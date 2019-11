"Spursi" so pred 14 dnevi "zvezdaše" razbili kar s 5:0, tako da so jih na lestvici skupine B prehiteli na drugem mestu, kjer imajo točko prednosti.

Crvena zvezda bo skušala popraviti vtis s prve tekme v Londonu, kjer je izgubila z 0:5. Foto: EPA

Milojević: Želim le, da odigramo moško tekmo

"Tottenham je ob Bayernu favorit za napredovanje. Naredili bomo vse, kar je v naših močeh. Predvsem si želim, da bi odigrali brez pritiska. Tottenham je fenomenalna ekipa, smetana evropskega in svetovnega nogometa. Ima izvrstne igralce in trenerja Mauricia Pochettina, ki je eden najboljših v Evropi. Ponosen sem, da igramo z njimi. Želim le, da odigramo moško tekmo in da igralci dajo vse od sebe," pravi trener Crvene zvezde Vladan Milojević.

Olympiacos prvi test za Hansija Flicka

V uvodni tekmi skupine B bo Bayern gostil Olympiacos. To bo prvi test za novega trenerja Bavarcev Hansija Flicka, ki je v nedeljo zamenjal Nika Kovača. Slednji je po visokem porazu z Eintrachtom iz Frankfurta izgubil zaupanje vodstva kluba. Bayern bi si z zmago že zagotovil osmino finala.

Zagrebški Dinamo, slovenski reprezentant Petar Stojanović je drugi z leve v prvi vrsti, ima dobre možnosti za preboj v osmino finala. Foto: EPA

V ogenj tudi Stojanović in Iličić

Dobre možnosti za napredovanje bi imel tudi zagrebški Dinamo, če bi premagal Šahtar. Zagrebčani, za katere igra tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović, so pred 14 dnevi remizirali (2:2) v Ukrajini. Prvo mesto v skupini C je slejkoprej oddano Manchester Cityju, ki gostuje pri Atalanti še enega člana slovenske reprezentance Josipa Iličića.

Bjelica računa na veliko željo in pomoč s tribun

"Verjamem, da bomo boljši od Šahtarja. Pripravljeni smo za to. Želimo uživati in tekmo zmagati. Možnosti so sicer 50:50. Šahtar ima več izkušenj, a verjamem, da bosta tehtnico na našo stran prevesili naša velika želja in pomoč s tribun," napoveduje trener Dinama Nenad Bjelica.

PSG, Real, Juventus in Atletico favoriti za napredovanje

V skupini A sta PSG in Real Madrid favorita na obračunih z Bruggom in Galatasarayjem. Napredovanje že po 4. krogu pa si lahko zagotovijo le Parižani. V skupini D je podobna slika z dvema izrazitima favoritoma, Juventusom in madridskim Atleticom. Torinčani gostujejo v Moskvi pri Lokomotivi, Madridčani pa v Leverkusnu pri Bayerju. Gostujoči zmagi bi oba kluba popeljali v izločilne boje.

NOGOMET

LIGA PRVAKOV

4. KROG, sreda

Skupina A, ob 21.00:

PARIS SG - CLUB BRUGGE

REAL MADRID - GALATASARAY

Lestvica: PARIS SG 3 3 0 0 9:0 9 REAL MADRID 3 1 1 1 3:5 4 CLUB BRUGGE 3 0 2 1 2:7 2 GALATASARAY 3 0 1 2 0:2 1

Skupina B, ob 18.55:

BAYERN - OLYMPIACOS

Ob 21.00:

CRVENA ZVEZDA - TOTTENHAM

Lestvica: BAYERN 3 3 0 0 13:4 9 TOTTENHAM 3 1 1 1 9:9 4 CRVENA ZVEZDA 3 1 0 2 3:9 3 OLYMPIACOS 3 0 1 2 5:8 1

Skupina C, ob 21.00:

DINAMO ZAGREB - ŠAHTAR (Stojanović)

ATALANTA - MANCHESTER CITY (Iličić)

Lestvica: MANCHESTER CITY 3 3 0 0 10:1 9 DINAMO ZAGREB 3 1 1 1 6:4 4 ŠAHTAR 3 1 1 1 4:6 4 ATALANTA 3 0 0 3 2:11 0

Skupina D, ob 18.55:

LOKOMOTIV MOSKVA - JUVENTUS

Ob 21.00:

BAYER LEVERKUSEN - ATLETICO MADRID

(Oblak)