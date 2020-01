Liverpool odbil tudi vse nalete Tottenhama in še povišal naskok na vrhu

Visoki zmagi Chelseaja in Manchester Uniteda

London - MMC RTV SLO

Roberto Firmino je unovčil podajo Mohameda Salaha. Foto: Reuters

Na derbiju 22. kroga Premier lige je Tottenham izgubil proti vodilnemu Liverpoolu z 0:1. Gostitelji so v drugem polčasu močno pritisnili in bili blizu točki, a redsi so odbili vse napade.