Katalonci so niz neporaženosti v vseh tekmovanjih podaljšali na 23 tekem. Na Camp Nouu so v najelitnejšem klubskem tekmovanju zadnjič izgubili natanko pred šestimi leti, ko je bil Bayern v polfinalu boljši kar s 3:0. Liverpool je imel v drugem polčasu številne priložnosti, a se je nekajkrat izkazal odlični vratar Marc-Andre ter Stegen, Mohamed Salah pa je zadel vratnico.

Silovit ritem od začetka srečanja

Ritem je bil od prve minute izjemen. Obe ekipi sta samozavestni, saj odlično igrata tudi v prvenstvu. Prvič je bilo vroče v kazenskem prostoru Liverpoola po četrt ure igre. Jordi Alba je našel Messija, Joel Matip pa je blokiral strel z roko. Branilec ni igral namerno z roko in sodnik Björn Kuipers je le odmahnil z roko. Tudi videosodnik se ni oglasil.

Keita na zelenici le 24 minut

V 20. minuti se je poškodoval Naby Keita, štiri minute ga je skušala zdravniška služba usposobiti, nato pa je vstopil Jordan Henderson.

Jordi Alba sijajno zaposlil Suareza

Katalonci so povedli v 26. minuti, ko je Jordi Alba z leve strani sijajno podal pred vrata, Luis Suarez pa je z drsečim štartom poslal žogo ob bližnji vratnici v mrežo s petih metrov. Mojstrska akcija gostiteljev, branilci Liverpoola pa so stali preveč stran od Albe in Suareza. To je bil 500. zadetek Barcelone v Ligi prvakov.

Mane streljal visoko prek vrat

Najlepšo priložnost za Angleže je imel Sadio Mane v 34. minuti, a je streljal visoko prek vrat z 12 metrov, Joe Gomez ga je lepo našel v kazenskem prostoru.

Ter Stegen reševal Barco

Že na začetku drugega polčasa so redsi pritisnili. V 47. minuti je Georginio Wijnaldum zaposlil Jamesa Milnerja, njegov strel s 13 metrov pa je ter Stegen odbil. Še nevarneje je bilo v 53. minuti, ko je Mohamed Salah prišel do strela z 20 metrov. Ter Stegnu je uspelo žogo preusmeriti v kot. Šest minut zatem je Salah z leve strani podal v sredino kazenskega prostora, Wijnaldum je žogo prepustil Milnerju, ki je pritekel iz ozadja, a je streljal preveč po sredini vrat s 15 metrov. Nemški čuvaj mreže ni imel večjih težav.

Evrogol Messija s prostega strela

Katalonci so zelo trpeli, a zdržali so vse nalete gostov. V 75. minuti je Suarez s kolenom poslal žogo v prečko, odbila pa se je naravnost do Lionela Messija, ki je zatresel prazno mrežo. Najboljši strelec letošnje Lige prvakov je piko na i sijajni predstavi dodal osem minut pred koncem. Fabinho je podrl argentinskega virtuoza 25 metrov od vrat. Messi si je nastavil žogo in jo s prostega strela velemojstrsko zavrtinčil z levico prek živega zidu v levi zgornji kot. To je bil njegov 600. zadetek za Barcelono, prvega je dosegel na danšnji dan pred 14 leti.

Salah s štirih metrov v vratnico

Veliko slavje na tribunah se še ni poleglo, ko je imel Liverpool največjo priložnost na tekmi. Strel rezervista Roberta Firmina (vstopil je šele v 78. minuti) je Ivan Rakitić izbil pred golovo črto, žoga se je odbila do Salaha, ki je s štirih metrov zadel vratnico.

Rezervist Dembele se ni izkazal

V sodnikovem dodatku je Liverpool vse moči usmeril v napad in lahko bi prejel še četrti gol. V 97. minuti je Messi v polnem šprintu pritekel do kazenskega prostora in podal do osamljenega jokerja Ousmaneja Dembeleja, ki je s 13 metrov zelo slabo streljal in Alisson Becker je žogo ujel.

Klopp ne ve, če lahko sploh še igrajo bolje

"Odigrali smo odlično tekmo. Fantje so se res izkazali. Barcelona potrebuje le nekaj priložnosti, in to je bilo dovolj, da so zadeli trikrat. Tak je nogomet, mi pač nismo zadeli niti enkrat. Seveda nisem zadovoljen z izidom, vendar ga moram sprejeti," je poudaril trener gostov Jürgen Klopp. Liverpool je imel večjo posest (48:52 %), več strelov (12:15) in več kotov (3:5).

"Res ne vem, če lahko igramo še bolje. Nadzorovali smo igro v drugem polčasu in jim povzročali velike težave. Ključen trenutek je bil, ko je Suarez zadel prečko, Messi pa je bil na pravem mestu za 2:0. Prosti strel za 3:0 je bil neverjeten," je še dodal "Kloppo".

Valverde: Messi me še vedno preseneča

"Dosegli smo res odličen izid proti zelo močnemu tekmecu. Liverpool je zares močno pritisnil na začetku drugega polčasa. Trpeli smo, da smo obdržali mrežo nedotaknjeno. Zadovoljen bi bil tudi s kakšno manj izdatno zmago. Vsi vemo, česa je sposoben Messi, a še vedno nas preseneča. Znova je bil pravi kapetan, narekoval je ritem igre. Znova je naredil razliko na zelenici. Res je pravi vodja ekipe. Nisem si mislil, da bo sploh streljal iz tako velike oddaljenosti pri prostem strelu. Res mi ni jasno, kako mu je uspelo zadeti. Ko smo ga potrebovali najbolj, se je izkazal," je bil navdušen trener Barcelone Ernesto Valverde.

Angleže čaka zares težka naloga naslednji torek na Anfieldu. Liverpoolčani so bili najboljši v Evropi v letih 1977, 1978, 1981, 1984 in 2005, Barcelona pa v letih 1992, 2006, 2009, 2011 in 2015. Katalonci so nazadnje v finalu igrali leta 2015, Liverpool lani, ko je moral v Kijevu premoč priznati madridskemu Realu (3:1).

Polfinale, prvi tekmi:

BARCELONA - LIVERPOOL 2:0 (1:0)

98.299; Suarez 26., Messi 75., 82.

Povratna tekma bo 7. maja.

Odigrano v torek:

TOTTENHAM - AJAX 0:1 (0:1)

60.243; van de Beek 15.

Povratna tekma bo 8. maja. Finale bo v soboto, 1. junija, na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu.