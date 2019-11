Euro 2021 se bo začel v Mariboru

Tekmi na izpadanje tudi v Ljubljani

Ljubljana - MMC RTV SLO

Euro se bo končal 26. junija. Foto: NZS

Uefa je predstavila razpored evropskega prvenstva do 21 let, ki ga bo bosta leta 2021 gostili Slovenija in Madžarska. Uvodna tekma bo 9. junija v Mariboru.