Koke je popeljal Atletico v vodstvo, Angel Correa pa je odločil tekmo. Foto: Reuters

Junak zmage nad branilci naslova je bil Angel Correa, ki je odločil v 86. minuti. Da so colchonerosi sploh ostali v igri do končnice srečanja, pa ima največ zaslug Jan Oblak, ki je z izvrstnimi obrambami poskrbel, da Barci ni uspelo povišati prednosti.

V prvem polčasu sta mreži obmirovali. Katalonci so imeli pobudo, bili bistveno nevarnejši, a poti v mrežo niso našli. Drugi del so imenitno začeli Madridčani. Po vsega 18 sekundah so izigrali nepazljivo Barcino obrambo. Joao Felix je našel Correo, ta pa Kokeja, ki se je sam našel pred Netom in zadel za 1:0. Kapetan Atletica je ob polčasu vstopil v igro.



Toda vrsta Diega Simeoneja ni bila dolgo v vodstvu, saj je že pet minut kasneje z desne strani v kazenskem prostoru s predložkom Luisa Suareza našel Arturo Vidal. Urugvajec je žogo prepustil Lionelu Messiju, ki je prišel mimo Kokeja in Stefana Savića ter jo s slabšo desno nogo poslal za Oblakov hrbet. Argentinec je po izvrstni reakciji slovenskega vratarja znova premagal v 60. minuti, toda zadetek je bil po posredovanju VAR-a zaradi igranja z roko razveljavljen.



Lionel Messi je bil zelo razigran, dvakrat je tudi zadel, a je bil drugi gol razveljavljen. Foto: Reuters

Vseeno je dve minuti kasneje Barca povedla. Jordi Alba je z leve poslal predložek. Z glavo je silovito udaril Suarez, Oblak se je izkazal z obrambo, toda odbito žogo je v mrežo z glavo pospravil Antoine Griezmann, ki je poleti na Camp Nou prišel prav iz Atletica. Barcelona je v 74. minuti znova zadela. Tokrat je po izvrstni podaji Messija s prostega strela Vidal našel Gerarda Pqieuja, ki je žogo le preusmeril v gol, toda zaradi domnevnega prepovedanega položaja Čilenca je bil po ogledu videoposnetka zadetek znova razveljavljen.



Sledil je preobrat. Po novi veliki napaki katalonske obrambe je sam proti Netu, ki je v vratih zamenjal nedotakljivo številko ena Marca Andreja ter Stegna, ki je poškodovan, stekel Vitolo. Brazilec ga je nepravilno zaustavil, enajstmetrovko pa je zanesljivo izvedel Alvaro Morata. V 86. minuti si je novo napako privoščil Pique. Morata je z globinsko podajo v protinapad poslal Correo. Argentinec se je znašel iz oči v oči z Netom, zadel vratarja, a je bil strel dovolj močan, da je žoga le končala v mreži.



V Džedi se je v finale že uvrstil Real Madrid, ki je bil v sredo s 3:1 boljši od Valencie. Superpokal se sicer prvič igra v takem formatu in namesto z dvema ekipama s štirimi. Na turnirju sta se uvrstila finalista kraljevega pokala in najboljši dve ekipi državnega prvenstva. Real bo naskakoval 12. naslov, Atletico pa tretjega. S 13. je najuspešnejša Barcelona.

Polfinale Džeda, Savdska Arabija:

Barcelona - ATLETICO MADRID 2:3 (0:0)

Messi 51., Griezmann 62..; Koke 36., Morata 82./11-m, Correa 86.

Barcelona: Neto, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets (86./Rakitić), de Jong (88./Fati), Vidal, Messi, Griezmann, Suarez.



Atletico: Oblak, Trippier, Felipe, Savić, Lodi (67./Vitolo), Partey, Herrera (46./Koke (72./Llorente)), Saul, Correa, Joao Felix, Morata.



Sodnik: Jose Luis Gonzalez Gonzalez

Odigrano v sredo:

Valencia - REAL MADRID 1:3 (0:2)

Parejo 92./11-m; Kroos 15., Isco 39., Modrić 66.

Finale bo v nedeljo ob 17.00.