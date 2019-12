Sepp Blatter in Michel Platini. Foto: EPA

Razlog tožbe je pridobitev dveh milijonov švicarskih frankov (približno 1,8 milijona evrov), ki jih je Platini nelegalno prejel v Blatterjevem mandatu.

V pismu predsednika odbora Mukula Mudgala nemstniku generalnega sekretarja Fife Alasdairju Bellu je zapisano, da je "upravni odbor soglasno odobril sklep, ki priporoča, da uprava Fife pred ustreznimi organi v Švici sprejme potrebne ukrepe za pridobitev dveh milijonov švicarskih frankov, ki jih je g. Blatter neupravičeno nakazal g. Platiniju." Denar želi Fifa pridobiti skupaj z obrestmi po ustrezni stopnji.

Honorar, za katerega ni bila sklenjena pogodba

Fifa je zaradi omenjene vsote leta 2015 nekdanjega francoskega reprezentanta kaznovala z osemletno prepovedjo delovanja v nogometu. Suspenz so pozneje skrajšali na štiri leta, iztekel se je v začetku oktobra. Blatter in Platini sta trdila, da je bil to honorar za Platinijevo delo v Fifi med letoma 1998 in 2002, za kar pa ni bila sklenjena pogodba.