Luis Suarez in Lionel Messi sta zelo motivirana pred odločilnimi tekmami, Barcelona lahko v naslednjem mesecu osvoji trojno krono in s tem ponovi sanjski leti 2009 in 2015. Foto: Reuters

Oba evropska velikana imata po pet naslovov v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Barca je med letoma 2006 in 2015 zmagala kar štirikrat, Liverpool pa se je zadnjič veselil maja 2005 po epskem preobratu proti Milanu v Carigradu.

Katalonci so si v soboto že zagotovili naslov španskega prvaka. To je velika prednost, saj bo povratna tekma na Anfieldu že naslednji torek. Redsi dva kroga pred koncem zaostajajo za vodilnim Manchester Cityjem le za točko in v soboto morajo nujno zmagati na neugodnem gostovanju v Newcastlu.

Coutinho se veseli vrnitve na Anfield

Izbranci Ernesta Valverdeja, ki so v izločilnih bojih izločili Lyon in Manchester United, se bodo znova najbolj zanašali na najboljšega strelca letošnje Lige prvakov Lionela Messija, ki je dosegel že deset zadetkov. Argentinski velemojster nikoli na evropsko lovoriko ni čakal več kot štiri leta. Zelo motivirana bosta tudi Luis Suarez in Philippe Coutinho, ki sta na Camp Nouu prišla prav iz Liverpoola.

Ernesto Valverde je z izbranimi besedami govoril o Liverpoolu. Foto: Reuters

"Prvič bom zaigral v polfinalu Lige prvakov, in to takoj proti nekdanjim soigralcem. V Liverpoolu sem se res počutil odlično in veselim se vrnitve na Anfield naslednji teden. Posebej na domačem igrišču je Liverpool izjemno nevaren, vzdušje ponese igralce," je poudaril Coutinho.

Messi že pred sezono motiviral soigralce za novo zmago v Ligi prvakov

Ivan Rakitić je prav tako zelo optimističen: "Zelo smo lačni uspehov. Samozavest je narasla, vse se je poklopilo v zadnjih mesecih. Naš cilj je osvojiti vse mogoče lovorike. V prejšnjih sezonah smo razočarali v Ligi prvakov. Nismo izpolnili visokih pričakovanj in zdaj smo pripravljeni na velik izziv. Pred začetkom letošnje sezone je kapetan Messi izrazil glavni cilj, da se maksimalno potrudimo za novo zmago v Ligi prvakov."

"Na domačem igrišču bomo morali narekovati ritem srečanja. Zmaga brez prejetega gola je seveda cilj. Vsi govorijo o izjemnem napadu Liverpoola, v obrambi pa imajo Virgila van Dijka, ki je eden najboljših branilcev sveta," je še dodal hrvaški vezist.

Valverde: Liverpool še nadgradil lansko ekipo

"Liverpool je izgubil le eno tekmo v angleškem prvenstvu v celotni sezoni. To pove vse. Zelo težko jih je premagati, kar se je izkazalo tudi v izločilnih bojih Lige prvakov. Ključno je, da se ne razigrajo. V četrt ure lahko povozijo tekmeca. Liverpool je lani igral v finalu Lige prvakov, ekipo pa je le še nadgradil. Prišla sta vratar Alisson in Naby Keita. Klopp je tak sistem igre uspešno gojil že v Dortmundu, v Liverpoolu pa ga je oplemenitil," je tekmece ocenil trener Ernesto Valverde, ki ni želel govoriti o tem, da sta pred njim največja obračuna v njegovi trenerski karieri. Zaveda se, da bi marsikateri trener zamenjal z njim in bi sedel na klopi na dveh tekmah, ki ju bo gledal ves svet.

"Hitrost njihovih treh napadalcev je neverjetna. Ključno je, da ne dobijo žoge v nevarnih conah, zato moramo dobiti boj na sredini igrišča. Spomladi sem namenil Messiju kar precej počitka. Aprila je ritem res naporen, saj sta na sporedu četrtfinale in polfinale. Poleg teh tekem smo želeli čim hitreje potrditi tudi državni naslov," je razlagal Valverde.

Barcelona je na Camp Nouu neporažena že 31 tekem v Ligi prvakov (28 zmag in trije remiji), kar je rekord. Na teh srečanjih so prejeli le 15 zadetkov.

Jürgen Klopp je izjemno ponosen, da je še vedno v igri za obe najprestižnejši lovoriki. Foto: Reuters

Redsi bodo težko dočakali spodrsljaj Cityja

Navijači Liverpoola na naslov angleškega prvaka čakajo vse od 28. aprila 1990, ko je bil trener legendarni Kenny Dalglish. Vse kaže, da tudi letošnja sijajna sezona ne bo prinesla veselja, Manchester City je nanizal kar 12 zmag zapored in ima dva kroga pred koncem točko naskoka. Izbranci Pepa Guardiole morajo za novo lovoriko premagati še Leicester doma in Brighton v gosteh.

Mane bi rad imel tak nasmeh kot Ronaldinho

"Lani smo igrali v finalu Lige prvakov, to je bila res prav posebna izkušnja za nas. Pomerili smo se z eno najboljših ekip na svetu in podobno težka naloga nas čaka v sredo. Vedno sem gledal veliko tekem Barcelone. Ronaldinho je bil moj idol. Še vedno si rad pogledam posnetke njegovih tekem. Zelo rad bi imel njegov nasmeh," se je šalil sijajni napadalec Sadio Mane, ki je blestel na povratni tekmi osmine finala proti Bayernu na Allianz Areni.

Klopp bi bil zadovoljen z remijem

Jürgen Klopp je prišel na večerno novinarsko konferenco s širokim nasmeškom. "Vedno sem bil zaljubljen v nogomet in seveda si vsi želimo odigrati našo najboljšo tekmo prav na Camp Nouu. Barcelona ima izjemno ekipo, nima le Messija. Že pred sezono je poudaril, da si najbolj želi prav te lovorike. Mi imamo enak cilj, želimo v finale. Veliko ekip je prišlo v Barcelono z raznimi načrti, pa so na koncu odšli praznih rok. Vsekakor bi bil zadovoljen tudi z remijem," je razmišljal "Kloppo", ki je pustil neizbrisen pečat v Mainzu in Dortmundu, v Liverpoolu pa še čaka na prvo lovoriko.

POLFINALE, prva tekma, sreda ob 21.00:

BARCELONA - LIVERPOOL

Verjetni postavi:

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Arthur, Messi, Suarez, Coutinho.

Liverpool: Alisson, Alexander Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane.

Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

Povratna tekma bo 7. maja. Finale bo v soboto, 1. junija, na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu.