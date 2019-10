Matjaž Kek in Josip Iličić sta na novinarski konferenci pred tekmo z Avstrijo poudarjala predvsem osredotočenost na lastno igro kot predpogoj za uspeh proti Avstriji, ki je za slovenskega selektorja najkakovostnejša reprezentanca skupine G. Foto: MMC RTV SLO

"Moramo biti pravi. Bolj si moramo pomagati, bolj moramo biti napadalni. Samo tako bomo uspeli. Pozabiti moramo Makedonijo, osredotočiti se moramo na tekmo, ki prihaja. Vemo, kaj vse prinaša. K sreči prihaja nova tekma. Upam, da je bil samo slab dan v Makedoniji in bomo vse obrnili v našo korist. Smo pripravljeni, s podporo občinstva, ki nam bo dalo nekaj več moči, da nam le uspe," o odločilni tekmi Slovenije razmišlja glavni ustvarjalec napadalne igre Josip Iličić, ki se mu je mudilo na uradni trening z začetkom ob 19. uri. 31-letni Kranjčan je ostal zvest sebi in ni želel razpredati o taktiki. Iličičevi poudarki so bili: osredotočenost na lastno igro, da bo na na isti ravni kot pred mesecem dni na obeh zmagovitih domačih tekmah.

Vemo, da gre za veliko, pomembno tekmo

"Imeli smo vse podatke proti Severni Makedoniji, a se ni zgodilo nič po naših pričakovanjih. Verjamem, da bomo jutri bolje videti. V vsem moramo biti boljši. Prav vsem. Pred enim mesecem so mi (fantje) dokazali, da lahko igrajo res na visoki ravni," je selektor Slovenije Matjaž Kek poudaril, da po četrtkovem porazu v Skopju na domači zelenici in pred polnimi tribunami pričakuje boljšo igro svojih varovancev prav v vseh prvinah.

"Da pa je vse izgubljeno s porazom, je tukaj še vedno matematika. A vemo, da gre za veliko, pomembno tekmo," je Kek zavrnil kombinatoriko, po kateri je vse razen zmage nad Avstrijo že usodno za Slovenijo v boju za Euro 2020.

Vročica pred tekmo Slovenije in Avstrije narašča

Selektor Krhina še ni odpisal

O poškodbi Reneja Krhina, po odhodu katerega se je v Skopju sesula sredina Slovenije, prek katere so Makedonci prek Elifa Elmasa nato tudi dosegli oba zadetka: "Nikoli ne odpišem igralca 24 ur pred tekmo, razen če grem za ne vem kakšne velike raztrganine. Bom rekel, da je podoben položaj kot pri Arnautoviću. Kaj pa bo, zlasti z njim, boste pa videli jutri." Torej bosta lahko zaigrala oba? "Ne vlačit moje izjave zunaj konteksta," je v smehu odvrnil selektor Kek, ki skriva pomembno karto.

Na vprašanje, ali se bo odsotnost Alabe in morebiti Arnautovića Avstrijcem poznala, je Kek odgovoril: "Pri takšni izbiri in širini, kot jo ima Avstrija, se lahko nadomesti vsak igralec. Poškodbe, kartoni so sestavni del in se moramo kdaj znajti tudi brez nekaterih pomembnih členov."

Ali bo selektor Foda tvegal z načetim prvim strelcem Markom Arnautovićem ali ga bo prihranil kot jokerja s klopi? Junija je Slovence potopil Guido Burgsteller, ki pa zdaj ni bil vpoklican. Foto: EPA

Pripravljamo se kot običajno, vemo, kaj pomeni ta tekma, vemo, kaj nam prinaša, kaj si želimo in kaj moramo narediti. Tu lahko vse popravimo, pripravljeni smo, upam in verjamem, da je bil v Makedoniji le slab dan. Josip Iličić

Foda - Slovenija 2:0

Avstrija je po četrtkovi zmagi nad Izraelom (3:1) prišla v Ljubljano polna samozavesti. Kljub poškodbam selektor Franco Foda ne skriva, da ga v nedeljo v Stožicah zanima samo nova zmaga nad Slovenci, neposrednimi tekmeci za preboj na Euro 2020.

