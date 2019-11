Junija v Rigi so Slovenci že v prve pol ure Latviji zabili tri zadetke, na koncu je bilo 0:5 (Črnigoj 24., 27., Iličić 29./11-m, 44., Zajc 47.). Foto: Reuters

Po 8. krogih od 10 so bile brez točk v okviru kvalifikacij za Euro 2020 le tri reprezentance. San Marino z groteskno razliko v golih 0:43, Gibraltar z 2:25 in Latvija z 2:27. Balti so prvi gol dali v uvodnem krogu proti Makedoniji, drugega v zadnjem krogu pri Izraelu, vmes je minilo celih 6 tekem in skupno kar 583 minut. Prvi je bil makedonski gol, drugega je dosegel Vladimirs Kamess.

Nehvaležen položaj za Slovenca na latvijski klopi Slavišo Stojanovića, ki je priznal, da je njegov selektorski položaj vprašljiv, a še bolj kot zaradi poraznih izidov, zaradi kadrovskih pretresov v nogometni zvezi.

Selektor Latvije Stojanović v težkem položaju

Gradi za prihodnjo Ligo narodov

"Ko sem prišel, sem podpisal triletno pogodbo z željo, da gledamo na prihodnost. Za nami je zelo turbulentno obdobje, dogajalo se je marsikaj. Odšel je tudi predsednik zveze, ki me je pripeljal, in večina članov izvršnega odbora, ampak to ni tema zame, sam gledam na prihodnost. Če bi mi ponudili samo enoletno pogodbo, je ne bi sprejel. Delamo za prihodnost, v ekipi imamo trenutno zelo mlade fante, ki še nabirajo izkušnje. Velika večina jih igra v latvijski ligi, v kateri je veliko število tujcev, zato marsikdo od njih ne igra niti v domačih klubih. Po novem pravilu bo lahko v latvijskem prvenstvu celo osem tujcev, tako da bo še težje, ampak moramo delati s tem, kar imamo," je kar odkrito tarnal Stojanović, ki mu grozi, da bo sklenil kvalifikacije brez ene same osvojene točke, kar se Latviji še nikoli ni zgodilo. Zdaj gradi mlado reprezentanco, v kateri je polovica izbrancev mlajših od 24 let, cilj pa je uspeh drugo jesen v Ligi narodov, kjer pa bodo v najnižjem četrtem razredu ob Latviji sodelovali le še eksoti: Gibraltar, Ferski otoki, Lihtenštajn, Andora, Malta in San Marino.

Pred 15 leti izločili Turke, remizirali z Nemci

Leta 2004 so bili Latvijci senzacija, saj so se na takratni turnir 16 ekip uvrstili prek dodatnih kvalifikacij na račun Turčije, ki je bila polfinalistka na SP-ju 2002. Maris Verpakovskis je bil iskan napadalec in je ikona reprezentance z 29 goli na kar 104 nastopih. Na evropskem prvenstvu so jo z remijem brez golov zagodli svetovni podprvakinji Nemčiji. A to so bili časi, ko so imeli igralce v Premier ligi (Stepanovs, Rubins) in v Rusiji. Zdaj najbolj cenjena posameznika igrata v Švici: 21-letni napadalec Roberts Uldrikis za Sion, osrednji branilec Marcis Oss za Xamax. Ne nazadnje je pomemben steber član Olimpije Vitalijs Maksimenko, po zgodnji poškodbi katerega, se je 10. junija v Rigi tudi sesula latvijska obramba in začela se je slovenska kanonada.

Osebno posebna tekma

Slave gre na domačo tekmo brez štirih članov udarne postave, zaradi poškodbe je ostal tudi brez debija obetavnega člana Bayerna Danielsa Ontužansa. "Seveda gre za posebno tekmo. Igrali bomo proti številnim igralcem, s katerimi sem delal v preteklosti. Nekaterim sem sam dal prvo priložnost tako v klubu ali v reprezentanci. Ne nazadnje pa igramo v Stožicah, v Ljubljani, kjer sem doma," je 49-letni Stojanović priznal, da upa na znosno predstavo Latvije pri njem doma, vsaj takšno kot zadnjo, ko so proti Izraelu ob 1:3 pokazali nekaj pozitivnih stvari.

Slovenski nogometaši želijo proti Latviji popraviti slab oktobrski vtis

Kek želi videti karakter reprezentantov

Z junijskih 5:0 se ne ubada niti Matjaž Kek: "Popolnoma nič se ne oziramo na tisto tekmo. Bila je nenavadna, saj smo do polčasa iz vsega 5 strelov dosegli kar 4 gole." V preteklosti so bile slovenske tekme z Latvijci veliko tesnejše, a to je bilo obdobje prebijanja obeh reprezentanc navzgor. V kvalifikacijah za Euro 2000 je Sašo Udović odločil v Ljudskem vrtu (1:0), v Rigi (2:1) pa z dvema goloma Zlatko Zahovič. Na prijateljski tekmi konec marca 2004 je ravno omenjeni Verpakovskis odločil dvoboj v Celju (0:1).

"Kljub temu je jasno, da je ta tekma za nas zelo pomembna. Dala nam bo veliko odgovorov. Hočem videti karakter, o katerem veliko govorimo. To je tekma, ki šteje za točke, za položaj na lestvici in za pogled naprej," poudarja selektor pred zadnjo domačo tekmo v okviru zapravljene igre za Euro 2020. Ker je bil uradni trening v Kopru in na petkovi novinarski konferenci selektor Kek ni razkrival podrobnosti o slovenski začetni postavi, kjer pa predvidljivo ne bi smelo biti veliko sprememb, v primerjavi z jesenskimi tekmami.

Kvalifikacije za EP 2020, skupina G

9. krog

Danes ob 18.00:

SLOVENIJA – LATVIJA

Sodnik: Radu Petrescu (Romunija)

Ob 20.45:

IZRAEL – POLJSKA

AVSTRIJA – SEVERNA MAKEDONIJA