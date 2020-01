Mohamed Salah in Sadio Mane sta skupaj zabila že 21 golov v letošnji sezoni v Premier ligi. Foto: Reuters

To je bila že enajsta zaporedna zmaga izbrancev Jürgena Kloppa, petič zapored niso prejeli gola. Na Anfieldu so zadnjič izgubili 23. aprila 2017 proti Crystal Palaceu, točko pa so na domači zelenici zadnjič oddali 30. januarja lani proti Leicestru (1:1). Zadnji poraz v Premier ligi so doživeli 3. januarja lani, ko je bil Manchester City na stadionu Etihad boljši z 2:1.

Salah kaznoval veliko napako Baldocka

Gostje so se ekspresno znašli v zaostanku. Georgeu Baldocku je spodrsnilo in Andy Robertson je neoviran z leve strani podal pred vrata, kjer je Mohamed Salah v 4. minuti s petih metrov poslal žogo med nogama vratarja Deana Hendersona v mrežo. V prvem polčasu igra ni navdušila, gostitelji so imeli veliko posest žoge, ritem pa je bil bolj zadržan, saj so številne tekme me prazniki nogometašem pobrale energijo.

Mane je kronal veliko premoč Liverpoola, ki je neustavljiv. Prednost pred Leicestrom je 13 točk, redsi pa imajo še tekmo manj. Foto: Reuters

Mane potrdil zmago

Po uri igre je Salah želel poslati predložek pred vrata, vendar je žoga preletela vse igralce in se od vratnice odbila nazaj v polje. Vratar Henderson jo je le pogledal in ni niti skočil z mesta. V 64. minuti je Salah v kazenskem prostoru zaposlil Sadia Maneja. Prvi strel senegalskega napadalca je Hendersonu še uspelo odbiti, nato pa je Mane potisnil žogo v nebranjeno mrežo.

Gostje so šele v zadnjih minutah zapretili, vendar niso bili zbrani pred vrati Alissona Beckerja. Redsi so imeli kar 75-odstotno posest žoge. Razmerje v strelih je bilo 19:3, v okvir vrat pa 7:2.

V nedeljo mestni derbi v 3. krogu Pokala FA

V nedeljo je na Anfieldu na sporedu derbi Merseyside in zelo zanimivo bo videti, ali bo Klopp proti Evertonu, ki ga zdaj vodi Carlo Ancelotti, odpočil nosilce igre. V Pokalu FA po navadi igrajo vsi najboljši, vendar je lani v Wolverhamptonu dal priložnosti številnim mladim upom, ki pa jim ni uspelo napredovati v šestnajstino finala.

21. krog, četrtkova tekma:

LIVERPOOL - SHEFFIELD UNITED 2:0 (1:0)

Salah 4., Mane 64.

Odigrano v sredo:

BRIGHTON - CHELSEA 1:1 (0:1)

Džahanbahš 84.; Azpilicueta 10.

BURNLEY - ASTON VILLA 1:2 (0:2)

Wood 80.; Wesley 27., Grealish 41.

NEWCASTLE - LEICESTER 0:3 (0:2)

Perez 36., Maddison 39., Choudhury 87.

SOUTHAMPTON - TOTTENHAM 1:0 (1:0)

Ings 17.

WATFORD - WOLVERHAMPTON 2:1 (1:0)

Deulofeu 30., Doucure 49.; Neto 60.

RK: Kabasele 71./Watford

MANCHESTER CITY - EVERTON 2:1 (0:0)

Gabriel Jesus 51., 58.; Richarlison 71.

NORWICH - CRYSTAL PALACE 1:1 (1:0)

Cantwell 4.; Wickham 87.

WEST HAM - BOURNEMOUTH 4:0 (3:0)

Noble 17., 35./11-m, Haller 25., Anderson 66.

ARSENAL - MANCHESTER UNITED 2:0 (2:0)

Pepe 8., Sokratis 42.