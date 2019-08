Tim Gajser si je vzel čas za zveste navijače. Foto: Twitter/Leon Andrejka

"V zadnjih treh krogih sem se še komajda vozil okoli. Čakal sem le, da vidim tisto ciljno zastavico. V zadnjem krogu sem pozdravil še slovenske navijače. Res je bilo noro vzdušje, predvsem tisto z baklami. Ko sem prečkal črto, se mi je odvil celoten film, naprej pridejo vsi slabi trenutki. Veš, da si res trdo delal, dal vse od sebe, tudi srce. Res sem vesel, da se je vse to poplačalo," je bil vzhičen 22-letnik, ki si je skupaj tretji naslov (2015 MX2, 2016 MXGP) zagotovil že v prvi vožnji Imole s petim mestom. Zadostovalo bi že osmo.

Gajser je bil v Imoli najhitrejši ves konec tedna. Bil je najhitrejši na treningih in v kvalifikacijah, na dirki pa je podlegel pritisku.

"Ponoči sem zelo slabo spal. Zjutraj nisem bil spočit in to je terjalo davek v prvi vožnji. Po padcu sem potreboval nekaj časa, da se zberem, ujamem ritem in začutim progo. Vse se mi je potem izteklo zelo dobro," je prvo vožnjo podoživel Gajser, ki je v cilj prišel z glasnim krikom in padel v objem dekleta in ekipe.

V drugi vožnji je bil precej boljši. Osvojil je drugo mesto in si s skupno tretjim zagotovil že 45. stopničke v svetovnem prvenstvu. "V drugi vožnji sem se zbral in skušal odpeljati boljšo tekmo. To mi je tudi uspelo, čeprav sem delal ogromno napak. Linije niso bile prave," je povedal Gajser.

Veselo je bilo tudi v njegovih Makolah (video spodaj), ki so bile precej zdesetkane, saj je večina sokrajanov odšla v Imolo.

Do konca svetovnega prvenstva so še tri dirke. Ta konec tedna je preizkušnja na Švedskem, sezona pa se bo zaključila v prvi polovici septembra z dirkama v Turčiji in na Kitajskem.

V domačih Makolah proslavili nov naslov Gajserja