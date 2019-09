Veljaki Uefe so se zbrali v Ljubljani. Foto: BoBo

Hkrati bodo z nogometnim festivalom zagnali projekt nogometa v šolah.

Tokrat bo IO odločal o tekmah in tekmovanjih, kot so finali Lige prvakov v letih 2021, 2022 in 2023. Pred tremi tedni so prek ameriške tiskovne agencije AP v javnost pricurljala namigovanja, da naj bi imel leta 2021 največ možnosti za finalno tekmo stadion Zenita v Sankt Peterburgu, leta 2022 Allianz Arena v Münchnu, 2023 pa londonski Wembley. V tej sezoni bo gostitelj Carigrad.

Določili bodo tudi gostitelja finala Evropske lige in Evropskega superpokala 2021, znani pa bodo še organizatorji evropskega prvenstva v futsalu 2022 ter zaključnih mladinskih turnirjev 2021 in 2022. Prav tako bo na agendi tudi določanje pravil žreba skupin za EP 2020.

Predvidoma bodo v Ljubljani odločali tudi o spremembah v Ligi narodov, kjer naj bi ligo A razširili z 12 na 16 ekip. Odločitve bodo sporočili na novinarski konferenci po zasedanju IO, ki bo med 13.30 in 17.00.

Že dopoldne bodo ob 9.00 na festivalu na Trgu republike v Ljubljani, kjer bodo zagnali nov Uefin štiriletni program Nogomet v šolah. Uefin predsednik Čeferin in nekatere nogometne legende, vključno z Luisom Figom, Florentom Maloudajem in Milenkom Ačimovićem, bodo pri tem na omenjeni lokaciji igrali z otroki iz slovenskih, italijanskih, avstrijskih, hrvaških in madžarskih šol.