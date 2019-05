Svetovno prvenstvo na Poljskem bo potekalo od 23. maja do 15. junija. Foto: EPA

24 moštev je razdeljenih v šest skupin. V osmino finala se uvrstita po dve najboljši ekipi iz vsake skupine in še štiri najboljše tretjeuvrščene. Svetovni prvak bo znan 15. junija po finalu v Lodžu.

Angleži so že šesti zaporedni prvaki, ki se niso uvrstili na naslednje svetovno prvenstvo. Zadnji trije prvaki so prišli iz Evrope (Anglija, Srbija, Francija), predtem pa so imeli največ uspeha Južnoameričani. Od leta 1993 so njihovo prevlado prekinili le Španci (1999) in Ganci (2009). V tem obdobju je Argentina osvojila pet naslovov, zadnja dva v letih 2005 in 2007 pod vodstvom Lionela Messija in Sergia Agüera.

Na stavnicah najbolje kotirajo Francozi (kvota 5) pred evropskimi prvaki Portugalci (7), rekorderji po številu naslovov Argentinci (11) in Urugvajci (13). Petkratnih svetovnih prvakov Brazilcev ni na prvenstvu.

Prenose tekem bomo začeli na MMC TV z obračunom med Mehiko in Italijo, ki se bo začel ob 17.55. Na TV SLO in MMC-ju bomo prenašali še tri tekme osmine finala, eno tekmo četrtfinala, eno tekmo polfinala in finale.

Na SP-ju do 20 let je nastopilo 631 nogometašev, ki so pozneje igrali na članskem svetovnem prvenstvu. 14 jih je osvojilo oba turnirja. Najboljši strelec turnirja mladih je Argentinec Javier Saviola z 11 goli.

Skupina A: Poljska, Kolumbija, Tahiti, Senegal

Skupina B: Mehika, Italija, Japonska, Ekvador

Skupina C: Honduras, Nova zelandija, Urugvaj, Norveška

Skupina D: Katar, Nigerija, Ukrajina, ZDA

Skupina E: Panama, Mali, Francija, Savdska Arabija

Skupina F: Portugalska, Južna Koreja, Argentina, Južna Afrika