V letu in pol se bo Franco Foda kot selektor Avstrije še tretjič pomeril s Slovenijo. Na obeh tekmah so bili njegovi Burschen (fantje) krepko boljši od Slovencev, ki so na Koroškem tako marca 2018 kot junija letos prikazali izjemno bledo igro brez resnih priložnosti.

Neposredni obračun za 2. mesto

A zdaj se bo igralo v razprodanih Stožicah v Ljubljani, kjer sta pred mesecem dni zaporedoma padla Poljska in Izrael. Vendar je četrtkov razplet na Dunaju in v Skopju obrnil izhodišče: zdaj je Avstrija druga, Slovenija pa četrta. Severnim sosedom bi ustrezal tudi remi, medtem ko morajo izbranci Matjaža Keka nujno zmagati in osvojiti tri točke, če se le da, z dvema goloma prednosti, da bi se vrnili na pole position za preboj na Euro 2020, preden se novembra kvalifikacije končajo z zadnjima dvema krogoma.

Foda svari pred slovenskimi napadalci

"Nič še ni odločenega, želimo zmagati in izhodišče v skupini še izboljšati," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal selektor Avstrije Franco Foda in polaskal gostiteljem. "Slovenija ima novega, a izkušenega selektorja, ki ima rad obrambno, kompaktno igro. Toda ekipa je tudi v napadu nevarna, med drugimi Roman Bezjak, Josip Iličić in Andraž Šporar ter Benjamin Verbič. Gre za kakovostnega tekmeca, a bo vse odvisno od naše igre."

A glavna skrb Fode so poškodbe, zaradi katerih so za obe tekmi že na začetku reprezentančne akcije ostali brez prvega zvezdnika Davida Alabe, pri čemer so se zapletli še v neljub spor z Bayernom.

V četrtek vse tri menjave zaradi poškodb

Načeti so kapetan in prvi napadalec Marko Arnautović, mladi izvrstni vezist Konrad Laimer in še branilec Stefan Posch. Vsi trije so bili v četrtek prisilno zamenjani prav zaradi poškodb. "Ne morem še podati pravega odgovora. Vsi trije na čelu s kapetanom Arnautovičem so prileteli z nami v Ljubljano. Ne bodo trenirali v polnem obsegu. Ali bo kdo igral, pa se bo videlo jutri, na dan tekme," je skušal avstrijske medije pomiriti Foda.

"Smo izredno motivirani, gremo seveda po zmago. Smo resda v boljšem položaju, a vse se bo odločilo na igrišču," je Foda podčrtal avstrijsko izhodišče v tekmi, kjer želijo razbliniti vse dvome, da si zaslužijo vsaj 2. mesto v Skupini G in s tem nastop na prihodnjem evropskem prvenstvu v nogometu.

Drugi kapetan: Nismo prišli po točko

"Nismo prišli po točko, temveč po zmago. Dobro smo jih analizirali, nekaj jih zdaj tudi poznamo, Slovenija je lahko zelo nevaren tekmec, a smo pripravljeni," je bil odločen drugi kapetan Avstrije Julian Baumgartlinger.

Slovenci bodo prvič igrali z Avstrijci na domačem terenu in četrtič skupno. Ob eni zmagi iz daljnega leta 1992 imajo proti njej dva še sveža poraza iz Celovca, enega iz junija v teh kvalifikacijah z 0:1, drugega pa iz marca 2018 z 0:3. Tekma z Avstrijo, ki jo bodo sodili Turki na čelu s Cüneytom Cakirjem, je razprodana: na tribunah bo natanko 807 avstrijskih navijačev, kot je pojasnila predstavnica za stike z javnostmi avstrijske nogometne zveze.

NOGOMET

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO

SKUPINA G, 8. krog

Nedelja ob 20.45 (prenos na TV SLO 2/MMC):

SLOVENIJA - AVSTRIJA

Verjetni postavi

Slovenija: Oblak, Stojanović, Al. Struna, Mevlja, Balkovec, Kurtić, Popović, Zajc, Iličić, Verbič, Šporar.

Avstrija: Stanković, Ulmer, Hinteregger, Dragović, Posch, Ilsanker, Baumgartlinger, Kainz, Sabitzer, Lazaro, Arnautović.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija) .

POLJSKA - SEVERNA MAKEDONIJA

Torek ob 20.45:

IZRAEL - LATVIJA