Leta 2021 bo finale Lige prvakov gostil Sankt Peterburg. Leta 2022 se bo finale elitnega evropskega klubskega tekmovanja igral v Münchnu. Leta 2023 bo zaključno dejanje Lige prvakov na Wembleyju v Londonu.

Sevilli finale Evropske lige, Belfastu superpokal

Finale Evropske lige 2021 bo v Sevilli na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan, avgusta 2021 bo evropski superpokal gostil Belfast. IO evropske nogometne zveze je določil prizorišča še naslednjih tekmovanj: Euro futsal 2022 bo na Nizozemskem; EP do 17 let bo leta 2021 na Cipru, leta 2022 pa v Izraelu; EP do 19 let leta 2021 v Romuniji, leta 2022 pa na Slovaškem. Žensko prvenstvo do 17 let leta 2021 bodo gostili Ferski otioki, leta 2022 pa Bosna in Hercegovina. Žensko prvenstvo do 19 let bo leta 2021 v Belorusiji, leta 2022 pa na Češkem.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je pripeljal izvršni odbor v Ljubljano, kjer so dopoldne najprej odigrali nekaj nogometa s šolskimi otroci, nato pa šest ur pretresali in odločali o evropskem nogometu. Foto: BoBo

"Tega nisem zrihtal jaz, čeprav je ugodno za Slovenijo." Aleksander Čeferin o spremembah za drugo izvedbo Lige narodov, ki pride na vrsto jeseni 2020. Slovenija se tem ostaja v ligi C.#LigaNarodov #SrceBije pic.twitter.com/XZvcgdtzIj — Toni Gruden (@duledoz) 24. september 2019

Po 16 reprezentanc v prvih treh ligah

A najbolj odmevna odločitev dolgega zasedanja izvršnega odbora je preoblikovanje komaj rojene Lige narodov. Po eni strani uspeh in pozornost, ki so jo dobile bolj tekmovalna srečanja, po drugi pa neuspeh nekaterih velesil kot je zlasti Nemčija, sta pripeljala do sprememb. V drugi izvedbi Lige narodov, ki bo odigrana jeseni 2020, bodo tako v Ligi A in B kot že doslej v Ligi C sodelovalo po 16 reprezentanc (4 skupine s po 4 državami). V najnižji Ligi D bo ostalo samo še sedem najslabših evropskih nogometnih reprezentanc.

"Tega nisem uredil jaz, četudi je ugodno za Slovenijo," je na novinarski konferenci po zasedanju v hotelu Intercontinental v središču Ljubljane zatrdil predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Liga narodov 2020 Liga A s 16 reprezentancami

(Portugalska, Nizozemska, Anglija, Švica, Belgija, Francija, Španija, Italija, Hrvaška, Poljska, Nemčija, Islandija, Bosna in Hercegovina, Ukrajina, Danska, Švedska)

Liga B s 16 reprezentancami

(Rusija, Avstrija, Wales, Češka, Slovaška, Turčija, Irska, Severna Irska, Škotska, Norveška, Srbija, Finska, Bolgarija, Izrael, Madžarska, Romunija)

Liga C s 16 reprezentancami

(Grčija, Albanija, Črna Gora, Ciper, Estonija, SLOVENIJA, Litva, Gruzija, Severna Makedonija, Kosovo, Belorusija, Luksemburg, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Moldavija)

Liga D s 7 reprezentancami

(Gibraltar, Ferski otoki, Latvija, Liechtenstein, Andora, Malta, San Marino)

Še vedno ni potrjen format kvalifikacij za Katar 2022

Po črni jeseni 2018 je Slovenija kot nosilka pristala na dnu svoje skupine 3 in izpadla v Ligo D. A po novem formatu zdaj Slovenija, ki je na skupni lestvici zasedla 39. mesto med 55 članicami, zdaj obstala v tretji ligi novega reprezentančnega tekmovanja.

Prva izvedba Lige narodov služi Uefi tudi kot osnova za dodatne kvalifikacije za Euro 2020, preoblikovana Liga narodov pa bo dala svoj delež tudi v dodatne kvalifikacije za naslednje svetovno prvenstvo 2022.

