Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin bo Odboru Mednarodne nogometne zveze (Ifab) predlagal spremembo pravil glede sistema VAR. "Če imate dolg nos, ste danes lahko že v prepovedanem položaju. Naš predlog bo - o tem bomo razpravljali z našim sodniškim oddelkom -, da pri določanju prepovedanih položajev upoštevamo toleranco v velikosti 10-20 centimetrov," je dejal v ekskluzivnem intervjuju za Daily Mirror. Foto: EPA

"Nogometna igra se spreminja in bojim se, da se spreminja preveč. Nogomet potrebuje negotovost. Nogometaši delajo napake, sodniki na tekmi so tisti, ki morajo prevzeti odgovornost za sojenje, kljub temu, da na njih vpije 70, 80 tisoč ljudi. Ne pa ljudje, ki so skriti v nekem kombiju 500 km od stadiona," je povedal prvi mož Uefe po zasedanju izvršnega odbora omenjene zveze v Nyonu.

Nisem pristaš VAR-a. Že pred uvedbo sem bil skeptičen, in lahko z zagotovostjo trdim, da nisem zadovoljen z razpletom. Žal pa poti nazaj več ni. Aleksander Čeferin

V zadnjih mesecih se je nad sistemom VAR, ki sodnikom omogoča pregled videoposnetkov med tekmami, uporablja pa se tudi za preverjanje sodniških odločitev in odkrivanje morebitnih napak, usul plaz kritik. Nasprotniki med drugim poudarjajo, da pregledovanje posnetkov traja predolgo, hkrati pa vselej ne prinese prave odločitve.

Odločanje v roke sodnikov na tekmi, ne v kombije

"Lahko živim s tem, da so sodniki samo ljudje, ki delajo napake. Vendar zdaj, ko tehnologija dela napake, nastane težava," je nadaljeval 52-letni Ljubljančan in poudaril, da bo ne glede na vse sistem VAR ostal. Vendar prvi mož evropskega nogometa opozarja: "Uporabo tega sistema moramo narediti bolj jasno, odločitve se morajo sprejemati hitreje, uporaba mora biti manj invazivna."

Uefa potrdila kvalifikacijski sistem za SP 2022 Evropska nogometna zveza (Uefa) je na zasedanju izvršnega odbora v Nyonu potrdila kvalifikacijski sistem za svetovno prvenstvo 2022. Iz Evrope bo na mundialu v Katarju igralo 13 reprezentanc, deset bo zmagovalcev kvalifikacijskih skupin, ki bodo uvrščeni neposredno, tri pa bodo prišle iz dodatnih kvalifikacij. V teh dodatnih kvalifikacijah bo igralo deset drugouvrščenih iz kvalifikacijskih skupin ter dva najboljša zmagovalca skupin iz lige narodov 2020/21. Teh 12 ekip bo razdeljenih v tri skupine, v katerih bodo v vsaki igrali polfinale in finale. Obenem je Uefa potrdila tudi, da bo uporabljala sistem VAR v končnici Lige narodov marca 2020, prav tako pa tudi v kvalifikacijah za SP 2022, a mora slednje potrditi še Mednarodna nogometna zveza (Fifa).

If I’d have been playing in the VAR era my long arms would have been offside for about 50 goals — Peter Crouch (@petercrouch) 03. november 2019 Tudi nekdanji in zdajšnji nogometaši pristavljajo svojih pet centov k debati o sistemu VAR. Vsak na svoj način. Visokorasli nekdanji angleški napadalec Peter Crouch je na Twitterju zapisal: "Če bi igral v dobi VAR-a, bi bili moji roki v prepovedanem položaju za približno 50 mojih zadetkov."

Katero igranje z roko je kršitev?

V najelitnejših evropskih nogometnih ligah so VAR najprej uvedli v Nemčiji in v Italiji pred začetkom sezone 2017/18. Leto pozneje so ga začeli uporabljati še sodniki v Španiji in Franciji, nazadnje so VAR uvedli v Angliji pred začetkom letošnje sezone. Prav na Otoku nova tehnologija dviga daleč največ prahu. Skoraj ne mine teden, ko ne bi bil VAR v središču pozornosti, zdi se, da je še največ polemik pri preverjanju sodniških odločitev glede prepovedanega položaja. Zadetki so bili že razveljavljeni, ker naj bi se v prepovedanem položaju znašla pazduha ali nožni prst strelca. "Meja je tu zelo tanka. Povleče jo sistem VAR. Gre za subjektivno mejo objektivnega dejstva, kar je malce nenavadno," je dejal Čeferin in se dotaknil tudi igranja z roko, in za koliko nazaj naj sodniki pregledujejo morebitne kršenje pravil med tekmo. "Ali pregledamo zadnjih pet minut ali zadnjih petnajst? Sodniki v preteklosti niso nikoli dejali, da morajo pregledati prekršek, ki se je zgodil sedem minut nazaj. Prav tako ne vemo, katero igranje z roko je kršitev in katero ne. Ne vemo, kdo postavlja črte v sistemu, kako debele so. Pred nami je še veliko perečih vprašanj," je bil jasen Čeferin.

Sklenil je: "Nisem pristaš VAR-a. Že pred uvedbo sem bil skeptičen, in lahko z zagotovostjo trdim, da nisem zadovoljen z razpletom. Žal pa poti nazaj več ni."