Romunski nogometaši se veselijo uvrstitve v polfinale, kjer jih čakajo branilci naslova Nemci. Foto: Reuters

V četrtkov polfinale in s tem tudi na olimpijske igre 2020 so se uvrstili zmagovalci skupin in najboljša drugouvrščena ekipa. Na stadionu Renato Dall'Ara se bosta ob 18.00 srečali Nemčija in Romunija, tri ure kasneje pa bo v Reggio Emilii še tekma Španija - Francija. Finale bo v nedeljo ob 20.45 na Dacia Areni v Vidmu.

Italijani so zelo pozorno gledali tekmo med Francijo in Romunijo, saj je bilo jasno, da točka odgovarja obema ekipama. Srečanje v Ceseni se je končalo brez strela v okvir vrat.

Francozi, ki so edini naslov evropskih prvakov do 21 let osvojili leta 1988, so imeli najlepšo priložnost v 54. minuti, ko je Olivier Ntcham trikrat streljal, dvakrat so romunski branilci blokirali poskus, tretjič pa je žoga zletela mimo vrat. Romuni so bili zelo nevarni v zaključku tekme, vendar Ianis Hagi in Adrian Rus nista bila natančna.

Hrvati do prve točke

Odpisani Hrvaška in Anglija sta se v drugi tekmi skupine v San Marinu razšli z delitvijo točk (3:3). Strelske vaje je z enajstmetrovke začel Reiss Nelson (11.), James Maddison (48.) in Jonjoe Kenny (70.) sta še zadela za Angleže, za Hrvaško pa Josip Brekalo (39. in 82.) ter Nikola Vlašić (62.).

Španija je zmagala v skupini A, v skupini B pa branilka naslova Nemčija, drugouvrščena Danska pa je že po nedeljskem 3. krogu končala turnir. Italija je na drugem mestu v skupini A čakala na razplet zadnjega kroga v skupini C, ki pa se ni izšel po željah azzurrov.

Polfinale, četrtek ob 18.00 (Bologna):

NEMČIJA - ROMUNIJA

Ob 21.00 (Reggio Emilia):

ŠPANIJA - FRANCIJA

Finale bo v nedeljo ob 20.45 v Vidmu.