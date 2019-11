V živo: Studio pred tekmo Slovenija - Latvija

Slovenci v 53. minuti povedli po avtogolu Tarasovsa

Olajšanje za kar lepo napolnjene tribune Stožic (11.924 gledalcev) in predvsem za trenutno najboljše slovenske nogometaše je prišlo v 53. minuti. Vsa jalova pobuda in številni neuspešni poskusi preboja baltske obrambe so se končali z avtogolom Latvije. Na desni strani je preigraval Josip Iličić, ki je z ostro podajo iskal Jasmina Kurtića, a hitra žoga je v stojno nogo zadela Igorsa Tarasovsa, do katerega se je odbila v latvijski gol. Smola gostov, ki so opravili delo vse manj domiselnih gostiteljev, ko se je dež v Stožicah samo še stopnjeval.

Niso pa se stopnjevale slovenske priložnosti. Vstop vezistov Mihe Zajca in Jake Bijola sta poživila slovensko igro in prinesel priložnost Benjamina Verbiča, ki pa je preslabo meril za Šteinborsa. V 80. minuti je Jan Oblak preprečil izenačenje, ko je s parado na težkem igrišču ubranil strel Vladislavsa Fjodorovsa, ki je pobegnil slovenski obrambi. Minuto zatem je Iličić že vse opravil, preigral branilca in vratarja, a je na gol-črti izbil Kaspars Dubra.

Jalova predstava Kekove Slovenije, ki jo je ob 26 poskusih strelov odrešil avtogol nespretno postavljenega latvijskega branilca. Na koncu je bilo razmerje strelov v okvir vrat samo 5:4 za Slovence, kljub posesti žoge 66:34. Tekmovalno nepomembno srečenja se bo hitro pozabilo, v spominu bo ostala predvsem po stotem nastopu kapetana Bojana Jokića za Slovenijo.

"Kapetanski trak bo šel v posebno vitrino. Počaščen sem, da sem stotič zaigral za Slovenijo. Vsak bi si želel za svojo državo odigrati toliko tekem. Upam, da se bodo našli igralci, ki jih bodo odigrali še več kot jaz. Dobro, da smo na mojo stoto tekmo zmagali," je bil olajšan ob izidu kapetan Bojan Jokić, ki je tudi hitro pojasnil vzroke za bledo slovensko igro: "Sami smo se spravili v težave. Latvijci so bili veliko boljši kot v Rigi. V tem času jih je Slaviša Stojanović izredno dobro postavil, igrajo kompaktno. Imeli smo veliko priložnosti, morali bi prej zadeti, a važna je samo zmaga. Več bi morali streljati."

Kurtić v vratnico, Vučkić v prsa vratarja

Kljub 15 poskusom strelov Slovenci v prvih 45 minutah niso uspeli prebiti obrambe Latvijcev, tudi ker sta samo dva strela šla v okvir vrat Pavla Šteinborsa. Jasmin Kurtić je iz razdalje v 17. minuti s paraboličnim strelom stresel vratnico. V 20. minuti je imel najlepšo slovensko priložnost edini novinec v začetni postavi Haris Vučkić, ki pa globinske podaje Benjamina Verbiča ni pretvoril v vodstvo, saj je njegov poskus s prsmi ustavil Šteinbors.

Na drugi strani so varovanci Slaviše Stojanovića z borbenostjo blokirali kar 7 slovenskih poskusov, sočasno pa so tudi sami ogrozili dvakrat Jana Oblaka, najnevarneje Kaspars Dubra v 30. minuti po podaji iz kota, a je bil Škofjeločan pravilno postavljen. Jalova pobuda s premalo natančnih strelov, za kar bi Slovence kakšna boljša reprezentanca kot so Balti že kaznovala.

Stoti nastop kapetana Jokića

Po pričakovanjih selektor Matjaž Kek ni veliko spreminjal udarne enajsterice Slovenije. V primerjavi z oktobrom, ko je Slovenija ob porazih s Severno Makedonijo in Avstrijo začela z isto postavo, je Kek opravil le dve spremembi. Na levi bočni branilski položaj se namesto Jureta Balkovca vrača kapetan Bojan Jokić, ki bo tako dočakal jubilejni stoti nastop za Slovenijo.

Vučkić od prve minute

Načetega Romana Bezjaka menja novinec oz. povratnik v izbrani vrsti po skoraj 8 letih Haris Vučkić. 27-letni napadalec Twenteja bo v konici napada delal družbo Andražu Šporarju, z desnega krila pa bo operiral prvi ustvarjalec slovenskega napada Josip Iličić. Tudi deveto tekmo kvalifikacij začenja sekstet Oblak, Stojanović, Mevlja, Al. Struna, Kurtić in Iličić, ki so začeli prav vse tekme v tem ciklusu.

Ob 100. nastopu Bojana Jokića za Slovenijo

Se bodo Balti tokrat bolje upirali?

Latvija pod vodstvom Slaviše Stojanovića išče način, da ne bi prvič v svoji zgodovini kvalifikacij za velika tekmovanja končala brez točke. Realno možnosti ni več, s čimer so v slovenskem taboru sprijaznjeni in ne omenjajo skrajno malo verjetne teorije. Cilj je vliti upanje na svetlejšo reprezentančno prihodnost, ob tem pa osvojiti pričakovane točke proti obupnim Baltom, ki so jih junija v Latviji že nadigrali s 5:0.

Za konec še gostovanje v Varšavi

V torek sledi še zadnji (10.) krog kvalifikacij za Euro 2020, v katerem izbranci Matjaža Keka gostujejo v Varšavi pri vodilni Poljski, ki že ima potrjeno vstopnico za nastop na vseevropskem prvenstvu stare celine.

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO, 9. KROG

SKUPINA G

SLOVENIJA – LATVIJA 1:0 (0:0)

11.924; Tarasovs 53./ag

Slovenija: Oblak; Stojanović, Al. Struna, Mevlja, Jokić; Iličić, Krhin (74./Bijol),

Kurtić, Verbič; Šporar, Vučkić (62./Zajc).

Latvija: Šteinbors; Savalnieks, Dubra, Ošs, Maksimenko, Jurkovskis; D. Ikaunieks, Tarasovs; Fjodorovs, Kamešs (88./Punculs); Gutkovskis (85./Laizans).

Sodnik: Radu Petrescu (Romunija)

Analiza 1. polčasa Slovenija - Latvija

Ob 20.45:

IZRAEL – POLJSKA

AVSTRIJA – SEVERNA MAKEDONIJA

Zadnji, 10., krog, torek ob 20.45:

POLJSKA - SLOVENIJA

LATVIJA - AVSTRIJA

SEVERNA MAKEDONIJA - IZRAEL

Lestvica:

POLJSKA * 8 6 1 1 13:2 19 AVSTRIJA 8 5 1 2 17:7 16 SLOVENIJA 9 4 2 3 14:8 14 SEVERNA MAKEDONIJA 8 3 2 2 10:11 11 IZRAEL 8 3 2 3 15:15 11 LATVIJA 9 0 0 9 2:28 0

