Kieran Trippier je v Tottenham leta 2015 prišel iz Burnleyja. Foto: EPA

Daily Telegraph piše, da je 28-letni Trippier že odpotoval v špansko prestolnico. Odškodnina naj bi bila 22 milijonov evrov.

Marca dodaja, da se je Aletico za Trippierja odločil, potem ko mu ni uspelo v svoje vrste zvabiti Portugalca Nelsona Semeda iz Barcelone.

Trippier je v pretekli sezoni pomagal Tottenhamu k uvrstitvi v finale Lige prvakov, v katerem so Londončani morali priznati premoč Liverpoolu (0:2). Lani je bil pomemben član reprezentance na svetovnem prvenstvu v Rusiji, med drugim je zadel v polfinalu proti Hrvaški, ki se je končal s porazom Anglije po podaljšku z 1:2.

Kot še navaja Marca, bo za Atletico podpisal tudi španski osrednji branilec Mario Hermoso, ki je do zdaj nosil dres Espanyola.

Številni odhodi in prihodi

Atleticovo obrambo so po sezoni 2018/19, v kateri je zasedel drugo mesto v španskem prvenstvu, zapustili dolgoletni kapetan Diego Godin (Inter), Filipe Luis, Juanfran in Lucas Hernandez (Bayern). Odšla sta tudi prvi zvezdnik Antoine Griezmann (Barcelona) in vezist Rodri (Manchester City).

Novinci so do zdaj še branilca Felipe (Porto) in Renan Lodi (Athletico Paranaense), vezista Hector Herrera (Porto) in Marcos Llorente (Real Madrid) ter napadalca Joao Felix (Benfica) in Ivan Šaponjić (Benfica B).

De Ligt že v Torinu

Medtem BBC poroča, da naj bi le še ure ločile kapetana Ajaxa Matthijsa de Ligta od prestopa v Juventus. Za 19-letnega branilca naj bi stara dama odštela 75 milijonov evrov. De Ligt je bil eden izmed junakov uvrstitve Ajaxa v polfinale Lige prvakov, v četrtfinalu je dosegel tudi odločilni zadetek za napredovanje proti Juventusu. La Gazzetta dello Sport je zvečer poročala, da je Nizozemec pristal v Torinu in bo v sredo opravil zdravniški pregled.