditi domač poraz proti Unicsu. Če želimo naprej, si poraza, sploh doma, ne smemo privoščiti. Moramo odigrati kakovostno tekmo. Nasprotnik je po meri. Na ustrezni ravni lahko pariramo vsakomur. Tudi ob težavah, ki smo jih imeli, smo bili vsakemu kos. Za nami je obdobje številnih gostovanj, ko smo bili veliko na poti in ni bilo veliko časa za treninge. Zdaj je pred nami teden dni v Ljubljani, ko bomo lahko delali na uigranosti in homogenosti ekipe. Slaven Rimac

Toda evropska situacija je povsem drugačna od jadranske in zmaga nad Nanterrom je, kot je poudaril Blažič, nujna, sicer bi si zmaji pošteno priprli vrata v drugi del in bi že po manj kot mesecu sezone morali prečrtati enega izmed ciljev, ki so si ga zadali. "Če izgubimo, bomo v zares težkem položaju. Nanterre je kakovostna ekipa z zelo dobrim trenerjem. Ima nevarno branilsko vrsto in zelo nevarne strelce. Morali bomo nevtralizirati met za tri točke. Kot vse francoske ekipe, je tudi Nanterre tekaško zelo dober in agresiven v skoku v napadu. Torej pomembna bo defenzivna tranzicija, prav tako pa mora funkcionirati skok napadu. Če bo tako, bodo naše možnosti bistveno večje. V igri pet na pet jim lahko bistveno bolje pariramo," je nasprotnika opisal Slaven Rimac.

Trener Cedevite Olimpije se zaveda, da se že ponavlja, ko govori o uigranosti svojega na novo sestavljenega moštva. Toda prvi mesec sezone se počasi končuje in predvsem v Evropskem pokalu se tekmovanje hitro odvija, tako da preprosto alibi neuigranosti in pomanjkanja kemije v moštvu ne pride več v poštev in bodo morali zmaji pač kmalu pokazati pravo igro. Do zdaj so jo pokazali le na trenutke, ko so si recimo na vseh treh evropskih tekmah priigrali visoko prednosti, kar pa so po popolnem mrku, ki je sledil na parketu, vedno znova hitro zapravili. V Ligi ABA so takšne padce reševali z individualno kakovostjo, ki jo ekipa dokazano premore, v Evropskem pokalu, kjer je konkurenca močna, pa se je izšlo drugače.

Ekipe z dobro kemijo na koncu zmagujejo

Olimpija in Nanterre sta se pred štirimi leti pomerila v Evropskem pokalu. Vsaka ekipa je slavila na domačem parketu. Od zdajšnjih zmajev je tedaj v zeleno-belem dresu igral Saša Zagorac, ki je v Parizu prispeval pet točk. Foto: www.alesfevzer.com

"Na vseh treh tekmah smo imeli več kot deset točk naskoka. Pokazali smo, da lahko, a potem nismo bili dovolj osredotočeni in pametni. Moramo biti bolj samozavestni. Vem, da se ponavljam, a tako je. Potrebujemo čas, da se ekipa ujame in začuti. Sčasoma bo to vse bolje funkcioniralo. V ključnih trenutkih igralec v taki situaciji najbolj zaupa sebi. Igralci sčasoma dojamejo, da, če zaupaju soigralcu, so si eden drugemu v najboljšo pomoč. Toda to je proces. Proti Igokei je bilo že bolje. Nismo popuščali, stopili smo skupaj kot ekipa in bili homogeni, ko je povedla v podaljšku in se pred tem trikrat vrnila v igro. Iskali smo najboljše rešitve. Seveda to še ni na ravni, kakršni bi hoteli, da je, a, če pogledate že druge ekipe v regiji, ki so nove, imajo podobne težave," je prepričan Rimac.

"Kemija je seveda ključna. Vemo, da ekipe, ki imajo dobro kemijo v moštvu, na koncu tudi zmagujejo. Nametani smo z vseh vetrov in potrebovali bomo še nekaj časa, da se ustvari prava ekipa, toda mislim, da smo na dobri poti. Po tekmi v Brescii smo si v garderobi povedali veliko stvari. Mislim, da je to pomagalo že v Laktaših. Napredujemo, kar je najbolj pomembno," je dodal Blažič.

Skupina C, 4. krog, sreda ob 18.30:

UNICS KAZAN – JOVENTUT

Ob 20.30:

CEDEVITA OLIMPIJA – NANTERRE

BRESCIA - DARUŠAFAKA