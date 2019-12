David Moyes se je vrnil na klop West Hama. Foto: Reuters

Čilskega strokovnjaka je odnesel poraz z 1:2 proti Leicestru, po katerem je moštvo le še točko nad mejo izpada iz Premier lige.

Moyes je po koncu sezone 2017/18 zapustil West Ham. Na 31 tekmah je devetkrat zmagal in zbral deset remijev, klub pa se je obdržal med elito.

"Imam veliko izkušenj v Premier ligi. Mislim, da imajo le trije trenerji boljše razmerje zmag in porazov. Točno to delam – zmagujem! Prišel sem k West Hamu, da ga popeljem z dna lestvice," je bil odločen Moyes.

Na novinarski konferenci je kar pokal od samozavesti. Dejal je, da lastnika David Sullivan in David Gold ne bosta imela nobene druge možnosti, ampak bosta kmalu morala podaljšati pogodbo z njim.

Le Ferguson in Wenger imata boljši odstotek zmag in porazov

Na lestvici trenerjev, ki so vodili vsaj 500 tekem v Premier ligi, imata le Sir Alex Ferguson in Arsene Wenger boljše razmerje zmag in porazov.

Ferguson, ki bo v torek praznoval 78. rojstni dan, je prava ikona Premier lige. Na 810 tekmah je zbral kar 528 zmag (65,2 odstotka). Wenger je na 828 tekmah dosegel 476 zmag, Moyes pa je že 526-krat vodil ekipe na tekmah Premier lige in ima 204 zmage, 144 remijev in 178 porazov. Na lestvici trenerjev z vsaj 300 tekmami sta boljša še Jose Mourinho in Rafael Benitez.

Pri Evertonu zelo uspešen, drugje mu ni šlo

Moyes je trenersko kariero začel leta 1998 pri Prestonu, neizbrisen pečat je pustil pri Evertonu med letoma 2002 in 2013. Ko je legendarni Ferguson po 27 letih odšel v pokoj, je izbral Moyesa za svojega naslednika na klopi rdečih vragov. Moyes je pogorel na celi črti in že sredi prve sezone ga je zamenjal Ryan Giggs. Tudi pri Real Sociedadu in Sunderlandu se Moyes ni izkazal.

Že uvodna tekma bo zelo pomembna, saj se bo West Ham v sredo ob 18.30 srečal z Bournemouthom, ki ima le točko več.

21. krog, sreda ob 13.30:

BRIGHTON – CHELSEA

BURNLEY – ASTON VILLA

Ob 16.00:

NEWCASTLE – LEICESTER

SOUTHAMPTON – TOTTENHAM

WATFORD – WOLVERHAMPTON

Ob 18.30:

MANCHESTER CITY – EVERTON

NORWICH – CRYSTAL PALACE

WEST HAM – BOURNEMOUTH

Ob 21.00:

ARSENAL – MANCHESTER UNITED

Četrtek ob 21.00:

LIVERPOOL – SHEFFIELD UNITED