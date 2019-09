Igor Bišćan je na klopi Rijeke lani jeseni zamenjal Matjaža Keka. Foto: www.alesfevzer.com

Bišćan je dal odpoved, ker je bil nezadovoljen z vzdušjem v klubu in igralskim kadrom, ki ga je imel na razpolago. Novico o odstopu je takoj po tekmi potrdilo tudi vodstvo kluba.

"Način, s katerim smo prišli do današnje zmage, najbolje kaže, koliko je resnice v tem, da so mi igralci opbrnili hrbet. Kot veste, je to moja zadnja tekma na klopi Rijeke. Zasitil sem se dela v pogojih, ki so daleč od idealnih," je na novinarski konferenci povedal Bišćan, ki je imel težave tudi z bojkotom dela navijačev.

Rijeka je po osmih krogih hrvaškega prvenstva na tretjem mestu, štiri točke za vodilnim Hajdukom, ki ima tekmo več. Točko pred njo je zagrebški Dinamo.

Kot poročajo hrvaški mediji, bo Bišćana v Rijeki zamenjal Simon Rožman, ki je na začetku meseca odstopil kot trener Domžal. Rožman bo po Matjažu Keku drugi Slovenec na klopi Rijeke.