Ligi C in D brez zasilne rešitve za SP?

"Oblika kvalifikacij za prihodnji mundial še ni določena niti potrjena. Gre za bolj zapleten sistem. Za Euro 2020 bomo dobili prek dodanih kvalifikacij po Ligi narodov štiri udeleženke, medtem ko bo za 2022 precej drugače. Imeli bomo kot zdaj za EP deset kvalifikacijskih skupin. Zmagovalci se bodo neposredni kvalificirali, deset drugouvrščenih in še najboljši iz Lige narodov bodo šli pa v dodatne kvalifikacijske turnije za preostala tri evropska mesta v Katarju," je predvideni modus tekmovanja za Katar 2022 opisal direktor Uefinih tekmovanj Giorgio Marchetti.

Iz neformalnih pogovorov se da sklepati, da bosta v dodatne kvalifikacije iz Lige narodov po enega kandidata res prispevala le najboljši dve ligi: A in B. Na koncu koncev tako tudi administrativni obstanek Slovenije v Ligi C tekmovalno ne bo ravno prinesel rezervne možnosti za mundial čez tri leta. Res pa uradni format še vedni ni potrjen, četudi so v Afriki in Aziji že začeli s kvalifikacijami.

Žreb Eura 2020 3. marca v Amsterdamu

Na ljubljanskem zasedanju so določili tudi zapleten sistem žreba skupin evropskega prvenstva 2020, ki ga bo gostilo 12 mest v 12 evropskih državah. Osnova je ta, da bodo kvalificirani gostitelji igrali v domačih skupinah. Žreb skupin Eura 2020 bo 3. marca v Amsterdamu, ki bo sočasno gostil kongres Uefe. Sloveniji dobro kaže v kvalifikacijski skupini, s čimer se je strinjal tudi Čeferin, ki pa računa, da se mora za uvrstitev na evropsko prvenstvo oktobra premagati neposrednega tekmeca Avstrijo.

Čeferin ob zasedanju Uefe v Ljubljani igral nogomet z otroki

Krstili novo evropsko konferenčno ligo

Na maratonskem zasedanju, ki je namesto dobre tri ure na koncu trajalo skoraj šest ur, so uradno potrdili ime novega - tretjega Uefinega klubskega tekmovanja: Uefa Europa Conference League oz. Evropska konferenčna liga. "Dve možnosti sta bili. Želja je bila, da štartamo regionalno, končali smo pri konferenčnem sistemu," je pojasnil dilemo Čeferin in priznal, da razdelitev klubov na konference še zdaleč ni določena.

"Razmišljali smo o regionalni in konferenčni ligi in smo se odločili za slednjo. Ni še popolnoma jasno, v katero smer bo šlo. Ideja je konferenčna, da bi začeli regionalno in bi se tekmovanje ožalo proti finalu. To bilo bilo veliko ceneje za ekipe iz majhnih držav. Zato smo razmišljali o tem, nismo pa še tako daleč, da bi to lahko javno potrdili," je na novinarski konferenci pojasnil Čeferin in dodal, da bo tudi v tej ligi 32 ekip, kot tudi po novem v Evropski ligi, kjer jih je zdaj 48.

Uefa odsvetuje tekme v Iranu in Savdski Arabiji

Novost je tudi ta, da bo videotehnologija VAR v sezoni 2019/20 na voljo tudi v izločilnih bojih evropske lige in naprej. Prav tako bo v tej sezoni v finalu lige prvakinj ter na ženskem zaključnem turnirju EP 2021. Uefa tudi predlaga, da vseh 55 članic Uefe ne bi igralo tekme z državami, kjer imajo ženske omejen ali prepovedan vstop na tekme. V zadnjih letih to velja na svetu le še v Iranu in Savdski Arabiji. "Ne moremo nikomur prepovedati, da tega ne bi počeli, ne moremo biti pa tiho glede tega, da se ne spoštuje osnovnih ženskih pravic," je dejal Čeferin.

Člane izvršnega odbora Uefe je med drugim sprejel tudi predsednik Slovenije Borut Pahor. Predtem pa so člani IO-ja formalno zagnali nov Uefin program Nogomet v šolah.