Vladan Milojević je popeljal Crveno zvezdo v Ligo prvakov. Beograjčani so premagali Olympiacos s 3:1 na domači zelenici, ostalih pet tekem pa so izgubili in niso napredovali. Usoden je bil poraz v zadnjem krogu v Pireju z 0:1. Foto: EPA

Za Burića je bil to drugi mandat pri Hajduku, ki v gosteh ni zmagal od sredine julija. Kljub temu je bil Hajduk na drugem mestu lestvice še pred tremi tedni, ko se je začel niz štirih tekem, v katerih so Splitčani dosegli zmago, dva neodločena izida in poraz.

Hajduk je najprej igral 1:1 proti Dinamu, nato doma izgubil proti Rijeki z 0:4, v Zaprešiću je zatem igral 1:1, prejšnji konec tedna pa je premagal Istro 1961 z 2:1.

Navijači Hajduka bi na klopi radi videli slovenskega selektorja Matjaža Keka, a je ta za Index znova poudaril, da o tem ne razmišlja. "Imeli smo stike, a tedaj sem bil že slovenski selektor in druge možnosti sploh ni bilo. Ne maram teh zgodb," je dejal Kek.

"Zavedamo se, da je nujno, da na zimske priprave ekipa odide pod vodstvom novega trenerja, z novo energijo in jasno vizijo igre in izidov, ki so v skladu s smernicami športne stroke v klubu," je zapisalo vodstvo Hajduka.

Bo Stanković sedel na klop rdeče-belih?

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević je na novinarski konferenci v Beogradu sporočil, da je odstopil s svojega položaja po jesenskem delu tekmovanja. Za to potezo se je odločil, da bi imel njegov naslednik dovolj časa, da pripravi ekipo za spomladanski del tekmovanja.

Milojević je od leta 2017, ko je prišel v klub, osvojil oba srbska naslova in vodi po jesenskem delu tudi v tej sezoni, s 55 točkami ima 11 točk prednosti pred Partizanom. Crvena zvezda je pod njegovim vodstvom tudi obakrat igrala v prestižni Ligi prvakov, vendar v skupini B na zadnjem mestu v tem letu ni dosegla zmage.

Srbski mediji namigujejo, da naj bi bil novi strateg nekdanji zvezdnik Dejan Stanković.