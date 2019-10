Branilec Hoffenheima Stefan Posch je s prvim golom v reprezentančnem dresu popeljal Avstrijo na prag Eura 2020. Navijači že razmišljajo o potovanjih po Evropi, najraje pa bi zavili v bližnji München. Foto: www.alesfevzer.com

Glavna zvezdnika Avstrije David Alaba in Marko Arnautović sta bila poškodovana, manjkal je tudi Guido Burgstaller, ki je pokopal Slovence pred štirimi meseci v Celovcu. Franco Foda je v napad postavil Michaela Gregoritscha, ki igra v Bundesligi za Augsburg. Za njim sta bila Marcel Sabitzer in Valentino Lazaro, ki je bil odličen. Tehnično izvrstno podkovani Avstrijci so dobili ključne dvoboje na sredini igrišča.

Ekipni duh se je razvil na kvalifikacijskih tekmah

"Že proti Poljski, Severni Makedoniji in tudi v četrtek proti Izraelu smo igrali dobro. Ta tekma je potrdila, da smo v vzponu. Res nam je manjkalo kar nekaj odličnih igralcev, a imamo zelo širok kader. Ekipni duh se je v teh kvalifikacijah zares razvil," je bil zadovoljen 53-letni selektor Foda.

"Nogomet res piše najbolj neverjetne zgodbe. Še v nedeljo dopoldne nisem bil prepričan, da bo lahko Posch sploh igral. Zares je napredoval v Hoffenheimu," je strelca odločilnega zadetka pohvalil nekdanji branilec, ki je večino kariere igral v Bundesligi. Pred Avstrijo je vodil Sturm iz Gradca in Kaiserslautern.

Franco Foda, ki je leta 1987 odigral dve tekmi na nemško reprezentanco, se je še tretjič v letu in pol veselil zmage nad Slovenijo. Foto: www.alesfevzer.com

Navadili so se igrati pod pritiskom

Avstrija je začela kvalifikacije z dvema grenkima porazoma. Na Dunaju je izgubila proti Poljski z 0:1, nato pa v Izraelu z 2:4. Prelomnica je bila zmaga nad Slovenijo 7. junija v Celovcu, ko je zadel Burgstaller. 16 točk iz zadnjih šestih tekem je zares imeniten izkupiček.

"Tudi tisto uvodno tekmo proti Poljski bi lahko dobili. Na zadnjih tekmah nas nič več ne vrže iz tira. Tudi, ko smo se znašli zaostanku, smo nadaljevali s svojoigro proti Izraelu. Po uvodnih dveh porazih smo bili potisnjeni ob steno, vendar smo se navadili igrati pod pritiskom, in na takih tekmah to pride zelo prav," je razlagal Foda.

Bo Ernst Happel končno razprodan proti Makedoncem?

V četrtek proti Izraelu (3:1) je bilo na stadionu Ernsta Happla le 26.500 gledalcev. 16. novembra na Dunaj prihajajo Makedonci in že točka bo dovolj, da se Avstrija drugič zapored uvrsti na evropsko prvenstvo.

"Če na odločilni tekmi proti Severni Makedoniji stadion ne bo razprodan, potem pa res ne razumem tega sveta," se je za konec novinarske konference pošalil avstrijski selektor. 51.000 gledalcev sprejme stadion, ki je gostil finale evropskega prvenstva 2008.

Posch: Akcija za zadetek je bila točno tako načrtovana

Junak večera v Stožicah je bil 22-letni Stefan Posch, ki je v 21. minuti z glavo preusmeril žogo v malo mrežico. 188 cm visoki branilec Hoffenheima je dosegel prvi zadetek za Avstrijo.

"Občutek je res izjemen. Naredili smo ključni korak proti Euru 2020. Vsi smo se zavedali, da je vložek zares velik. Akcija za zadetek je bila točno tako načrtovana, Lazaro je podal iz kota in odlično sem zadel žogo," je poudaril Posch, ki je odigral šele četrto tekmo za Avstrijo.

Gregoritsch: Slovencem nismo dopustili nobene velike priložnosti

Prvo priložnost na tekmi je imel Gregoritsch v 13. minuti. Njegov močan strel je Janu Oblaku uspelo odbiti. "To je bil res velik korak proti Euru 2020. Zelo smo si oddahnili, ko je sodnik zapiskal konec tekme. Maksimalno smo bili zbrani vseh 90 minut, Slovencem nismo dopustili nobene velike priložnosti. Naša zmaga je popolnoma zaslužena, lahko pa bi bila še višja," je bil zadovoljen napadalec Augsburga.

23-letni Valentino Lazaro bil eden najboljših igralcev v Stožicah. Poleti je zapustil Hertho iz Berlina in se preselil k Interju, kjer pa ne dobi priložnosti za igro, saj je konkurenca zares velika. Foto: www.alesfevzer.com

Ulmer popolnoma ustavil Iličića

Kapetan Julian Baumgartlinger je dodal: "Zavedali smo se, da nas čaka zares zahtevno gostovanje v Ljubljani. To je zares veličastna zmaga. Za Slovence je bila to zadnja priložnost in jasno je bilo, da bodo motivirani. Mi smo nadgradili zmago nad Izraelom. Dobili smo večino dvobojev, vse druge žoge so bile naše. Ulmer je Iličića popolnoma ustavil, in to je bil ključ. Težko je igrati bolje na gostovanju, le več zadetkov je treba doseči."

"Pred tekmo smo največ pozornosti posvečali dvobojem, bili smo dovolj agresivni. Jasno je bilo, da imamo boljše nogometaše. Hitro smo jih pritisnili na njihovi polovici in skušali so z dolgimi žogami, kar nam je ustrezalo," je razmišljal Sabitzer, ki blesti v dresu Leipziga.

Tudi na ORF-u priznali, da bi si Ulmer zaslužil rdeči karton

Najspornejši trenutek tekme se je zgodil v 36. minuti. Komentator na televizijski postaji ORF Boris Kastner Jirka je priznal, da jo je branilec Salzburga Andreas Ulmer odnesel zelo dobro, ko je z dvignjeno nogo pokosil Romana Bezjaka. Tudi legendarni analitik ORF-a Herbert Prohaska (najboljši avstrijski nogometaš 20. stoletja) je v studiu priznal, da bi lahko sodnik Cüneyt Cakir pokazal rdeči karton. Avstrijci bi nato skoraj eno uro igrali le z deseterico, in veliko vprašanje je, ali bi zdržali do konca.

Na Euru 2016 so pogoreli

Cilj Avstrije na Euru 2020 bo izboljšati izid iz Francije 2016, ko so senzacionalno remizirali s poznejšimi prvaki Portugalci v Parizu (0:0), a izgubili proti Madžarski (0:2) in Islandiji (1:2). Razočaranje po zadnjem mestu v skupini F je bilo veliko. Ekipa je v zadnjih letih dozorela in Matjaž Kek ni zastonj poudaril, da je Avstrija najboljša ekipa v kvalifikacijski skupini G.