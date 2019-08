Dušan Tadić je z natančnim strelom z levico potrdil zmago Ajaxa. Foto: EPA

Vid Belec in Roman Bezjak, ki sta igrala vso tekmo, bosta tako igrala v Evropski ligi, saj Ciprčani niso imeli možnosti na Areni Johanna Cruyffa.

Prva tekma v Nikoziji se je končala brez zadetkov. V Amsterdamu je Ajax povedel dve minuti pred odmorom, ko je mehiški branilec Edson Alvarez zadel z glavo po podaji Hakima Ziyecha s prostega strela z desne strani.

Klaas-Jan Huntelaar je v 50. minuti z glavo povišal na 2:0, a se je glavni sodnik Felix Zwayer posvetoval z videosodnikom, ki je zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavil. Tudi Apoel je zadel iz prepovedanega položaja. Andrija Pavlović je zatresel mrežo za 1:1, vendar zadetek seveda ni bil priznan.

Club Brugge je dobil obe tekmi proti Linzu. Foto: EPA

V 58. minuti je Vid Belec z izjemno parado preprečil veselje Ziyechu. Deset minut pred koncem je Dušan Tadić postavil končni izid z natančnim diagonalnim strelom v malo mrežico po podaji Huntelaarja.

Brugge in Slavia Praga potrdila preboj med elito

Med elito bosta igrala še Club Brugge in Slavija Praga. Belgijci so na prvi tekmi v Linzu zmagali z 1:0, tokrat pa so bili boljši z 2:1. Odločilni gol je po protinapadu dosegel Emmanuel Dennis v 89. minuti.

Slavia Praga je še drugič ugnala Cluj z 1:0. Odločilni zadetek je dosegel Jan Boril v 66. minuti.

V Ligi prvakov bo igralo šest Slovencev. Mesto v Ligi prvakov so že pred tem imeli zagotovljeno Josip Iličić (Atalanta), Jan Oblak (Atletico Madrid), Samir Handanović (Inter Milano), Kevin Kampl (Leipzig) in Miha Mevlja (Zenit Sankt Peterburg), v torek pa je napredoval še Petar Stojanović (Dinamo Zagreb).

4. predkrog, povratne tekme, prvaki:

AJAX - Apoel 2:0 (1:0) 0:0

Alvarez 43., Tadić 80.

Belec in Bezjak (Apoel) sta igrala vso tekmo.

SLAVIA PRAGA - Cluj 1:0 (0:0) 1:0

Boril 66.

Odigrano v torek:

Rosenborg - DINAMO ZAGREB 1:1 (1:0) 0:2

Akintola 11.; Gojak 71.

Stojanović je za Dinamo igral vso tekmo.

CRVENA ZVEZDA - Young Boys 1:1 (0:0) 2:2

Vukanović 59.; Ben Nabouhane 82./ag

RK: Tomane 96./Crvena zvezda

Neprvaki:

CLUB BRUGGE - LASK Linz 2:1 (0:0) 1:0

Vanaken 70., Dennis 89.; Klauss 74./11-m

RK: Trauner 81./LASK

Odigrano v torek:

Krasnodar - OLYMPIACOS 1:2 (1:1) 0:4

Utkin 10.; El Arabi 11., 48.

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku. Žreb skupinskega dela bo v četrtek ob 18.00.

Prvi boben:

BARCELONA

LIVERPOOL

CHELSEA

MANCHESTER CITY

JUVENTUS

BAYERN

PARIS SG

ZENIT ST. PETERBURG

Drugi boben:

REAL MADRID

ATLETICO MADRID

BORUSSIA (D)

NAPOLI

ŠAHTAR

TOTTENHAM

AJAX

BENFICA

Tretji boben:

LYON

BAYER LEVERKUSEN

SALZBURG

OLYMPIACOS

CLUB BRUGGE

VALENCIA

INTER

DINAMO ZAGREB

Četrti boben:

LOKOMOTIV MOSKVA

GENK

GALATASARAY

RB LEIPZIG

SLAVIA PRAGA

CRVENA ZVEZDA

ATALANTA

LILLE