Primož Gliha ima specifičen način izražanja tako ob igrišču, v garderobi in pred mikrofoni. Foto: www.alesfevzer.com

Torkov nogometni spored je ponudil tudi veliko tekem v kvalifikacijah za naslednje evropsko prvenstvo, ki ga bosta v starostni kategoriji do 21 let poleti leta 2021 gostili prav Slovenija in Madžarska. Na prvenstvu bo prvič nastopilo kar 16 reprezentanc.

Slovenska reprezentanca bo prvič v zgodovini zaigrala na Euru, a zgolj po zaslugi odločitve, ki je padla lanskega decembra na zasedanju izvršnega odbora evropske nogometne zveze v Dublinu, ko je bila organizacija zaupana Sloveniji in Madžarski.

Ker slovenska izbrana vrsta ne igra v kvalifikacijah, uigranost in kemijo v moštvu izboljšuje na pripravljalnih tekmah. V oktobru je odigrala dve. V petek je v Mariboru remizirala z močnimi Angleži (2:2), v torek pa z golom Jana Mlakarja ugnala še Madžarsko.

Gliha: Največji problem je, ker mladi igralci nimajo samozavesti

Ne dovoli jim, da igrajo nazaj

Kljub solidnem izkupičku tokratne akcije, pa je Gliha hitro našel prvine, ki so ga med tekmo ob kričanju in kriljenju z rokami ob igrišču spravljale ob živce: "Zmagali smo z 1:0, veliko pa je stvari, s katerimi smo nezadovoljni. Ogromno je bilo teh individualnih, taktičnih napak v obrambi. Zadnja podaja je velik problem, ne samo slovenskega nogometa, tudi na splošno je malo igralcev, ki znajo potisniti zadnjo podajo."

Ena izmed stvari, ki je zmotila Gliho, je bila na trenutke zelo pasivna oziroma alibi igra Slovencev. Vse prevečkrat so si med seboj podajali v smeri svojega gola. Ko je bil Gliha govorno že dodobra ogret, je nadaljeval: "Ne dovolim jim, da igrajo nazaj. Veste, za igranje nogometa naprej je pa treba ogromno nogometnega znanja, zato je tudi veliko več napak, kot bi jih bilo sicer. Želim si od mojih igralcev izsiliti, da se bodo navadili žogo podajati naprej in da bodo šprintali. Ko pogledaš včasih, je nogomet preveč sterilen, vsi bi radi žogo v nogo. Vi verjetno igrate mali nogomet, ne? Ali hočete žogo v nogo? Ali jo hočete v nogo ali prazen prostor? Ja v noge seveda, da vam ni treba teči! To so pa profesionalci in oni se morajo naučiti šprintati. Hiter tek v prazen prostor in v trenutku, ko je žoga izgubljena, se moraš vrniti nazaj. To so pač zahteve evropskega nogometa."

Za selektorja so najboljši

Kot ste najbrž zaznali, ima Gliha specifičen način izražanja tako ob igrišču, v garderobi in pred mikrofoni. Za svoje varovance pravi, da so zanj boljši celo od Ronalda ali Messija. Eden takih, ki je sprejel ta način vodenja, je tudi Adam Gnezda Čerin, ki je bil v preteklih dneh tudi pod okriljem selektorja A-reprezentance Matjaža Keka: "Ko selektor omeni, da smo zanj najboljši, to nekaj pomeni. Seveda so prisotne tudi graje, a z namenom, da bomo mi še boljši, da bomo na igrišču videti bolje. Tega si ne jemljemo k srcu."

In kaj misli Gliha o tem, kako njegov način vodenja sprejemajo njegovi varovanci? "To morate pa vprašati njih. In prosim, da postavite takšno vprašanje vsem tistim, ki bodo prišli pred mikrofon. Ker to je vprašanje za njih, ne zame. Kaj bodo pa oni odgovorili, je pa njihov osebni problem."

Glihine besede se nekaterih dotaknejo, drugih pač ne. Veliko je odvisno tudi od tega, kako trdo kožo imajo posamezni igralci pri sprejemanju tovrstnih kritik. Eden bolj izurjenih v tem je strelec edinega gola Mlakar, ki je že zelo kmalu zapustil dom in se podal nogometnemu kruhu naproti: "Selektor je iskren, to kar pove vam, pove tudi nam. Je pa tako, da vsak pri sebi drugače sprejema kritiko. Mene osebno ne moti, a tega ne morem reči za vse soigralce."

A tako je v profesionalizmu in tega se dobro zaveda tudi Gliha: "Oni morajo hočeš nočeš to sprejeti. Jaz sem pač odgovoren za rezultat, sem tisti, ki bo povedal, na kakšen način bomo igrali. Ko bomo dobri, bodo oni v središču pozornosti, ko pa bo slabo, boste pač udarili po meni. Saj to je logično, to je pač del našega posla."

Mlakar Slovencem prinesel zmago nad Madžari

Za agente je 2 + 2 včasih tudi 20

Slovenskemu selektorju pa ne dela preglavic samo dnevna forma varovancev, slabo taktično izpolnjevanje nalog ali zgrešene priložnosti. Tu je še posebna skupina ljudi, ki sedi na tribuni in preži na igralčeve usluge v luči čim večjega zaslužka. V času, ko lahko igralec že po eni dobri tekmi zapusti domovino in se poda na tuje, so agenti prisotni skoraj na vsakem koraku.

Tudi o tem ima Gliha svojevrstno mnenje: "A ni 'luštno', da nekdo preži nate? Veste, kaj je poanta? Tvoj odziv na te ljudi. Oni so pač gor na tribuni, ti moraš imeti pa hladno glavo in se zavedati, da moraš vsako tekmo umreti na igrišču, da bi eventualno lahko prišel do tiste ravni, ki si jo ti želiš. Veste, vedno je odziv. Vi o meni lahko napišete kar koli hočete, me nič ne moti. To je vaš oseben pogled na stvari. Vsak gleda na svoj način in tu ni užaljenosti, ker je to naš posel. Najbolj pomembna stvar pa je, kako se bom jaz na to odzval. Mogoče bom še bolj motiviran, ker me boste morda postavili v malce težji položaj."

Na vprašanje, v kolikšni meri se mu zdi, da imajo njegovi varovanci v tej generaciji zmešane glave od agentov, je Gliha odgovoril: "Veste, v vsaki generaciji je zadeva identična. Ko se doseže neki pozitiven rezultat, ko recimo igralec zabije gol ali dva ... Recimo, Denis Petrovič je mislim, da zadel proti Francozom in Angležem ... To je zdaj vprašanje, kaj se plete v njegovi glavi. Kaj so zdaj njemu 'off the record' povedali ... Saj veste, agenti ne funkcionirajo po sistemu 2 + 2 = 4. Mi pa tako moramo funkcionirati, ker igrišče je resnica, oni pa povedo včasih, da je 2 + 2 tudi 20. In to je ta problem."

Slovenska mlada reprezentanca s selektorjem Gliho bo stare (nove) težave reševala skupaj spet čez en mesec, ko jih čaka naslednja v vrsti pripravljalnih preizkušenj, gostovanje na Portugalskem.