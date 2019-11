Drugič sta se pomerila med seboj dva slovenska selektorja in še drugič je slavila Slovenija. A če je bilo junija v Rigi 5:0 za Matjaža Keka, je bil Slaviša Stojanović v domači Ljubljani izredno blizu presenetljivi točki, ki bi bila za Latvijo sploh prva v kvalifikacijah za Euro 2020. Foto: Reuters

"Zadovoljen sem z zmago. Sami smo se pripeljali v položaj, ko se ti v zadnjih 10 minutah vedno lahko zgodi, da prejmeš gol. Na takšnih tekmah moraš zelo hitro dati gol, kar smo v Rigi dali, tukaj nismo. Relativno težak teren, dež in nasprotnik, ki igra v okviru svojih zmožnosti. Mi bi morali to tekmo veliko prej rešiti," je selektor Kek začel pogovor za TV Slovenija.

Po oktobrskih porazih, ko je Slovenija že ostala brez realnih možnosti za Euro 2020, je sam Kek uporabil veliko besedo spremembe, a njegovi novembrski novi obrazi (štirje) in ena sama prava sprememba v začetni enajsterici je manj, kot so bila pričakovanja slovenske javnosti.

Pogovor z Matjažem Kekom po zmagi nad Latvijo

Stota tekma Jokića kot znak spoštovanja

"Haris Vučkić si je zaslužil priložnost, Jaka Bijol je po dolgem času igral. Nekateri igralci so že v kadru in bodo dobili minutažo, mogoče že na Poljskem. Na drugi strani je bila tudi odločitev stoti nastop Bojana Jokića. Izraz spoštovanja do igralca, ki je ogromno dal reprezentanci in tudi zmaga je bila čestitka njemu," je Kek pojasnil edini dve spremembi v prvi postavi. Haris Vučkić je začel v konici napada, na levi bok se je vrnil kapetan in jubilant Bojan Jokić.

"Gremo v Varšavo k prvemu v skupini, upam, da bodo igralci izkoristili priložnost," je Kek usmeril pogled proti torku in zadnji kvalifikacijski tekmi Slovenije v okviru bojev za Euro 2020. Na tekmi v Varšavi zaradi kartonov ne sme igrati branilec Aljaž Struna, selektor je napovedal še spremembo v vezni liniji.

Analiza 1. polčasa Slovenija - Latvija

Reprezentanca ni poligon za nenehne menjave

"Spremembe? V enem trenutku je, zakaj toliko menjaš, zakaj nimaš standardne enajsterice," je na podvprašanje Anžeta Bašlja odgovoril slovenski selektor in nadaljeval: "Nismo prišli do cilja, ki pa ni bil pogoj. Ni reprezentanca, da boš menjal postavo iz tekme v tekmo. S Poljsko zaključujemo en ciklus. Že osvežitev z Repom in Milecom je neki pogled naprej. Na žalost sta se poškodovala tako Majer kot v petek Vetrih."

Nato je Kek podal še svoj pogled na samo jalovo igro proti Latviji: "Nikoli nisem neobjektiven, da bi živel v iluzijah. Danes je bila na prvem mestu samo zmaga. Vedel sem, da se bo 5:0 težko ponovilo. A sem čutil, da ko nismo dali gola, se je vleklo z minute v minuto. Hvala Bogu je tudi Oblak pokazal, zakaj ga imamo."

Analiza 2. polčasa tekme Slovenija – Latvija

Postaviti strategijo in pogledati EP do 21 let

Selektor je za konec pogovora za TV Slovenija še podčrtal stališče, da spremembe ne pomenijo menjave polovice enajsterice ali reprezentance. "Vem, da bi ljudje po vsakem porazu menjali po 5 igralcev, tako v nogometu ne gre. Ne smemo razmišljati od tekmovanja do tekmovanja in ali se bomo uvrstili. Postaviti moramo eno jasno strokovno strategijo, kar nas lahko popelje do velikega tekmovanja. Zdaj bo U-21 igrala evropsko prvenstvo, tukaj bi se lahko dobilo kakšnega igralca."