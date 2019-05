Safet Hadžić se je po zmagi znašel visoko v zraku. Foto: www.alesfevzer.com

Navijal bom za Avstrijo. Za zdaj ni možnosti, da bi igral za reprezentanco, seveda pa je moja želja, da bi kdaj oblekel dres izbrane vrste. A grem korak za korakom. Za koga bo bilo srce Stefanu Saviću prihodnji petek, ko bo v Celovcu tekma Avstrija - Slovenija?

V zadnjih dveh sezonah za Ljubljančane nepogrešljivi Salzburžan (v prvi ligi je nastopil na kar 69 od 72 tekem) je tudi v pogovorih z novinarji v Celju pokazal svojo lucidnost, ki jo kaže na zelenicah. "Mislim, da bomo še trenirali pet ali šest dni," je duhovito odgovoril, ko ga je nekdo vprašal, ali je finale pomenil konec sezone ali se bodo s soigralci pred odmorom še kaj dobili.

Na vprašanje, ali bo še naprej igral v Ljubljani, odgovora nismo dobili. Pogodbo ima do 30. junija 2020. "O prihodnosti bomo razmišljali po dopustih. Videli bomo, kdo vse bo odšel in kdo bo prišel. Tudi o moji prihodnosti se bom z vodilnimi ljudmi v klubu pogovarjal po počitnicah. Zdaj gremo na zaslužen dopust, ki pa bo kratek," je odvrnil.

5Safet Hadžić je postal prvi trener Olimpije v zgodovini kluba, ki na petih zaporednih večnih derbijev ni izgubil.

3 zmage

2 remija#Olimpija#SafetEffect

sps pic.twitter.com/rXHkYfN6nd — OptaŽabar (@Opta_Zabar) 30. maj 2019

Pomemben prvi gol

Podobno kot na prvenstvenem derbiju pred tremi tedni v Mariboru (0:3) je Olimpija hitro dosegla zadetek. Že v 16. minuti je Savić načel mrežo vijoličastih po lepi globinski podaji Tomislava Tomića.

"Zelo pomembno je bilo, da smo povedli z 1:0, potem nam je bilo lažje. Dobro smo se postavili na igrišču, nismo jim dopuščali priložnosti. Pozneje smo dosegli še en zadetek. Ko so znižali na 2:1, je bilo še nevarno, a smo na koncu zdržali. Lani smo osvojili dvojno krono, letos pokal. Mislim, da smo zadovoljni," je poudaril 25-letni vezist, v tej sezoni strelec petih zadetkov v pokalu in sedmih v prvenstvu (lani 1+4). Dva je dosegel tudi na povratni polfinalni tekmi proti Aluminiju 23. aprila v Stožicah (4:0).

Tretja zmaga na zadnjih štirih derbijih

"Pri prvem golu sem ušel Milcu in ostal sam iz oči v oči z vratarjem. Meril sem v drugi kot in hvala Bogu, je žoga šla v mrežo. Podobno je bilo pri drugem zadetku: meril sem tja, kamor je šla žoga," je opisal akciji, ki sta na noge pognali navijače Olimpije. Drugič je Kenana Pirića matiral v 74. minuti z roba kazenskega prostora. Savić in Milec sta bila pred dvema letoma pol sezone soigralca pri nizozemski Rodi.

Zmaji so četrtič zapored ostali nepremagani na derbijih, tretjič so zmagali. "Lepo je, da nam gre dobro na derbijih, smo na pravi poti. Vedno je težko, nikoli se pred tekmo ne ve, kako se bo razpletlo, a zdaj smo na teh dvobojih uspešni."

Olimpija prek Maribora do pokalnega naslova

Hadžić: Nismo držali žoge, kar je bil cilj

O Saviću je na novinarski konferenci spregovoril tudi trener Safet Hadžić: "Je poseben tip igralca. Moraš čakati na njegov dan, toda takrat ga je težko ustaviti. V garderobi vedno govori, da igra dobro, ko je na stadionu veliko gledalcev, zato je na derbiju vedno motiviran. Taka je njegova miselnost. Nismo pa zmagali le zaradi Savića, vsi igralci so se izkazali."

Dotaknil se je še podrobnejše analize dvoboja, ki so ga odigrali brez Roka Kronavetra: "Obrambno smo odigrali dobro, nismo pa držali žoge, kar je bil moj cilj, da bi se tekmec mučil. Tu smo imeli težave, a ekipa je odigrala čvrsto in dobro. Srečo smo imeli, da smo takoj zadeli. Maribor nas je kar precej namučil. Trpeli smo 90 minut, bilo je 'na knap', a smo vseeno zasluženo osvojili lovoriko."

Po končani tekmi se je znašel na rokah nogometašev, ki so ga nekajkrat vrgli v zrak: "To je ritual ob osvojenem pokalu. To čaka vsakega trenerja, tudi Darko Milanič je bil v zraku, ko je osvojil prvenstvo. Moraš biti na take stvari navajen."

Mandarića ni strah

Na novinarski konferenci je dočakal tudi tradicionalni vdor igralcev in rajanje s pesmijo. Predsednik Milan Mandarić mu je že prejšnji teden izrekel zaupnico, saj je Hadžić podpisal novo dvoletno pogodbo in bo tako kot glavni trener Olimpije začel prihodnjo sezono.

Mandarić je po pokalni zmagi povedal naslednje: "V teh štirih letih, kolikor sem predsednik Olimpije, smo pokazali, da lahko igramo vrhunski, šampionski nogomet. Zato je prav, da smo osvojili tudi četrto lovoriko in v Ljubljano prinesli še en pokal. Za ta izjemen uspeh bi rad čestital vsem - nogometašem, strokovnemu vodstvu, sodelavcem, Green Dragonsom in vsem ljubiteljem nogometa v Ljubljani in Sloveniji. Če bomo tako igrali tudi v kvalifikacijah za Evropsko ligo, me ni strah, da ne bi dosegli ciljev."

Ljubljančani bodo nosilci 1. predkroga, prva tekma jih čaka že 11. julija.